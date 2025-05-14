Спортсменка из Татарстана завоевала титул чемпионки мира по тхэквондо среди кадетов

Фото: Динар Фатыхов

Элина Камалова из Татарстана стала абсолютной чемпионкой мира по тхэквондо на турнире, который прошел в Фуджейре, Саудовская Аравия. Она завоевала золотую медаль в категории до 41 кг, продемонстрировав отличную технику и физическую подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

На чемпионате мира, который собрал 811 юных спортсменов из 80 стран, Элина прошла все раунды. Ее успех стал возможен благодаря многолетним тренировкам, поддержке семьи и наставников, включая тренера Я.В. Митрофанова из МБУ ДО СШЕОР «Кэмпо» в Набережных Челнах.

— Эта победа — результат упорного труда и веры в себя, — заявила Элина, подчеркивая важность поддержки близких.

Анастасия Фартыгина