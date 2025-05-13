Перасович: УНИКС сделает все возможное для победы в четвертом матче с ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович в комментарии для пресс-службы клуба заявил о настрое команды на победу в предстоящем четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

— Конечно, мы хотим выиграть завтрашний матч. Только после этого начнем думать о следующей игре. Наша приоритетная цель — победить в ближайшей встрече, — подчеркнул Перасович.

УНИКС уступил ЦСКА в трех матчах плей-офф подряд, и армейцы лидируют в серии со счетом 3:0. Для выхода в финал Единой лиги ВТБ ЦСКА необходимо одержать еще одну победу.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— У нас есть потенциал, что мы доказали во втором матче в Москве и вчера. Да, мы не выиграли, но были близки. Нам необходимо изменить некоторые моменты в игре и постараться победить. Мы сделаем все возможное для этого, — заявил главный тренер УНИКСа.

Четвертый матч полуфинальной серии между УНИКСом и ЦСКА состоится завтра, 14 мая, в Казани. Начало игры — в 19.00 мск.

Рената Валеева