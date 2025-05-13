Два хоккеиста «Ак Барса» приглашены в сборную России на Кубок Будущего

Фото: Динар Фатыхов

Два хоккеиста из системы «Ак Барса» включены в состав сборной России U-18 для участия в Кубке Будущего в Новосибирске. Турнир пройдет с 15 по 18 мая.

В юниорскую сборную России приглашены игроки «Ирбиса» защитник Александр Иванов и нападающий Андрей Пустовой. Также в состав включены два форварда альметьевского «Спутника» Степан Царегородцев и Адель Калимуллин.

В Кубке Будущего сыграют четыре команды: молодежная U-20 и юниорская сборные России U-18, молодежная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин