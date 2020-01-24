«Союз спасения» — это преступление против исторического сознания наших современников»

Историк Никита Соколов о «крупной лжи» нового фильма про декабристов

В российских кинотеатрах весь январь идет показ фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука о декабристах. Продюсировали съемки Анатолий Максимов и Константин Эрнст. С начала выхода ленты в широкий прокат вокруг нее не утихают споры о том, насколько верно отражена в ней историческая правда. Одни высказались, что авторы клевещут на лидеров декабристского восстания, другие — находят параллели с событиями новейшей истории России — протестами на Болотной площади. Свою оценку этому фильму дал в интервью «Реальному времени» известный российский историк Никита Соколов.

«Декабристы составляют важную культурную константу в России»

— Никита Павлович, почему фильм «Союз спасения» вызвал столь бурную реакцию?

— Я думаю, здесь много что сыграло свою роль. Во-первых, о декабристах давно не снимали фильмов, прошло уже 40 с лишним лет после выхода «Звезды пленительного счастья». Во-вторых, декабристы составляют важную культурную константу в России, не только в рамках освободительного движения, но и в рамках мифологии российского социума в целом. Подобно тому, как Карамзин на рубеже XVIII—XIX века выработал и внедрил своим примером в жизнь образ частного человека, не чиновника, не служащего, но достойного того, чтобы к нему прислушивались, декабристы своим поведением выработали образ человека, живущего в истории. Начиная с декабристов, образованный и просвещенный русский человек живет не просто под забором, а ежедневно в истории, и все его поступки соотносятся с ней и имеют значение. Ровно поэтому попытка изменить образ декабристов, конечно, вызывает большие споры.

— Многие историки говорят, что авторы картины передергивают факты. Вы согласны? Какие именно?

— Есть совершенно прямые передержки, причем чрезвычайно обидные, потому что непонятно, зачем они вообще понадобились. Показана «семеновская история», возмущение первого батальона Семеновского гвардейского полка в 1820 году против притеснений нового полковника Шварца. Солдаты показаны какими-то потемкинскими матросами образца 1905 года, совершенно озверелой массой погромщиков. Ничего похожего близко не было в Семеновском полку. Это был элитный полк, в котором офицеры уже несколько лет перед тем вели просвещенческую работу среди солдат, где отменили телесные наказания. Это были совершенно другие люди. И никакого погрома в Семеновском полку 1820 году не было, весь бунт заключался в том, что государева рота выстроилась для проверки и отказалась расходиться, пока не отменят неуставные смотры, которые ввел полковник Шварц, и самого его не уберут из полка. Зачем понадобилось в фильме искажать этот факт, совершенно непонятно.

— Но семеновский эпизод был важен в истории декабристов?

— Да. Потому что выступление семеновцев показало, что не надо готовить народ, ждать народной революции, а можно произвести переворот, опираясь на специальным образом подготовленные войска. И декабристов в этом представлении укрепили европейские события, когда ровно по такому сценарию просвещенные офицеры произвели конституционный переворот — сначала в Испании, несколько позже в Неаполитанском королевстве. И тогда был распущен «Союз благоденствия», который был только «говорильней», то есть занимался исключительно работой со светским общественным мнением, и началась подготовка солдат и офицеров к военной революции. То есть для истории декабризма это важная веха, но в том виде, в каком она показана в фильме, она ни для чего не нужна и совершенно лжива. Но самая крупная ложь заключается не в ложных тезисах, а в важных умолчаниях.

— В умолчаниях чего?

— Зритель, который давно отучился в школе и все забыл, вообще не поймет, с какой стати эти люди устроили мятеж и вывели войска на площадь. Нам показывают только, что русские войска вошли в Париж, ура, пьем шампанское. Но что там внутри, в Российской империи, какое там неблагоустройство и неблагополучие? Денег нет, промышленность в упадке после войны, технологически отстаем во всем — в финансовых, управленческих, образовательных и военных технологиях. Нужны прямо-таки петровские реформы нового вида. Но все упирается в крепостное право. Нельзя существенно реформировать ни армию, ни налоговую, ни судебную систему без ликвидации крестьянской крепости. А за эту работу никто не решается приняться, это тупик. Ничего про это нам даже очень кратко не сообщается. Сидят исключительно молодые люди, пьют шампанское, потом вдруг начинают бунтовать. С чего, почему?

«Мы видим пьянствующую молодежь, развлекающуюся незамысловатыми фокусами с перевернутым бокалом на голове»

— Также непонятно, какой путь прошли декабристы в своих идейных исканиях.

— Да, а ведь это был очень большой путь, несмотря на то, что времени у них было мало. От первых заговорщицких организаций 1814—1815-х годов до конституционных проектов 1824 года проделана гигантская работа. Ничего этого мы не видим. Мы не видим никаких серьезных разговоров, которые вели между собой Пестель, Муравьев, их сторонники и противники. Мы видим пьянствующую молодежь, развлекающуюся незамысловатыми фокусами с перевернутым бокалом на голове. Почему мы должны к ним всерьез относиться, непонятно.

— А вообще, насколько справедливо называть восстание декабристов молодежной историей?

— Конституционные проекты составляли и люди старшего возраста. В самом начале царствования Александра конституционный проект подготовил Александр Романович Воронцов, екатерининский вельможа, ему было за 60 лет. Молодые друзья императора отвергли этот проект, потому что он по, их понятиям, был слишком радикален: и конституция, и парламент, и свобода совести, и свобода слова, и отмена крепостного права. Молодые люди не решились сделать то, что предлагал старик. Так что и в этом ложность фильма, когда говорят, что молодая кровь бурлит. Это не гормональное. Те, у кого хватало ума, понимали, что Россия на пороховой бочке и может случиться новая пугачевщина.

«Отсутствие реальных женщин декабристов снижает образ декабристов и делает их смешными маргиналами»

— Также странно, что в фильме не показаны жены декабристов…

— Отсутствие реальных женщин декабристов снижает образ декабристов и делает их смешными маргиналами, что совершенно не соответствует действительности. При этом появляется совершенно выдуманный персонаж, высосанный из пальца, невеста Муравьева-Апостола. Дама очень симпатичная, но играть ей нечего, потому что у нее нет драматической интриги, связанной с этим романом. У меня возникает подозрение, что это сделано намеренно для снижения декабристского образа. Потому что как только вы покажете реальных женщин, которые окружали декабристов не только в Сибири, а до восстания… Как только вы покажете Марию Муравьеву, урожденную Раевскую, которая в 16 лет владела тремя языками, умела поддержать разговор с Пушкиным (они всем семейством сопровождали Пушкина в поездке на юг, и он был совершенно ею очарован именно как собеседником)... Как только вы покажете, какого рода женщины оказываются в этом кругу, мгновенно рухнет образ бесшабашного пустого пьянчуги. Потому что женщины такого высокого достоинства не собираются вокруг пустых людей.

— Обсуждая этот фильм, многие вспоминают анекдот про режиссера Марлена Хуциева и его фильм о Пушкине, который он так и не снял, потому что не смог найти столько умных лиц, которые могли бы сыграть образованных людей той эпохи. Что не так с лицами актеров в фильме?

— Актеров одели во фраки и мундиры, а ходить во фраках и мундирах не научили, и выглядит это все очень слабо. Актеры в этом не виноваты, тот антропологический тип, каким были декабристы, представляет в нашем обществе ныне ужасно большую редкость. Этот тип самостоятельно думающего человека, имеющего врожденное чувство неколебимого собственного достоинства, на протяжении всего XX века в России истреблялся. И сейчас можно по пальцам пересчитать людей, которые ведут себя с таким достоинством. Так умел вести себя академик Лихачев. И когда нам фильм говорит, что это были такие вот задорные петухи вроде нынешних — это главное преступление против истории. Когда создается популярное историческое полотно, прежде всего ведь нужно показать инаковость эпохи, объяснить, в чем она другая. Эти люди по-другому представляли мир, свою роль в нем, они иначе думали, у них были другие мотивы, совсем не те, которые у вас теперь.



— А в чем была их инаковость? Какими были их мотивы?

— Они жили в рамках сословного общества и не считали это несправедливым. Они эту сословность принимали как должное. Про это очень точно написал поэт Давид Самойлов. У него есть замечательное стихотворение «Пестель, поэт и Анна», где Пушкин, возражая Пестелю, говорит: «Как всех равнять? Народы так бедны..,, что и в наши дни для равенства достойных нет условий. И потому дворянства назначенье — хранить народа честь и просвещенье». Вы можете вообразить современного человека, который всерьез считает, что его обязанность — хранить честь и просвещение народа? Я не могу. Сейчас нет таких людей, никто в реальности такими мотивами не руководствуется: даже если он это провозглашает, мыслит он все равно в рамках другого мира, других категорий, и ежедневные его поступки строятся на основании других мотиваций. Для декабриста честь сословия и личная честь, сопряженная с просвещением, была не пустым звуком, а реальным мотивом ежедневного поведения. И для них борьба за закон, за то, чтобы он был выше монаршего произвола, — это борьба за личную честь. Это современному человеку трудно объяснить. И создатели фильма даже близко не подступаются к этой задаче — показать инаковость этих людей. Они, наоборот, снова и снова пытаются убедить нас, что они такие же, взяточники, пьяницы… Сцена, когда Пестель угрожает пистолетом Майбороде и пытается его заставить дать фиктивную расписку, это вообще лихие 90-е в представлении нашей нынешней пропаганды. Ничего близко похожего в действительности не было.

— Этот фильм часто связывают с протестами в России последних лет. Критик Антон Долин написал, что это пропаганда насилия против тех, кто за свободу, «одобрение политики государственного террора по отношению к несогласным». Вы видите такие параллели?

— Я не готов об этом судить, потому что у фильма такой сумбурный сценарий, там все сбивчиво, нельзя понять, кто куда бежит, кто эти люди, которые мечутся по Сенатской площади, почему проваливается это восстание. Вообще ничего нельзя понять.

«Кондратий Рылеев — журналист». Это бред для начала XIX века. Не было никаких журналистов»

— Возвращаясь к умолчаниям, кто из важных участников восстания был удален из списка действующих лиц в фильме, кого удалять было нельзя?

— Сенатское восстание проваливается в фильме якобы по вине Сергея Трубецкого, который плохо им командует с Сенатской площади. Но Сергей Трубецкой вообще не пришел на площадь и не командовал никакими войсками по одной причине: его собственный план восстания был провален еще утром до выхода войск, когда Александр Якубович отказался выполнять ту миссию, которая была на него возложена планом, и брать Зимний дворец.

В фильме в очень сниженном виде показано планирование восстания, как заговорщики встречаются на лестнице в доме Рылеева и за 5 минут все решают. Но не так же все это было. Несколько недель постоянный штаб функционировал в квартире Рылеева. Обсуждались подробности движения, было выработано несколько планов, в том числе весьма детальных, в которых решающую роль должны были играть Трубецкой и Якубович. И отказ Якубовича сорвал этот план, а Трубецкой как военный человек не хотел участвовать в операции без плана. Вся эта сложность совершенно не показана. Кто такой Петр Каховский? Почему он, штатский, оказывается на площади, почему он стреляет? Замечательная, драматическая,чрезвычайно показательная для людей того времени история Каховского замалчивается. Почему вдруг и откуда взялся такой злодей? У него были обстоятельства, он вовсе не злодей. И очень много штрихов работают на снижение декабристов. Опытный человек еще опознает, кто есть кто. Но даже опытный человек не опознает в этом фильме Николая Мордвинова, потому что Мордвинов был адмирал, вельможа большого достоинства, и он не метался как угорелый и не лебезил.

— Но ведь там даются короткие подписи, титры.

— Слишком короткие, лишь краткая характеристика — род занятий. Например, «Кондратий Рылеев — журналист». Это бред для начала XIX века. Не было никаких журналистов. Рылеев, если желаете переводить на современные термины, топ-менеджер крупнейшей российской корпорации. Он управлял русской Америкой, Аляской и прилегающими территориями. Назвать его журналистом? Для чего вы так понижаете его рангом? Он крупный организатор. В его доме много лет собираются заговорщики. В его доме работает штаб будущего восстания. Что вы хотите сказать, когда называете его журналистом, что он выскочка и не по достоинству занимает место? Странную чрезвычайно манеру задали актеру, который играет Рылеева. Он играет какого-то нервного негодяя, скорее героя Достоевского, чем человека из эпохи 20-х годов.

Роман Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» начинается словами: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось... Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга». Тех людей не стало. Это были другие люди. И то, что нам не показали тех людей, какими они были, это досадная неудача или преступление против исторического сознания наших современников.

— Какими были мотивы жен декабристов? Почему они решили все бросить и поехать за мужьями в Сибирь?

— Тут важнейшая для той эпохи коллизия. Когда жены, невесты и просто знакомые декабристов решаются ехать за ними, чтобы там соединиться, возникает коллизия между частной правдой и государственным порядком. Государство им говорит: «Вы обязаны прекратить всякое общение, иначе будете лишены прав состояния, дети будут поражены в правах». Но есть обязательства частного человека, которые выше государственной правды. И этот образ частного человека, блюдущего свою христианскую правду, чрезвычайно важен.

«В советское время трудами многих историков был создан миф, что декабризм был ущербным типом революционности»

— А как вы оцениваете фильм «Звезда пленительного счастья»?

— Это совсем не исторический фильм. Фильм и не преследовал целей быть исторически достоверным. За исключением кардинальных поворотов сюжета, это сказка. Почему о нем сейчас с теплотой вспоминают, в том числе я? Потому что там был совсем другой пафос. Там пафос был как раз в том, что правда за частным человеком против монструозного государства. И гений Смоктуновский, который олицетворяет это государство, в конце концов сдается… Абсолютно гениальная сцена у сибирского губернатора, не имеющая никакого отношения к реальности. Но этот художественный образ гораздо более близок к существу дела, хотя в деталях там много фантазий.

— Есть ли еще достойные фильмы о декабристах?

— По-моему, художественных фильмов, кроме «Звезды пленительного счастья», для широкой публики вовсе не было. Научно-популярных было много, но все они среднего достоинства и прошли незамеченными.

— А книги?

— Прежде всего советовал бы читать книгу Якова Гордина «Мятеж реформаторов», которая выходила с 1985 года многими изданиями, последнее — 2015 года — существенно дополнено. Монографии Оксаны Киянской о Пестеле, восстании Черниговского полка и недавняя обобщающая книга о декабристах в ЖЗЛ рассчитаны уже на более подготовленного читателя, способного читать текст критически. О существе проблемы недавно вышла превосходная книга Сергея Эрлиха «Война мифов» о том, как разные мифы о декабристах конфликтуют уже в наше время.

— А как менялась память о декабристах?

— Первым мифотворцем было правительство Николая Первого, которое опубликовало «Донесение следственной комиссии», составленное Дмитрием Блудовым, где ложным образом представлены задачи, цели и тактика декабристов, чтобы превратить их исключительно в цареубийц из корыстных убеждений.

Второй миф был сотворен в 40-е годы XIX века Александром Герценом, который изобразил декабристов рыцарями без страха и упрека, совершенно безупречными людьми, ангелами во плоти. Это тоже неверная конструкция, но тем не менее николаевский миф о цареубийстве, заговоре и корыстных мотивах был подвергнут сомнению и сдвинулся на периферию общественного внимания.

Потом, начиная с 80-х годов XIX века, когда укрепилось легальное реформаторское крыло и в русском обществе шла полемика, каким путем идти — реформ или революции, либеральное крыло российского общества в лице таких писателей, как Александр Пыпин и Василий Семевский, разработало миф о декабристах-либералах и реформаторах, которые вроде бы никакой революции не хотели, но хотели либеральных реформ.

Дальше в советское время трудами многих историков был создан миф, что декабризм был ущербным типом революционности, поскольку дворянская революционность не может быть вполне полноценной. Отсюда постоянные указания на то, что декабристы были непоследовательны. Но декабристы были непоследовательны с точки зрения марксистского учения. Это отказ от историзма. Если вы понимаете голову декабристов такой, какая она была у них в XIX веке, а не пытаетесь туда насовать марксистских идей XX века, то никакой непоследовательности вы там не обнаружите.

«Правильный, хорошо устроенный исторический фильм — тот, который позволяет современному человеку понять, чем мы отличаемся от людей другой эпохи»

— А сейчас какое представление о декабристах в обществе?

— Многим людям, посмотревшим фильм «Союз спасения», не показалось, что декабристов пытаются специально принизить. Но мое впечатление такое, что все-таки хотят. Внутри фильма борются люди, которые будто бы хотят проводить реформы, и люди, которые требуют радикального переворота. Но Николай не проводил бы никаких реформ. И это понимали все. Он был человеком другого кругозора, с другими вкусами. Он совершенно не собирался ничего реформировать. И поэтому, когда в фильме создается иллюзия, будто бы Николай Первый готовился реформировать страну, но, глядя на декабристов, раздумал, они его как-то отвратили от реформ, то это чистой воды вздор, он изначально ничего не собирался реформировать. И это прекрасно знали те, кто не хотели его воцарения и надеялись, что придет Константин. Партия константиновцев была очень внушительная, все знали, что Константин более разумный и военный, и политический деятель, а Николай типичный фронтовик, аракчеевец и ничего при нем не будет.

— Каких принципов, на ваш взгляд, нужно придерживаться создателям исторического кино?

— Это большая проблема и вопрос режиссерского и актерского такта. Должен быть принцип историзма — понимание того, что эти люди думали и действовали иначе, чем мы. И если вам кажется, что они руководствуются современными мотивами, целями и интересами, подумайте еще раз, почитайте еще раз литературу и поймите, чего вы не понимаете. Правильный, хорошо устроенный исторический фильм — тот, который показывает эту инаковость, позволяет современному человеку понять, чем мы отличаемся от людей другой эпохи, что с тех пор свершилось в истории, чем современное человечество отличается от тогдашнего и какая работа для этого потребовалась. Почему это важно знать? Это дает человеку дополнительную точку опоры и систему координат. Люди действовали, и они изменили мир. И мир меняется в результате нашего действия и никак иначе. И вы действуйте в желаемом направлении, и вы измените мир, не сидите на диване, действуйте. Это то, что должен, на мой взгляд, сообщать правильно устроенный исторический фильм. Во многом это вопрос искусства, такта.

— Какие исторические фильмы, где эта разница во времени показана, вы можете порекомендовать? Может быть, «Аббатство Даунтон»?

— Пожалуй, да. В России с этим плохо, а за рубежом вполне себе, там большая школа, много опыта. Лет семь назад был снят прекрасный фильм «Король говорит». Там очень отчетливо показано, чем 1940-е годы отличались от современности, особость мотивов, обстановки, расстановки сил. Люди фраки носили по-другому и двигались по-другому. И это движение очень важно показать, потому что оно значимо и значительно. Никто, ни один мужик, торгующий пирогами на улицах Москвы XVIII века, не суетился так, как сейчас суетится публика московского метро.

— И это плохо? Вам нравится нынешнее время? Или современные люди измельчали и у них не может быть таких высоких мотивов, какие были у декабристов?

— Мы сами выбираем круг интересов, в котором мы действуем, что считаем для себя важным. Найдите для себя круг повыше, и окажется, что там есть другие люди. С другими нравами, с другой речью. Гасан Гусейнов недавно разбередил муравейник, сказав, что речь, которой пользуются наши федеральные телеканалы, — это речь клоаки. И это действительно ужасная речь. Но это не значит, что русский язык погиб, выйдите за ворота этого телевизора, и вы увидите, что есть множество людей, которые прекрасно мыслят и ясно выражают эти мысли по-русски.

Беседовала Наталья Антропова, фото kinopoisk.ru