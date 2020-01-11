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Видеоопрос: «А вы поддерживаете идею сокращения новогодних каникул?»

07:00, 11.01.2020
Видеоопрос: «А вы поддерживаете идею сокращения новогодних каникул?» Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, поскольку россияне в это время вынуждены бездельничать, «бдеть перед телевизором», пьянствовать и чревоугодничать. «Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший глава Роспотребнадзора.

«А вы поддерживаете идею сокращения новогодних каникул?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество
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