Кириленко назвал несправедливой изоляцию российского баскетбола и рассказал о планах РФБ

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью испанскому журналу Gigantes рассказал о жизни российского баскетбола в условиях международной изоляции и поделился мыслями о возможном возвращении России на международную арену.

Кириленко подчеркнул, что самым трудным в текущей ситуации является невозможность для российских баскетболистов, особенно юниоров, получать опыт игры против сильнейших соперников.

— Мы были вне баскетбола последние пять лет: сначала полтора года из-за коронавируса, потом мы вернулись на шесть месяцев и после этого оказались в изоляции. В течение пяти лет у нас не было баскетбола высокого уровня. Мы хотим вернуться. Мы хотим быть частью баскетбольного мира, и я считаю это несправедливым, что российского баскетбола там нет, — заявил президент РФБ.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кириленко выразил уверенность, что после возвращения к участию в официальных чемпионатах уровень российского баскетбола не будет сильно отличаться от прежнего.

— Понадобится немного времени, чтобы адаптироваться, но у нас есть потенциал для конкуренции. Мы — конкурентоспособная страна, и всегда ею были во всех соревнованиях. Сейчас нам не хватает игрового ритма, а его нужно набирать через участие в официальных матчах, — отметил он.

Президент РФБ назвал несправедливой ситуацию, когда ЦСКА, будучи совладельцем Евролиги, не может участвовать в турнире, но при этом голосует и участвует в принятии решений.

Он также отметил, что возвращение ЦСКА в Евролигу могло бы способствовать возвращению РФБ на международную арену, поскольку для таких крупных организаций, как МОК, легче принимать решения, когда есть конкретные прецеденты.

Кириленко сообщил о планах РФБ выступить в мае на Конгрессе ФИБА, но выразил сомнения в том, что это приведет к каким-то серьезным изменениям. Он считает, что настоящий поворотный момент наступит в конце июня, когда вступит в должность новый президент МОК.

Рената Валеева