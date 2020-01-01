Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 2
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
-
-
Михаил Задорнов председатель правления банка «ФК Открытие», экс-министр финансов России
-
Это очень обширный вопрос, потому что события были в самых разных сферах. К сожалению, это не было десятилетие экономического роста — это было десятилетие стагнации. Но произошел прорыв в части новых технологий, финансовых инструментов, мобильного банкинга, проникновения смартфонов и интернета в жизнь семей. Наверное, это десятилетие привело к изменению поведения людей в целом.
В финансовой сфере тоже произошло существенное развитие технологий, платежей, ускорился переход от наличных расчетов к безналичным. Каждый год фокус внимания людей на безнал сдвигается примерно на 10 процентов.
Еще одно ключевое событие десятилетия — консолидация финансового сектора, который пережил несколько кризисных моментов. Число игроков существенно сократилось.
Также для России очень важно, что произошло существенное обновление инфраструктуры: автомобильные дороги, аэропорты — базовая инфраструктура изменилась очень серьезно, и мы сейчас активно ею пользуемся.
-
-
-
Владислав Кочетков председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ»
-
Для нашей отрасли ключевые события произошли как раз в последние годы. Это давно ожидалось, но миллионы инвесторов начали приходить на российский фондовый рынок именно в прошлом и текущем году, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится.
Основные факторы понятны — прежде всего это стабилизация макроэкономической ситуации и снижение ключевой ставки Центрального банка. Снижается ключевая ставка — снижаются ставки по депозитам, и, соответственно, инвесторы начинают искать другие направления для вложения средств. Как правило, они приходят на фондовый рынок, потому что даже облигации крупных банков позволяют получить +2—3% к депозиту.
Еще это инфраструктурные изменения — в России появилось дистанционное открытие счета, появились индивидуальные инвестиционные счета, и миллионный счет был открыт этим летом. Собственно, эти факторы произошли и в ближайшие годы будут определять развитие.
Есть фактор риска, который пока непонятен — это закон о квалификации инвесторов, в какой редакции он будет принят. Я думаю, в декабре мы уже определимся, и там будет понятно, насколько динамично будет расти рынок. Либо мы за ближайшие 2—3 года утроимся, либо, если будет жесткая редакция закона, динамика будет, скажем так, заметно менее выраженной.
Для нашей отрасли, опять же, вызовы понятны — рынок глобален, и, являясь гражданином России, вы можете через интернет открыть счет практически в любом мировом брокере, можете торговать не только на Москве, но и на Нью-Йорке, Гонконге, Куала-Лумпуре и на многом другом. Соответственно, наш вызов в том, чтобы мы могли дать все эти биржи российскому клиенту, чтобы он не ходил во внешнюю юрисдикцию. Это, наверное, ключевое.
Ну и плюс фондовый рынок — это всегда вся экономика в целом. И любое изменение в экономике отражается на нас. Будем смотреть, что произойдет. На мой взгляд, пока в целом взгляд оптимистичный. Санкционное давление стабилизировалось и вроде бы не растет, а может и ослабеть, клиент идет на рынок, и, я думаю, для нашего бизнеса все это хорошо.
-
-
-
Айрат Гиззатуллин генеральный директор АО «Химград»
-
Довольно сложный вопрос, потому что прошедшее десятилетие было насыщенным в сфере индустриальных парков, индустриальной недвижимости. Конечно, за последние 10 лет в России произошел огромный прогресс. Надо понимать, что еще 10 лет назад индустриальные парки вызывали удивление, было мало понимания того, что это за формат, как с ним работать. Сегодня же это не просто понятный всем формат, он уже стандартизирован. Есть государственный стандарт, государственное регулирование, меры государственной поддержки, как для самих индустриальных парков, так и для резидентов. Количество мер этой поддержки и понимание того, какие именно стимулирующие меры необходимы со стороны государства, растут. Это нас радует.
За это время образовалось большое количество профессиональных команд по развитию индустриальных зон, индустриальных парков, технопарков. Эти проекты уже сегодня становятся сетевыми. Это тоже достижение последних 10 лет. Такие проекты есть и в Татарстане. Мы управляем сегодня не только одной площадкой — Камский индустриальный парк «Мастер», но и реализуем проекты в других регионах РФ. И таких примеров становится все больше. Конечно, важным достижением десятилетия в нашей сфере является то, что наши резиденты, компании, которые занимаются производственной деятельностью, стали гораздо профессиональнее и более четко формулируют требования к развитию объектов, чтобы они были более удобны и эффективны для развития бизнеса.
В результатах уходящего десятилетия есть повышенное внимание и федеральных, и региональных, и муниципальных органов исполнительной власти. Сегодня на развитие индустриальных парков, малого и среднего бизнеса делают ставку. Ярким подтверждением этому является один из национальных проектов, который полностью посвящен развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке предпринимательской инициативы. Это очень важное направление для людей, которые работают в этой сфере.
Больше могу судить о той сфере, которой профессионально занимаюсь. Национальный проект, о котором я сказал, рассчитан на реализацию до 2024 года. Эта сфера будет актуальна и за горизонтом 2024 года. А вызовы перед нами стоят серьезные. В первую очередь — вывод предприятий малого и среднего бизнеса на новые рельсы. Это связано с масштабами работы малого и среднего предпринимательства. Если раньше в основном были ориентированы на внутренний рынок, то сегодня перед нами стоят задачи быть конкурентоспособными, выходить за пределы внутреннего российского рынка, потому что именно на внешних рынках находятся серьезные объемы.
Ключевым вызовом для промышленности, для малого и среднего бизнеса будет работа с человеческим капиталом. Так было во все времена, но сегодня требования к этой сфере возрастают. Это вопросы квалификации, подготовки кадров, а также те изменения, которые происходят в ценностях людей, которые работают сегодня на промышленных предприятиях. Это особое влияние дружественности среды, в которой работают люди. Это будет влиять на сами промышленные предприятия и на инфраструктуру, которой являются индустриальные парки. Эти вызовы являются для нас самыми серьезными, они приведут к изменениям многих подходов в нашей работе.
-
-
-
Камиль хазрат Самигуллин муфтий Татарстана
-
Уходящее десятилетие было очень богатым на важные события в жизни уммы. С этим согласятся даже те, кто далек от ислама. Нужно все-таки признать, что сегодня ислам в России переживает этап возрождения. Вспомните, с чем мы вошли в уходящее десятилетие. Только за 2010—2013 годы в России произошло как минимум 14 терактов, совершенных под маской ислама. Невосполнимой утратой для татарской уммы является гибель Валиуллы хазрата Якупова, который мог еще принести столько пользы для ислама!
Но сегодня впервые за много веков существования многонациональной России на государственном уровне уделяется внимание вопросам сохранения традиционных для российских мусульман духовных ценностей, исламского образования и богословского наследия. Сложно переоценить вклад президента России Владимира Владимировича Путина в выстраивание «скелета» для дальнейшего полноценного развития ислама в нашей стране. Я участвовал в обеих его встречах с мусульманскими лидерами страны — в Уфе в 2013 году и в Казани в 2018-м. Нужно отдать ему должное — он заинтересован в наращивании связей между Россией и исламским миром. Но насколько активно российская умма воспользуется возможностями, которые открылись сегодня перед ней? Время покажет. И будет, как говорится, мучительно больно, если мы их упустим.
Главным событием в жизни мусульман России за эти годы, безусловно, является открытие Болгарской исламской академии. Начало ее деятельности — это новая эра религиозного просвещения России. С этого момента система религиозного образования Республики Татарстан окончательно сформировалась как многоступенчатая: примечетские курсы — медресе — институт — академия. Первые ласточки — доктора исламских наук уже выпустились в этом году и защитили свои научные работы по татарскому богословскому наследию. Но доктора исламских наук — товар штучный, а имамов готовят все-таки в медресе. Они по-прежнему остаются важнейшим этапом в профессиональной кадровой системе уммы. И было крайне важно, что мы в муфтияте в 2014 году первыми в России разработали образовательные стандарты для медресе. Они теперь готовы для внедрения по всей России.
В целом на последние 10 лет пришлась реализация целого ряда других фундаментальных проектов, которые составляют основу основ для развития ислама в России и Татарстане. Можно сказать, мы за эти годы заложили принципы существования сегодняшней системы мусульманской уммы в Татарстане. То есть то, что сегодня в республике отлаженно функционируют такие сферы, как исламское образование и просвещение, знание и изучение Корана, религиозное издательское дело, дагват, хадж, благотворительность, медиа, молодежная и межконфессиональная политика, международные связи и многое другое — это результат работы последних 10 лет.
Есть такие инициативы, которые буквально протаптывают путь, так как появились впервые в России. Например, точку во многих разногласиях и конфликтах в татарской умме поставило Положение о проведении религиозных обрядов, которое разработало ДУМ РТ и которое в общем является механизмом сохранения традиций суннитского ислама. Нам в 2013 году удалось создать крупнейший в России исламский медиахолдинг, который издал свыше 250 наименований книг, и запустить первый мусульманский телеканал «Хузур ТВ» и массу других собственных исламских СМИ.
Трамплином послужили эти годы и для формирования мусульманского молодежного движения — ребят и волонтеров в нем уже более тысячи. А это костяк, будущее мусульманской уммы — активные, здоровые, образованные молодые люди!
Для дальнейшего развития халяль-индустрии в России тоже заложен фундамент именно в эти годы — мы создали в Казани Техкомитет, который сегодня работает над созданием общефедеральных госстандартов халяль. Это выведет рынок в цивилизованное русло с общими понятными для всех правилами и снимет массу вопросов.
На новый уровень перешла и мусульманская благотворительность, которая существует теперь не только за счет садака и закята — наш фонд «Закят» активно участвует в государственных и коммерческих грантах и открыл Центр социализации для детей-инвалидов и их родителей, а также Центр для кратковременного пребывания детей-инвалидов. Нам удается мобилизовать татарстанцев на многотысячные денежные и продовольственные сборы для помощи нуждающимся.
Завершить уходящее десятилетие на высокой ноте позволили издания переводов смыслов Корана на татарском и русском языках, подготовленные и выпущенные ДУМ РТ. Теперь, по сути, в России создана база для дальнейшего развития ислама на основе правильного понимания Корана. Тем более что муфтият за последние 7 лет буквально с нуля возродил традиции татарского коранопечатания — наше издание Корана в 2017 году впервые в истории России признано соответствующим международным стандартам и используется в ряде зарубежных мусульманских стран. Хвала Аллаху!
В следующем году предстоит Всероссийская перепись населения. Я выделяю это событие особо, потому что для татарского народа каждая перепись — своего рода проверка на прочность, на сплоченность, тест на национальную осознанность. По итогам переписи 2010 года к татарам себя причислили свыше 2 млн человек в Татарстане и свыше 5 млн человек в России. И если помните, отдельной строкой тогда были выделены кряшены и мишаре. Можно по-разному относиться к методике переписи, но сам факт того, что наши соотечественники отказываются причислять себя к татарам — это показатель разрозненности внутри татарского мира, а также беспринципности и бесхребетности.
Как проявят свое национальное самосознание татары в 2020 году? ДУМ РТ намерено развернуть широкую разъяснительную кампанию по всей России среди наших соотечественников. Нельзя отрываться от корней — от родного языка, от родной культуры, от традиций своих предков… Это приводит к утрате общечеловеческих ценностей. Именно на историческом фундаменте, который был заложен нашими предками, мы должны формировать облик современного российского ислама.
-
-
-
Разиль Валеев народный поэт Татарстана, экс-глава комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
-
Одним из самых болезненных решений уходящего десятилетия стало принятие закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании РФ» и сокращение преподавания национальных языков в образовательных организациях. Если раньше мы преподавали 5 часов, то сейчас от 1 до 3 часов.
В гуманитарной сфере меня больше всего беспокоят межнациональные отношения, национальный вопрос. Я бы очень хотел, чтобы не было обострения межнациональных отношений в Российской Федерации. Мы многонациональная страна, и наше будущее во многом зависит и от того, какие отношения будут между народами. Для этого необходимо создать условия для сохранения и развития своей культуры, своего народа, национального образования.
-
-
-
Алексей Остудин поэт, литературный деятель
-
Наверное, ключевое событие уходящего десятилетия — запуск поезда через Крымский мост. А из личной жизни — у меня родился внук Иван.
Скорее не вызов, а основное направление, которое нам необходимо развивать, — нам не хватает культурной направленности. Без культуры мы никуда. Без поэзии, без живописи. Большая нация должна иметь свою культуру и беречь ее.
-
-
-
Руслан Селиванов директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка
-
Мы можем выделить следующие ключевые события уходящего десятилетия.
- Развитие банковской системы РФ. Мы наблюдали рост проникновения банковских услуг среди населения, рост долговой нагрузки, кризис банковской системы и сокращение количества банков. Новый кредитный цикл в розничном бизнесе, начавшийся в 2017 году, завершится 2020 году. Активное развитие дистанционных каналов в финансовом секторе.
- Введенные против России санкции в определенной степени негативно отразились на отечественной экономике. Это негативное отношение к стране будет еще сохраняться как минимум до середины следующего десятилетия.
- С начала этого десятилетия сланцевая революция США внесла корректировки в мировой энергобаланс, существенно снизив цены на энергоресурсы. Однако это технологическое решение стало возможным благодаря новым подходам к поиску ресурсов и снижению себестоимости добычи.
- Четвертая промышленная революция начала менять облик мировой экономики. Она подразумевает автоматизацию производства, увеличение производительности труда и усиление конкурентоспособности. Очень сильно это ощущается в промышленности, финансовом секторе, транспорте, медицине и сельском хозяйстве.
- Меняется и потребительское поведение. Мобильный интернет в режиме 24/7 открывает доступ к широкому спектру товаров и услуг, способствуя развитию интернет-торговли. Происходит синергия офлайн- и онлайн-каналов.
- Политика ЦБ РФ и правительства привела к формированию стабильной экономической ситуации к концу десятилетия. Удалось снизить уровень инфляции и волатильность курса рубля от внешних факторов. В то же время мы наблюдаем низкие темпы экономического роста.
Вызовы, которые предстоит пройти:
- Нас ожидает снижение роли нефти в глобальном энергетическом балансе. Эксперты ожидают, что основным энергоносителем станут водород и другие источники энергии.
- Руководству страны предстоит найти новые точки для экономического роста. Существующие низкие темпы роста экономики недостаточны для формирования долгосрочных позиций страны на глобальном конкурентоспособном рынке. Снижение зависимости от экспорта энергоресурсов — ключевой вызов ближайшего десятилетия для нашей страны.
- Существуют риски обострения геополитической ситуации. Территориальный суверенитет некоторых стран с низкой плотностью населения и большими ресурсными запасами может быть поставлен под сомнение.
- Актуальность экологических проблем будет нарастать. Рост численности населения и рост производства будут негативно отражаться на окружающей среде. Предстоит найти инструменты сохранения окружающей среды в этих условиях.
-
комментарии