Аккаунт Минниханова в соцсетях вошел в тройку самых «живых» среди губернаторов

Рустам Минниханов занял второе место в рейтинге самых «живых» аккаунтов губернаторов России в соцсетях. Рейтинг опубликовал Центр социально-политических исследований ДФО «Центр социальных инноваций «Черный куб».

Составители рейтинга ориентировались на количество «лайков» и комментариев. Аккаунт президента РТ набрал 13 тыс. 588 баллов. Лидером рейтинга стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с показателями 35 тыс. 891 балл. Также в тройку вошел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он набрал 12 тыс. 165 баллов.

Ранее Рустам Минниханов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов по отклику в соцсетях.