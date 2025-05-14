Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов номинирован на премию КХЛ «Золотая клюшка»
Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов стал одним из номинантов на премию «Золотая клюшка» КХЛ, вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата, сообщили в пресс-службе лиги.
- Минувший сезон стал лучшим в карьере Галимова, который стал лучшим бомбардиром и снайпером «Ак Барса», набрав 59 очков (35 голов и 24 передачи) в 68 матчах.
Помимо Галимова, на «Золотую клюшку» претендуют Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»). Награда будет вручена на церемонии закрытия сезона КХЛ 29 мая.
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