Видеоопрос: «А вы поддерживаете идею сокращения новогодних каникул?»
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, поскольку россияне в это время вынуждены бездельничать, «бдеть перед телевизором», пьянствовать и чревоугодничать. «Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший глава Роспотребнадзора.
«А вы поддерживаете идею сокращения новогодних каникул?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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