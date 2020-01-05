Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»
Расписание самых интересных семейных событий 6—12 января
Привет, я Саша — казанский папа. Я делаю самый крутой ивент-календарь для вас и ваших детей. Подробности и свежачок @kzn.papa, там же есть ссылка на телеграм-канал (со ссылочками и видео). Подписывайтесь, подпишите друзей и отдыхайте вместе с родными и друзьями! Специально для «Реального времени» я подготовил календарь наиболее интересных событий на 6—12 января.
Итак, вторая новогодняя неделя!
Начну со Свияги. Гоняли туда 1 января, там все стабильно-прекрасно. Белый снег, нет грязи.
Сколько стоит:
- 600 руб. с человека — детский городок, за 2 часа катания на ватрушках (их там дают), дети до 4 лет бесплатно (нижнее плато).
- 300 руб. подъемник с человека (до 6 лет бесплатно), чисто посмотреть.
- 100 руб. Парковка (с машины за весь день). Ну, ресторан «Ля фамилия» там внизу.
Поезжайте как можно раньше, чтобы не стоять в очередях.
Афиша на неделю
6 января
- 10.00—16.00. На автодроме «Kazan Ring Canyon WINTER KARTING CUP. Гоняют на картингах по льду (они на шипах). Всего 25 участников. Приезжайте со своими пацанами, там точно есть парковка и нет пробок! Берите чай и печеньки — ехать далековато, на улице всегда приятно перекусить.
- 11.00. Танцуем с самого утра. В парке Урицкого DJ sasha spi. Качать будет из передвижного грузовичка-аквариума.
- 12.00, 15.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.
- 12.00. Берем из дома морковку (чищенную), активированный уголь, ненужный шарф, кусочки свеклы (будем рисовать щечки), сушки (можно сделать бусы, захватите веревочку, или можно скормить малому), ведро. В парке Урицкого пройдет фестиваль снеговиков и всяких снежных фигур. Фигуры лепят профессионалы, снеговиков — мы с вами.
Кому лень заморачиваться, можно присоединиться к лепке самого большого снеговика ever.
- 12.00. В парке «Лес» мастерская Деда Мороза. Все происходит в эко-доме, там, где веревочные лазалки. Предварительно записываемся: @kazan.les.
- 13.00. Все будут на спорте в Азино. На бульваре по ул. Фучика планируются новогодние старты.
- 16.00. В парке Горького напомнят, что скоро Рождество. Будет петь хор, классически и красиво.
- 16.00. В сквере по ул. Мира крутить пластинки будет DJ chizhov.
- В 17.00. У «Чаши», в ДК химиков, в парке «Крылья Советов», в «Калейдоскопе» и в парке по ул. Мира будет шумно. Танцы, песни, обнимашки возле сцены.
Спектакли и один мастер-класс
- 10.00, 12.00, 14.00. «Кто спрятал подарок?» — «Театр на Булаке».
- 10.30, 13.00, 15.30, 18.00. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», Театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.
- 11.00. «Снежная королева» в обновленном КЦ «Сайдаш». Прекрасная новогодняя сказка. Без повторений.
- 11.00, 13.30, 16.00. «Красавица и Чудовище», Эрмитаж.
- 11.00,13.30. А кто такие фиксики — больше не секрет. Они живые на «Фикси-шоу» в «Униксе». Билеты от 400 рублей.
- 11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС,
- 13.00. «Волшебный фонарик» — мастер-класс. Музей пушечного двора.
- 15.00. «Волшебное перо Жар-Птицы», Дворец спорта. Билеты от 800 рублей.
- 16.00. «Другая Елка» в лакшери отеле. Сначала будут аниматоры, аквагрим, бьюти бар, поролоновый городок — фоточки должны быть отличные. Затем спектакль «Секретная служба Деда Мороза» про кота, мышА и 3D-принтер. И на десерт — Дед Мороз и Снегурочка. Билет вместе с папой — 1 500 рублей, Калинина, 3б. Приходите за 30 минут, чтобы пофоткаться.
- 17.00. «Как солдат Кощея Бессмертного готовить учил». Спектакль-сказка. Театр «Сдвиг».
7 января, Рождество
- 10.00—16.00. На автодроме Kazan Ring Canyon вместе с картингами начинают гонять и тачки. Это будет ралли-спринт в классе «Свободный». Будут все три гоночных класса (пацаны на «девятках» тоже будут?).
- 12.00. Бульвар «Белые цветы», мастер-класс в мастерской Деда Мороза. Запись обязательна!
- 12.00. Парк им. Урицкого, количество сахара там явно зашкаливает. На сцене Зефирка, Конфетка, Шоколадка и кто еще лежит в новогоднем подарке. Будем хлопать постановке «Сладкое королевство».
- 12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.
- 13.00. Передвижная студия-аквариум добралась и до «Салават купере». Там впервые зазвучит Вивальди в исполнении скрипки. Когда живешь на окраине, а чувствуешь себя в центре Питера.
- 16.00. Все сладости в мире переедут в ДК химиков, в «Сладкое королевство» попадут жители Московского района.
- 16.00. DJ sasha spi на «Черном озере» будет за стеклом зажигать, а вы на морозце ловить его тепло и танцулить.
- 17.00. Праздник продолжится возле «Чаши», на Казанском ипподроме, в парке по ул. Мира и в парке «Континент».
- 17.00. В парке «Черное озеро» продолжают тренироваться в керлинге. А все почему? Потому что 15 января будет чемпионат. Все серьезно, пропускать нельзя!
Спектакли
- 10.00, 12.00, 14.00. «Кто спрятал подарок?», «Театр на Булаке».
- 10.00, 12.30, 15.00, 17.30. «Сны Диснея», театр кукол.
- 10.00 «Тайна волшебного королевства», ТЮЗ. История о том, как злая фея всех заколдовала, но молодежь не взяли даже самые отменные заклинания. Билетов очень мало и их нужно купить, даже если вам 0.
- 10.30, 13.00, 15.30. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.
- 11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС.
- 11.00. Елка в новом зоопарке.
- 11.00. В «Уникс» пришла нагловатая Маша и наивный медведь. Да, те самые «Маша и медведь».
- 11.00. Квест в музее. Будем искать сокровища. Чьи? Деда Мороза. Возможно, он спрятал сани или оленей. Все поймете в Музее пушечного двора.
- 11.00. «Доктор Айболит» без электронных очередей и аппаратов УЗИ. Классика в театре Качалова.
- 13.00. «Волшебный фонарик», мастер-класс. Музей пушечного двора.
- 18.00. Школьники, конечно, могут немного приуныть. Зато одного Пушкина, считай, прочитали. «Капитанская дочка», ТЮЗ.
8 января
- 10.00, 12.30, 15.00, 17.30. «Сны Диснея», театр кукол.
- 11.00. Четверной уже научились? Значит, будем учить пятерной. Открытый мастер-класс по фигурному катанию на «Черном озере».
- 12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.
- 12.00. Снеговик с принцессой, от которой сходят с ума во всем мире, приедет в парк Горького. «Холодное сердце» в зимнем городе. Когда мультфильм явно хуже.
- 13.00. Бегаем наперегонки, оставляем шубу и оливье в прошлом! На бульваре «Белые цветы» — спортивные состязания для всей семьи.
- 16.00. Анечка с Эльзочкой на Свене переезжают в Азино (не жить, просто выступить). Бульвар по ул. Фучика.
- 16.00. Квартирник в «Лесу». На сцене Тамара Nova и Альберт Махмутов. Парень — владелец бара «Истина». Есть надежда, что принесет или порекомендует хорошее винишко.
- 16.00. Бульвар «Белые цветы», поет кавер-группа Youcatch (вот здесь их страница).
- Раифа теперь еще и арт-объект. Там стартует фестиваль ледовых скульптур (завершится он в Крещение 19 января). Приедут художники со всей страны и будут творить! Наблюдать за тем, как создается ледяная скульптура, бесценно!
Спектакли
- 10.00. «Тайна волшебного королевства», ТЮЗ.
- 11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС.
- 11.00. «Красная Шапочка», у которой нет «Инстаграма» и «Ютьюба», классика в Качаловском.
- 13.00. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.
9 января на работу
- 12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.
- 18.00. В «Меге» мастер-класс по живописи. «Основы художественного построения». Расскажут и покажут, как сделать, чтобы человек на рисунке оставался человеком и кошка кошкой.
- 19.30. Хоккей!!! Говорят, когда наши проигрывают, на игры перестают ходить. А зря! Как полюбить спорт? Правильно, ходить смотреть и ходить заниматься. Берем всю семью, надеваем дурацкие шарфы, не забудьте дуделки! «Ак Барс» — «Торпедо» (Нижний Новгород).
10 января, снова на работу
- 12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.
- 18.00. Продолжаем совершенствоваться в керлинге. Глядишь, и до олимпиады не далеко. Растим будущих чемпионов на льду парка «Черное озеро».
11 января, выходной
- 11.00. Занимаемся фигуркой на «Черном озере». Уверен, после таких тренировок ваши дети уже учат вас.
- 12.00. Месси-таки не приедет, придется нам за него отдуваться. Играем как умеем — в валенках. Мяч — обычный, как на ЧМ. Болельщики еще жарче! Нарисуйте плакат, поддержите папу и брата в парке Горького!
- 12.00. В парке Урицкого будем поддерживать маму (шутка). Там то же самое, что и в парке Горького, только с метлой. «Метлобол» — смесь квиддича (это откуда-то из «Гарри Поттера») и хоккея.
- 12.00. Будем рисовать в музее мороз и солнце. Там мастер-класс по акварельной живописи. Музей естественной истории.
- 13.00. Почему снежинка холодная, а снег колючий, и как получается узор на окнах. Обо всем расскажут не фиксики, а настоящие специалисты на «Фабрике снежинок». Музей естественной истории.
- 16.00. Кабану явно скучно без нас. Сцена-аквариум решила поддержать замерзшее озеро. Итак, на площади возле театра Камала проект «За стеклом» с коллективом духовых инструментов в главной роли. Будет громко и торжественно.
12 января, снова выходной
- 11.00. Продолжаем отрабатывать оливье. В «Лесу» лыжный забег. Не забудьте зарегистрироваться: @kazan_les.
- 11.00. В «Меге» квест «Ледниковый период». Кто-то будет мамонтом, кто-то опоссумом, а кто-то, уж простите, ленивцем. На самом деле нет! На связи снова ОНА — Грета. Речь пойдет о глобальном потеплении. Наши дети должны остановить это климатическое безобразие! 6+.
- 12.00. И снова чемпионат вселенной по футболу! В валенках! В парке Урицкого будут забивать голы, подозреваю, что редко. В валенках это делать очень неудобно!
- 14.00. Еще одна психотерапия для подростков в «Меге». Мастер-класс от стилиста Натальи Хузиахметовой. Тренды (любимое слово молодежи, мне кажется). Белое зимой носить, штаны либо длинные, либо коротенькие, кроссовки с носками — фу — краткое содержание лекции. Маму и папу слушаемся. 16+. Мест уже мало!!!
- 15.00. Та-дааам. Кто не пропустил ни одной тренировки? Правильно, тот на чемпионате парков по керлингу. Красные камни против черных. Болеем на «Черном озере».
- 16.00. Она поет как райская птица, он подыгрывает ей на гитаре (можете проверить). И они вместе будут петь на ул. Баумана, дуэт LIA &BEN. На пешеходной нынче много приличных кафешек — можно выгулять детей.
- 11.00. Школьная классика в Качаловском. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
- 13.00. «Чудеса в колбе», интерактивная программа. Расскажут, почему Новый год в новый год, почему зима не длится вечно (Джордж Р.Р. Мартин, хеллоу!), откуда снег и почему в декабре его не было (а сейчас Грета, hejsan!). Музей естественной истории. 7+.
- 18.00. «БукаЖка», «Угол». Спектакль о том, как важно мечтать не только в новогоднюю ночь. Полезный навык, знаете ли. 6+.
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