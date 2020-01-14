Скептикам по голове. Как Головин разрывает Лигу 1 в новом году

Январь-2020 складывается для Александра Головина просто феерично. Россиянин с блеском отыграл в матчах с «Реймсом» (2:1) и ПСЖ (3:3), и специалисты уже вовсю призывают полузащитника переехать в какой-нибудь из суперклубов. «Реальное время» разбиралось, за счет чего стал возможен новый подъем Александра и насколько вероятен его уход из «Монако» будущим летом.

Суперянварь-2020. Почему Головин показывает свой лучший футбол при Морено



Новость об уходе Леонарду Жардима с поста тренера «Монако» поклонники Александра Головина восприняли с тревогой. Именно при португальце хавбек превратился в ключевого игрока монегасков. Даже в самые кризисные моменты россиянин не опускался ниже определенного уровня, а порой и вовсе тащил «Монако» в одиночку. Если раньше поклонники «Монако» расходились во мнении, кто должен быть лидером в центре поля — Головин или Фабрегас, то сейчас все предельно очевидно. А вдруг пришедший вместо Жардима Роберт Морено не найдет общего языка с ключевым полузащитником? Опасения были. Но очень скоро стало понятно: Головин от рокировки на тренерской позиции только выиграл!

Едва придя в «Монако», Морено начал ставить свою, более понятную футболистам игру. Если при Жардиме монегаски порой совершали массу необъяснимых потерь и безвольно проигрывали матчи, то при Морено «прочитать» футбол команды стало гораздо проще. Роберт прививает ей тактику, основанную на владении мячом. По-другому и быть не могло: всю свою тренерскую карьеру Морено шел бок о бок с одним из главных адептов «тики-таки» Луисом Энрике. Переняв все лучшее от учителя, он начал использовать полученные навыки сначала в сборной Испании, а затем и в Лиге 1.

Головину, как игроку техничному и атакующему, философия Морено пришлась по душе. В его клубной карьере еще не было столь «повернутого» на атаке тренера, как Роберт. То, что россиянин и испанец по-настоящему сработались, стало понятно еще в кубковой игре с «Реймсом» (2:1). Головин регулярно включался по месту правого центрального полузащитника, создав шикарную связку с Желсоном Мартиншем. Подавляющее большинство моментов и оба гола пришли как раз с правого фланга «Монако». Момент тогда имел и сам Головин, но после его удара в ближний угол выше всяких похвал сыграл голкипер «Реймса» Николя Лемэтр. В итоге все решил навес Головина с углового на 94-й минуте и гол Бальде Кейта.

Едва придя в «Монако», Морено начал ставить свою, более понятную футболистам игру. Фото asmonaco.com

ПСЖ опять обратит внимание на Головина?

В матче с ПСЖ Роберт Морено удивил всех, поставив Головина ближе к левому краю. И теперь уже именно оттуда монегаски создавали наибольшую остроту. Россиянин принимал активное участие почти в каждой атаке «Монако», с его помощью были организованы первые два гола. После великолепного матча с ПСЖ в прошлом апреле (когда Головин забил гол) СМИ начали сватать Александра в Париж. На этот раз перформанс Головина смотрелся еще ярче (хотя он и не забил), так что исключать возобновление интереса ПСЖ к россиянину нельзя.

«Александру комфортно играть, смещаясь с фланга к центру поля, где он и проявлял свои сильные качества. А его высокая работоспособность помогала страховать Балло Туре, который мог задерживаться в атаке», — отметил Морено. Уже сейчас можно сделать вывод, что при новом тренере Головин — не просто один из ведущих, а решающий игрок «Монако». Переставляя его на разные позиции, Морено застает соперника врасплох и решает исход матчей.

На отличную работу Александра обратили внимание французские журналисты, которые единодушно признали россиянина одним из лучших игроков матча. Еще дальше пошел английский репортер Митчелл Проктор. «Головин еще достаточно молод, но уже перерос уровень «Монако». Ему нужно идти на повышение если не этой зимой, то через полгода. Когда «Монако» пребывало в кризисе, именно Александр все время приходил на помощь. В том, что монегаски сейчас играют не в Лиге 2, большая заслуга именно Головина», — заявил Проктор.

В данный момент, однако, Александр совершенно не горит желанием покидать «Монако». Испытание медными трубами россиянин проходит блестяще — это стало понятно еще после чемпионата мира — 2018. Вместе с тем вероятность отъезда Головина из Монте-Карло станет гораздо выше, если «Монако» не попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов. Монегаски на данный момент идут на 8-м месте в таблице Лиги 1, уступая идущему третьим «Ренну» 4 очка. Совсем чуть-чуть!

Отдельные недостатки в игре россиянина присутствуют, да и решать свою судьбу Головин будет сам. Фото asmonaco.com

Их немного, но они видны. В чем недостатки Головина

Работать Головину по-прежнему есть над чем. Да, россиянин очень хорош почти во всех аспектах, кроме всего прочего, он отлично подает стандарты, однако завершение атак — явно не про него. У Головина не слишком поставленный удар: в матче с ПСЖ он пять раз бил по воротам, но лишь однажды попал в створ. В кубковой игре с «Реймсом» реализация также подвела Головина.

В чемпионате Франции Александр забил всего три гола: два — «Ницце», один — «Дижону». Очень мало, особенно с учетом того, что моментов у россиянина было значительно больше. Реализация, удар, а также врывание в штрафную вторым темпом с последующим завершением — вот компоненты, которые еще требуют доработки.

После матча с ПСЖ только ленивый не написал, что Головин перерос уровень «Монако». Мы же спешить не будем. Отдельные недостатки в игре россиянина присутствуют, да и решать свою судьбу Головин будет сам. Александр — не только хороший футболист, но и рассудительный человек. А значит, выбор должен сделать правильный.

