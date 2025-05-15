«Зенит-Казань» объявил об уходе американского связующего Кристенсона

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» объявил о расставании с американским волейболистом Майкой Кристенсоном. Связующий переходит в итальянскую «Верону».

«Желаем успехов в дальнейшей карьере! Мы будем очень скучать по твоей игре, эмоциям, бесконечному теплу и позитиву, который ты излучаешь», — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе казанского «Зенита» Кристенсон дважды стал чемпионом России, а также по два раза завоевал титулы Кубка и Суперкубка страны. За казанцев волейболист выступал с 2021 года.



Зульфат Шафигуллин