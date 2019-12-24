Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов по отклику в соцсетях

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов по отклику на публикации на личных страницах в социальных сетях агентства Digital Guru.

Глава республики расположился на четвертом месте. Больше всего обратную связь Минниханов получает от пользователей в «Инстаграме».

В тройке лидеров оказались губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров оказался на пятом месте. Примечательно, что он оказался единственным из данного рейтинга, чьи посты отличает высокая вовлеченность пользователей сети «ВКонтакте».

Глава Калмыкии Бату Хасиков, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт заняли 6-е, 7-е и 8-е места соответственно.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оказался на предпоследнем месте, замкнул рейтинг губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.