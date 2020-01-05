Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»

Расписание самых интересных семейных событий 6—12 января

Фото: предоставлено Казанским папой

Привет, я Саша — казанский папа. Я делаю самый крутой ивент-календарь для вас и ваших детей. Подробности и свежачок @kzn.papa, там же есть ссылка на телеграм-канал (со ссылочками и видео). Подписывайтесь, подпишите друзей и отдыхайте вместе с родными и друзьями! Специально для «Реального времени» я подготовил календарь наиболее интересных событий на 6—12 января.

Итак, вторая новогодняя неделя!



Начну со Свияги. Гоняли туда 1 января, там все стабильно-прекрасно. Белый снег, нет грязи.

Сколько стоит:

600 руб. с человека — детский городок, за 2 часа катания на ватрушках (их там дают), дети до 4 лет бесплатно (нижнее плато).

300 руб. подъемник с человека (до 6 лет бесплатно), чисто посмотреть.

100 руб. Парковка (с машины за весь день). Ну, ресторан «Ля фамилия» там внизу.

Поезжайте как можно раньше, чтобы не стоять в очередях.

Фото Максима Платонова

Афиша на неделю

6 января

10.00—16.00. На автодроме «Kazan Ring Canyon WINTER KARTING CUP. Гоняют на картингах по льду (они на шипах). Всего 25 участников. Приезжайте со своими пацанами, там точно есть парковка и нет пробок! Берите чай и печеньки — ехать далековато, на улице всегда приятно перекусить.

11.00. Танцуем с самого утра. В парке Урицкого DJ sasha spi. Качать будет из передвижного грузовичка-аквариума.

12.00, 15.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.

12.00. Берем из дома морковку (чищенную), активированный уголь, ненужный шарф, кусочки свеклы (будем рисовать щечки), сушки (можно сделать бусы, захватите веревочку, или можно скормить малому), ведро. В парке Урицкого пройдет фестиваль снеговиков и всяких снежных фигур. Фигуры лепят профессионалы, снеговиков — мы с вами.



Кому лень заморачиваться, можно присоединиться к лепке самого большого снеговика ever.

Фото Максима Платонова

12.00. В парке «Лес» мастерская Деда Мороза. Все происходит в эко-доме, там, где веревочные лазалки. Предварительно записываемся: @kazan.les.

13.00. Все будут на спорте в Азино. На бульваре по ул. Фучика планируются новогодние старты.

16.00. В парке Горького напомнят, что скоро Рождество. Будет петь хор, классически и красиво.

16.00. В сквере по ул. Мира крутить пластинки будет DJ chizhov.

В 17.00. У «Чаши», в ДК химиков, в парке «Крылья Советов», в «Калейдоскопе» и в парке по ул. Мира будет шумно. Танцы, песни, обнимашки возле сцены.

Спектакли и один мастер-класс

10.00, 12.00, 14.00. «Кто спрятал подарок?» — «Театр на Булаке».

10.30, 13.00, 15.30, 18.00. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», Театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.

11.00. «Снежная королева» в обновленном КЦ «Сайдаш». Прекрасная новогодняя сказка. Без повторений.

11.00, 13.30, 16.00. «Красавица и Чудовище», Эрмитаж.

11.00,13.30. А кто такие фиксики — больше не секрет. Они живые на «Фикси-шоу» в «Униксе». Билеты от 400 рублей.

11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС,

Фото kzn.kassir.ru

13.00. «Волшебный фонарик» — мастер-класс. Музей пушечного двора.

15.00. «Волшебное перо Жар-Птицы», Дворец спорта. Билеты от 800 рублей.

16.00. «Другая Елка» в лакшери отеле. Сначала будут аниматоры, аквагрим, бьюти бар, поролоновый городок — фоточки должны быть отличные. Затем спектакль «Секретная служба Деда Мороза» про кота, мышА и 3D-принтер. И на десерт — Дед Мороз и Снегурочка. Билет вместе с папой — 1 500 рублей, Калинина, 3б. Приходите за 30 минут, чтобы пофоткаться.

17.00. «Как солдат Кощея Бессмертного готовить учил». Спектакль-сказка. Театр «Сдвиг».

7 января, Рождество

10.00—16.00. На автодроме Kazan Ring Canyon вместе с картингами начинают гонять и тачки. Это будет ралли-спринт в классе «Свободный». Будут все три гоночных класса (пацаны на «девятках» тоже будут?).

12.00. Бульвар «Белые цветы», мастер-класс в мастерской Деда Мороза. Запись обязательна!

12.00. Парк им. Урицкого, количество сахара там явно зашкаливает. На сцене Зефирка, Конфетка, Шоколадка и кто еще лежит в новогоднем подарке. Будем хлопать постановке «Сладкое королевство».

12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.

13.00. Передвижная студия-аквариум добралась и до «Салават купере». Там впервые зазвучит Вивальди в исполнении скрипки. Когда живешь на окраине, а чувствуешь себя в центре Питера.

16.00. Все сладости в мире переедут в ДК химиков, в «Сладкое королевство» попадут жители Московского района.

Фото kzngo.ru

16.00. DJ sasha spi на «Черном озере» будет за стеклом зажигать, а вы на морозце ловить его тепло и танцулить.

17.00. Праздник продолжится возле «Чаши», на Казанском ипподроме, в парке по ул. Мира и в парке «Континент».

17.00. В парке «Черное озеро» продолжают тренироваться в керлинге. А все почему? Потому что 15 января будет чемпионат. Все серьезно, пропускать нельзя!

Спектакли

10.00, 12.00, 14.00. «Кто спрятал подарок?», «Театр на Булаке».

10.00, 12.30, 15.00, 17.30. «Сны Диснея», театр кукол.

10.00 «Тайна волшебного королевства», ТЮЗ. История о том, как злая фея всех заколдовала, но молодежь не взяли даже самые отменные заклинания. Билетов очень мало и их нужно купить, даже если вам 0.

10.30, 13.00, 15.30. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.

11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС.

11.00. Елка в новом зоопарке.

11.00. В «Уникс» пришла нагловатая Маша и наивный медведь. Да, те самые «Маша и медведь».

Фото afisha.ru

11.00. Квест в музее. Будем искать сокровища. Чьи? Деда Мороза. Возможно, он спрятал сани или оленей. Все поймете в Музее пушечного двора.

11.00. «Доктор Айболит» без электронных очередей и аппаратов УЗИ. Классика в театре Качалова.

13.00. «Волшебный фонарик», мастер-класс. Музей пушечного двора.

18.00. Школьники, конечно, могут немного приуныть. Зато одного Пушкина, считай, прочитали. «Капитанская дочка», ТЮЗ.

8 января

10.00, 12.30, 15.00, 17.30. «Сны Диснея», театр кукол.

11.00. Четверной уже научились? Значит, будем учить пятерной. Открытый мастер-класс по фигурному катанию на «Черном озере».

12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.

12.00. Снеговик с принцессой, от которой сходят с ума во всем мире, приедет в парк Горького. «Холодное сердце» в зимнем городе. Когда мультфильм явно хуже.

13.00. Бегаем наперегонки, оставляем шубу и оливье в прошлом! На бульваре «Белые цветы» — спортивные состязания для всей семьи.

16.00. Анечка с Эльзочкой на Свене переезжают в Азино (не жить, просто выступить). Бульвар по ул. Фучика.

16.00. Квартирник в «Лесу». На сцене Тамара Nova и Альберт Махмутов. Парень — владелец бара «Истина». Есть надежда, что принесет или порекомендует хорошее винишко.

16.00. Бульвар «Белые цветы», поет кавер-группа Youcatch (вот здесь их страница).

Раифа теперь еще и арт-объект. Там стартует фестиваль ледовых скульптур (завершится он в Крещение 19 января). Приедут художники со всей страны и будут творить! Наблюдать за тем, как создается ледяная скульптура, бесценно!

Фото Максима Платонова

Спектакли

10.00. «Тайна волшебного королевства», ТЮЗ.

11.00, 14.30, 18.00. «Русалочка», ДВВС.

11.00. «Красная Шапочка», у которой нет «Инстаграма» и «Ютьюба», классика в Качаловском.

13.00. «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства», театр кукол. Спектакль НЕ кукольный.

9 января на работу

12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.

18.00. В «Меге» мастер-класс по живописи. «Основы художественного построения». Расскажут и покажут, как сделать, чтобы человек на рисунке оставался человеком и кошка кошкой.



19.30. Хоккей!!! Говорят, когда наши проигрывают, на игры перестают ходить. А зря! Как полюбить спорт? Правильно, ходить смотреть и ходить заниматься. Берем всю семью, надеваем дурацкие шарфы, не забудьте дуделки! «Ак Барс» — «Торпедо» (Нижний Новгород).

10 января, снова на работу

12.00, 14.00, 16.00. Свияжск, «Ленивый Торжок» — средневековые забавы. Запись обязательна: 8904-664-43-57, 8960-043-16-65. Обычный билет 400 рублей, льготный — 350.

18.00. Продолжаем совершенствоваться в керлинге. Глядишь, и до олимпиады не далеко. Растим будущих чемпионов на льду парка «Черное озеро».

Фото tatar-inform.ru

11 января, выходной

11.00. Занимаемся фигуркой на «Черном озере». Уверен, после таких тренировок ваши дети уже учат вас.

12.00. Месси-таки не приедет, придется нам за него отдуваться. Играем как умеем — в валенках. Мяч — обычный, как на ЧМ. Болельщики еще жарче! Нарисуйте плакат, поддержите папу и брата в парке Горького!

12.00. В парке Урицкого будем поддерживать маму (шутка). Там то же самое, что и в парке Горького, только с метлой. «Метлобол» — смесь квиддича (это откуда-то из «Гарри Поттера») и хоккея.

12.00. Будем рисовать в музее мороз и солнце. Там мастер-класс по акварельной живописи. Музей естественной истории.

13.00. Почему снежинка холодная, а снег колючий, и как получается узор на окнах. Обо всем расскажут не фиксики, а настоящие специалисты на «Фабрике снежинок». Музей естественной истории.

Фото vk.com/natural_museum_rt

16.00. Кабану явно скучно без нас. Сцена-аквариум решила поддержать замерзшее озеро. Итак, на площади возле театра Камала проект «За стеклом» с коллективом духовых инструментов в главной роли. Будет громко и торжественно.

12 января, снова выходной

11.00. Продолжаем отрабатывать оливье. В «Лесу» лыжный забег. Не забудьте зарегистрироваться: @kazan_les.

11.00. В «Меге» квест «Ледниковый период». Кто-то будет мамонтом, кто-то опоссумом, а кто-то, уж простите, ленивцем. На самом деле нет! На связи снова ОНА — Грета. Речь пойдет о глобальном потеплении. Наши дети должны остановить это климатическое безобразие! 6+.

12.00. И снова чемпионат вселенной по футболу! В валенках! В парке Урицкого будут забивать голы, подозреваю, что редко. В валенках это делать очень неудобно!

14.00. Еще одна психотерапия для подростков в «Меге». Мастер-класс от стилиста Натальи Хузиахметовой. Тренды (любимое слово молодежи, мне кажется). Белое зимой носить, штаны либо длинные, либо коротенькие, кроссовки с носками — фу — краткое содержание лекции. Маму и папу слушаемся. 16+. Мест уже мало!!!



15.00. Та-дааам. Кто не пропустил ни одной тренировки? Правильно, тот на чемпионате парков по керлингу. Красные камни против черных. Болеем на «Черном озере».

16.00. Она поет как райская птица, он подыгрывает ей на гитаре (можете проверить). И они вместе будут петь на ул. Баумана, дуэт LIA &BEN. На пешеходной нынче много приличных кафешек — можно выгулять детей.

11.00. Школьная классика в Качаловском. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Фото teatrkachalov.ru

13.00. «Чудеса в колбе», интерактивная программа. Расскажут, почему Новый год в новый год, почему зима не длится вечно (Джордж Р.Р. Мартин, хеллоу!), откуда снег и почему в декабре его не было (а сейчас Грета, hejsan!). Музей естественной истории. 7+.

18.00. «БукаЖка», «Угол». Спектакль о том, как важно мечтать не только в новогоднюю ночь. Полезный навык, знаете ли. 6+.

