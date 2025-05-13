Два хоккеиста «Ак Барса» приглашены в сборную России на Кубок Будущего
Два хоккеиста из системы «Ак Барса» включены в состав сборной России U-18 для участия в Кубке Будущего в Новосибирске. Турнир пройдет с 15 по 18 мая.
В юниорскую сборную России приглашены игроки «Ирбиса» защитник Александр Иванов и нападающий Андрей Пустовой. Также в состав включены два форварда альметьевского «Спутника» Степан Царегородцев и Адель Калимуллин.
В Кубке Будущего сыграют четыре команды: молодежная U-20 и юниорская сборные России U-18, молодежная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
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