Андрей Михайлов: «С позиции материализма — никакой моей истины не существует»

С позиции суда и исполнения правосудия — можно жертвовать, если право законно, и эти сто признают его таковым.

С позиции законодателя — можно жертвовать, если ты имеешь мандат от этих людей и исполняешь их политическую волю.

С позиции благоотправителя для этих ста людей, при экстраблаге, о котором люди не знают, — можно жертвовать (то есть предпочесть нечто иное, чем предоставление блага, которого не ждут).

С позиции воспитателя ста детей — в воспитательных/образовательных целях.

С позиции распорядителя исправительного учреждения в отношении ста осужденных — на ограничение их прав и благ.

С позиции работодателя — на основании трудовых контрактов или коллективного договора.

С позиции владельца цифровой платформы/программы — на основании пользовательского соглашения.