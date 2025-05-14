В Единой лиге ВТБ назвали клуб, который «не сможет играть» в следующем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Казахстанский баскетбольный клуб «Астана» не примет участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко, пишет «Чемпионат».

По словам Кущенко, решение «Астаны» связано с законодательными инициативами в Казахстане, ограничивающими возможности клуба по привлечению легионеров.

— Известно, что «Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять — мы называем это «каникулами». В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год, — заявил Кущенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент Лиги также сообщил, что вопрос о формате в следующем сезоне будет обсуждаться с клубами на Совете лиги в середине июня. Он отметил, что Лига рассматривает поступившие заявки от потенциальных новых участников, но, по его мнению, Лига, скорее всего, останется в текущем формате.

Ранее стало известно, что разыгрывающий казанского УНИКСа Маркус Кин был оштрафован Единой лигой за поведение в третьем матче полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА.



Рената Валеева