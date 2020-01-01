Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 2

Уходящее десятилетие было очень богатым на важные события в жизни уммы. С этим согласятся даже те, кто далек от ислама. Нужно все-таки признать, что сегодня ислам в России переживает этап возрождения. Вспомните, с чем мы вошли в уходящее десятилетие. Только за 2010—2013 годы в России произошло как минимум 14 терактов, совершенных под маской ислама. Невосполнимой утратой для татарской уммы является гибель Валиуллы хазрата Якупова, который мог еще принести столько пользы для ислама!

Но сегодня впервые за много веков существования многонациональной России на государственном уровне уделяется внимание вопросам сохранения традиционных для российских мусульман духовных ценностей, исламского образования и богословского наследия. Сложно переоценить вклад президента России Владимира Владимировича Путина в выстраивание «скелета» для дальнейшего полноценного развития ислама в нашей стране. Я участвовал в обеих его встречах с мусульманскими лидерами страны — в Уфе в 2013 году и в Казани в 2018-м. Нужно отдать ему должное — он заинтересован в наращивании связей между Россией и исламским миром. Но насколько активно российская умма воспользуется возможностями, которые открылись сегодня перед ней? Время покажет. И будет, как говорится, мучительно больно, если мы их упустим.

Главным событием в жизни мусульман России за эти годы, безусловно, является открытие Болгарской исламской академии. Начало ее деятельности — это новая эра религиозного просвещения России. С этого момента система религиозного образования Республики Татарстан окончательно сформировалась как многоступенчатая: примечетские курсы — медресе — институт — академия. Первые ласточки — доктора исламских наук уже выпустились в этом году и защитили свои научные работы по татарскому богословскому наследию. Но доктора исламских наук — товар штучный, а имамов готовят все-таки в медресе. Они по-прежнему остаются важнейшим этапом в профессиональной кадровой системе уммы. И было крайне важно, что мы в муфтияте в 2014 году первыми в России разработали образовательные стандарты для медресе. Они теперь готовы для внедрения по всей России.

В целом на последние 10 лет пришлась реализация целого ряда других фундаментальных проектов, которые составляют основу основ для развития ислама в России и Татарстане. Можно сказать, мы за эти годы заложили принципы существования сегодняшней системы мусульманской уммы в Татарстане. То есть то, что сегодня в республике отлаженно функционируют такие сферы, как исламское образование и просвещение, знание и изучение Корана, религиозное издательское дело, дагват, хадж, благотворительность, медиа, молодежная и межконфессиональная политика, международные связи и многое другое — это результат работы последних 10 лет.

Есть такие инициативы, которые буквально протаптывают путь, так как появились впервые в России. Например, точку во многих разногласиях и конфликтах в татарской умме поставило Положение о проведении религиозных обрядов, которое разработало ДУМ РТ и которое в общем является механизмом сохранения традиций суннитского ислама. Нам в 2013 году удалось создать крупнейший в России исламский медиахолдинг, который издал свыше 250 наименований книг, и запустить первый мусульманский телеканал «Хузур ТВ» и массу других собственных исламских СМИ.

Трамплином послужили эти годы и для формирования мусульманского молодежного движения — ребят и волонтеров в нем уже более тысячи. А это костяк, будущее мусульманской уммы — активные, здоровые, образованные молодые люди!

Для дальнейшего развития халяль-индустрии в России тоже заложен фундамент именно в эти годы — мы создали в Казани Техкомитет, который сегодня работает над созданием общефедеральных госстандартов халяль. Это выведет рынок в цивилизованное русло с общими понятными для всех правилами и снимет массу вопросов.

На новый уровень перешла и мусульманская благотворительность, которая существует теперь не только за счет садака и закята — наш фонд «Закят» активно участвует в государственных и коммерческих грантах и открыл Центр социализации для детей-инвалидов и их родителей, а также Центр для кратковременного пребывания детей-инвалидов. Нам удается мобилизовать татарстанцев на многотысячные денежные и продовольственные сборы для помощи нуждающимся.

Завершить уходящее десятилетие на высокой ноте позволили издания переводов смыслов Корана на татарском и русском языках, подготовленные и выпущенные ДУМ РТ. Теперь, по сути, в России создана база для дальнейшего развития ислама на основе правильного понимания Корана. Тем более что муфтият за последние 7 лет буквально с нуля возродил традиции татарского коранопечатания — наше издание Корана в 2017 году впервые в истории России признано соответствующим международным стандартам и используется в ряде зарубежных мусульманских стран. Хвала Аллаху!

В следующем году предстоит Всероссийская перепись населения. Я выделяю это событие особо, потому что для татарского народа каждая перепись — своего рода проверка на прочность, на сплоченность, тест на национальную осознанность. По итогам переписи 2010 года к татарам себя причислили свыше 2 млн человек в Татарстане и свыше 5 млн человек в России. И если помните, отдельной строкой тогда были выделены кряшены и мишаре. Можно по-разному относиться к методике переписи, но сам факт того, что наши соотечественники отказываются причислять себя к татарам — это показатель разрозненности внутри татарского мира, а также беспринципности и бесхребетности.

Как проявят свое национальное самосознание татары в 2020 году? ДУМ РТ намерено развернуть широкую разъяснительную кампанию по всей России среди наших соотечественников. Нельзя отрываться от корней — от родного языка, от родной культуры, от традиций своих предков… Это приводит к утрате общечеловеческих ценностей. Именно на историческом фундаменте, который был заложен нашими предками, мы должны формировать облик современного российского ислама.