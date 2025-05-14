Дальше борьба за бронзу: УНИКС снова проиграл ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский УНИКС в четвертый раз проиграл ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Теперь бело-зеленых ожидает борьба за третье место, а армейцы ждут своего противника в серии за звание чемпиона.

Игра завершилась со счетом 64:76 (17:16, 18:17, 13:24, 16:19). Армейцы всухую забрали всю серию.

Самым результативным игроком матча стал Маркос Найт (16 очков и 5 подборов), также в УНИКСе за ним следует Исмаэль Бако (13+9).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ЦСКА Антон Астапкович набрал 15 очков и 5 подборов, Каспер Уэйр, Мело Тримбл и Тони Джекири записали по 12 очков на свой счет.

Рената Валеева