«Рубин» назвал состав на игру с «Ростовым» в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч с «Ростовым» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдёт в Казани и начнётся в 19.30 по московскому времени.

В атаке «Рубина» с первых минут выйдут Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов — Иву, Ходжа, Вада — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.30 по московскому времени.

«Рубин» занимает седьмое место в Премьер-лиге, опережая «Ростов» на один балл. В случае победы ростовчане обойдут казанцев в турнирной таблице.

Зульфат Шафигуллин