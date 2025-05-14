Даванков предложил Минспорту внедрить искусственный интеллект для судейства в футболе

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минспорта с предложением разработать и внедрить систему искусственного интеллекта для судейства футбольных матчей в России. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Поводом для инициативы стали ошибки судей, допущенные в ряде матчей, в том числе в зарубежных, а также статистика ошибок в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

— На днях смотрел «Эль Класико». В этот раз матч испортил судья. Эрнандес игнорировал VAR, не замечал очевидных фолов. Смотреть, как арбитр своими ошибками буквально портит матч «Реала» и «Барсы», было просто неприятно. Но меня больше волнует наш футбол, — написал Даванков.

По словам вице-спикера, за 144 матча текущего сезона арбитры допустили 44 ошибки, и это без учета тех, которые удалось исправить с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В связи с этим Даванков предложил Минспорту провести эксперимент и разработать нейросеть для судейства матчей совместно с ведущими российскими компаниями.

— Как только появится рабочий продукт — сразу добавить ИИ в качестве ассистента судьи во всех матчах РПЛ и других лиг. Пусть тренируется. Все решения ИИ важно транслировать в онлайне. Чтобы каждый фанат мог увидеть, кто судит объективнее. Окажется, что ИИ ошибается реже — при всех спорных моментах его решение должно стать определяющим, — резюмировал Даванков.

В начале мая защитник «Факела» Игорь Калинин посчитал смешным решение ЭСК РФС по пенальти в матче с «Рубином» в Казани. Тогда комиссия признала, что судьи правильно не наказали хозяев за эпизод с падением игрока воронежцев в штрафной.



Рената Валеева