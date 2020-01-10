Андрей Михайлов: «С позиции материализма — никакой моей истины не существует»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 27-я
Андрей Михайлов родился в Ленинграде в 1980 году. В 2002-м окончил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова, а в 2013-м — Copenhagen Business School. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о том, как поменял бы Россию за 25 лет еще в первой половине XIX века.
Андрей Михайлов, 39 лет, независимый консультант. Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года — представлял Санкт-Петербург.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— В эпоху Александра I наряду с законом «О вольных хлебопашцах» 1803 года о добровольном освобождении крепостных вменил бы помещикам в обязанность отпускать 1—2% своих крепостных ежегодно (за выкуп). Этой меры хватило бы, чтобы через 25 лет Россия поменялась, не произошло бы упадка экономики при Николае I, не было бы Крымской войны, не случилось бы революций начала XX века и, скорее всего, Первая и Вторая мировые войны были бы совсем иными, а Россия не потеряла в них так много.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
1. Главное — собственный пример. 2. Разнообразие жизненного опыта, спроектированного родителями, как основная жизненная школа (увидеть красоту мира, понять, что такое бедность, вместе покорять вершины, заботиться о животных и так далее). Совместное переживание эмоционального опыта. 3. Домашние чтения, честные и открытые беседы и обсуждения любых тем, поднятых ребенком — как обязательный ежедневный вечерний ритуал. Это развивает в ребенке навыки общения, понимания собеседника, критическое мышление, вдумчивость и рефлексивность.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Некорректный вопрос. В таком виде на него не может быть дан ответ. Наиболее близкий мне по смыслу вопрос: «Какое наиболее для вас значимое деяние на основе свободного выбора цели, средств достижения и внутренних личных ценностей вы могли бы совершить, что было бы расценено как действие в интересах и во благо российского общества?» Наиболее значимым для индивидуума всегда является действие, связанное с какой-то формой самопожертвования. В самом вопросе содержится императив целей общества над личными. Следовательно — любой поступок, в котором я добровольно и сознательно выбираю приоритет ценностей общества над личными.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Быть собой и не стремиться жить в соответствии с чужими ценностям и взглядами на жизнь.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Елюй Чуцай в 1230 году спас китайскую цивилизацию, убедив монгольских нойонов сохранить ханьское население.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— В такой постановке вопрос имеет большое подмножество ответов со своими критериями правомочности/моральности такого действия. Краткого ответа не может быть. Смотря каким благом жертвовать, каких ста человек и ради какого общественного блага, и главное, с какой позиции выступать по отношению к этим ста людям.
С позиции суда и исполнения правосудия — можно жертвовать, если право законно, и эти сто признают его таковым.
С позиции законодателя — можно жертвовать, если ты имеешь мандат от этих людей и исполняешь их политическую волю.
С позиции благоотправителя для этих ста людей, при экстраблаге, о котором люди не знают, — можно жертвовать (то есть предпочесть нечто иное, чем предоставление блага, которого не ждут).
С позиции воспитателя ста детей — в воспитательных/образовательных целях.
С позиции распорядителя исправительного учреждения в отношении ста осужденных — на ограничение их прав и благ.
С позиции работодателя — на основании трудовых контрактов или коллективного договора.
С позиции владельца цифровой платформы/программы — на основании пользовательского соглашения.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Джек Лондон «Северные рассказы», Сунь-Цзы «Искусство войны», Хагакурэ, Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», Аристотель «Политика».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Если люди являются главной ценностью и мерой всего в обществе, то почему управление основано на совершенно иных экономических моделях, параметрах и целях?
- Одним предложением опишите мир, в котором хотели бы жить.
— Мир баланса ценностей человека, разума и живого.
- Что такое истина для вас?
— С позиции феноменологии — мой трансцендентный опыт, с позиции материализма — никакой моей истины не существует.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/162583-andrey-mihaylov-schitaet-chto-vazhno-byt-sobogy
Вот в его ответе я удивлен и даже введен в сметение... Не понимаю как он эти все эпохи объединил и попытался проложить нить связи