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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов номинирован на премию КХЛ «Золотая клюшка»

13:21, 14.05.2025
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов номинирован на премию КХЛ «Золотая клюшка»
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов стал одним из номинантов на премию «Золотая клюшка» КХЛ, вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата, сообщили в пресс-службе лиги.

  • Минувший сезон стал лучшим в карьере Галимова, который стал лучшим бомбардиром и снайпером «Ак Барса», набрав 59 очков (35 голов и 24 передачи) в 68 матчах.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Галимова, на «Золотую клюшку» претендуют Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»). Награда будет вручена на церемонии закрытия сезона КХЛ 29 мая.

Анастасия Фартыгина

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