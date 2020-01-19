Видео недели: послание Путина, отставка правительства и вулкан на Филиппинах

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Путин предлагает изменить Конституцию

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил внести в Конституцию России ряд изменений, в том числе ограничивающих президентскую власть.

Флаг 100-летия ТАССР в Казанском кремле

В Казани у резиденции президента РТ в Кремле и перед зданием Кабмина республики установили флаги в честь 100-летия ТАССР. Флаг был поднят под государственный гимн Республики Татарстан. На нем изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотым.

Медведев объявил об отставке правительства

Почти сразу после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это необходимостью предоставить главе государства возможность принимать все необходимые решения в связи с изменениями в Конституции. Уже к вечеру стало известно, что новым главой Кабмина должен стать Михаил Мишустин, и на следующий день президент утвердил его в этой должности после одобрения Госдумы.

Медведев объявляет об отставке правительства — видео pic.twitter.com/VSAqB6YbQM — RT на русском (@RT_russian) 15 января 2020 г.

Буш танцует «сударыню»

На этой неделе пресс-служба президента РФ активно выкладывала его архивные фото и видеозаписи. Ажиотаж среди пользователей вызвала видеозапись встречи президентов России и США в 2008 году. На ней запечатлены Владимир Путин и Джордж Буш-младший — они танцуют «сударыню» вместе с самодеятельным коллективом.

Спасительный дождь

В Австралии прошел дождь — теперь этот день может стать национальным праздником, поскольку вода с неба значительно ослабила лесные пожары, принявшие катастрофический размах. Ранее экологи сообщали, что в огне погибли уже около 1 миллиарда животных. Под угрозой вымирания оказались коалы.

«Игрока поддержите (чеканной монетой)»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» записал очередной пародийный промо-ролик с приглашением на матч Лиги чемпионов с польским «Ястржебски». Видео отсылает к хайповому сериалу «Ведьмак» от Netflix. Пиарщики клуба даже написали свой вариант песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая уже стала отдельным мемом.

Новый Eminem

Легендарный белый рэпер Eminem выпустил новый альбом «Music to be murdered by». Также на официальном канале исполнителя был опубликован клип на заглавный трек пластинки — «Darkness». За двое суток ролик набрал более 11 млн просмотров.

Клип посвящен массовому расстрелу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в октябре 2017 года.

Молнии и пепел

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль. Приблизительно в то же время на острове началась гроза, и многие местные жители запечатлели уникальную и величественную картину — крупные ветвистые молнии сквозь слой вулканического пепла.

Медведь в Челнах

В Набережных Челнах очевидцы сняли медведя, прогуливающегося по улице. Его выгуливали на поводке цирковые дрессировщики. Это возмутило некоторых горожан, посчитавших такое развлечение небезопасным.

«Старлайнер»

НАСА опубликовало видео об истории ракеты «Старлайнер» от Boeing. Первый тестовый полет на орбиту космического аппарата состоялся только 20 декабря прошлого года.