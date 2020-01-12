С микрофоном: как блогеры, артисты и журналисты в мини-футбол играли

Сегодня в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошел турнир по мини-футболу среди татарских творческих команд под названием «Турнирмикрофон». В соревнованиях приняли участие восемь команд, в числе которых — команда театра песни «Салават» во главе с народным артистом РТ Салаватом Фатхетдиновым, сборная команда татарских певцов во главе с заслуженным артистом РТ Филюсом Кагировым, сборные команды татарских журналистов и ведущих. А также команды радиостанций «Татар радиосы» и «Болгар радиосы», команда Татарского театра драмы и комедии имени Тинчурина, сборная команда татарских музыкантов, блогеров и спонсоров турнира.