Борис Менделевич: «Алкоголизм большими шагами идет по стране»

Трезвый Новый год: реальная возможность или научная фантастика

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы РФ, доктор Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени» пытается сломать традицию загадывать желание под бокал шампанского: он призывает отказаться от спиртного в новогоднюю ночь. Но на случай, если это все-таки невозможно, рассказывает о том, как проверить легальность алкоголя.

Не существует невредной дозы



Звон бокалов под куранты, оливье, мандарины и утреннее похмелье — вот стандартный новогодний набор для многих миллионов россиян. Есть и те, кто напрямую измеряет успешность празднования Нового года в зависимости от объема выпитого спиртного.

Но мало кто при учете «подвигов» и подготовке к ним думает, что любая доза спиртного — нагрузка на организм. Невредной дозы алкоголя не существует. Например, алкоголь резко повышает кровяное давление, и если у вас есть проблемы с сердцем, горячительное может спровоцировать осложнения, вплоть до инфаркта. Особые рекомендации — для хронических больных: если вы постоянно принимаете лекарственные препараты, нужно внимательно перечитать инструкцию по их применению, поскольку есть лекарства, несовместимые с алкоголем. Ведь за новогодним столом нам совсем не нужны ни инсульты, ни аллергические реакции, ни нагрузка на печень и почки.

Для русского человека звучит, наверное, едва ли не кощунственно, но встреча Нового года может пройти и без спиртного. Попробуйте рассмотреть другие альтернативы. Есть в этом и еще одна проблема: формирование негативных психологических паттернов у детей, которые видят, что бой курантов всегда происходит под звон бокалов. Поэтому, вырастая, многие россияне и помыслить не могут, что новогоднее чудо может случиться без спиртного. Кроме того, есть индивидуальные особенности. Кто-то может выпить половину бутылки — и, как говорится, ни в одном глазу, а кто-то начинает рвать на груди гармошку после полутора рюмок.

Звон бокалов под куранты, оливье, мандарины и утреннее похмелье — вот стандартный новогодний набор для многих миллионов россиян. Фото Максима Платонова

Стопочка «для сугреву»

Ни для кого не секрет, что долгие новогодние выходные — самое горячее время для скорой помощи. Часть вызовов, увы, связана с пьянством. К выпившим гражданам скорая приезжает не только, чтобы справиться с сердечными или почечными проблемами, но и при банальных травмах: вывихах, переломах, растяжениях связок. Все это связано с тем, что реакция при опьянении замедляется, координация ухудшается, поэтому поскользнуться, упасть и повредить конечность «подшофе» очень легко.

Но, пожалуй, главная опасность пьяных новогодних прогулок — мороз. Нам только кажется, что мы пьем «для сугреву». Почему же тогда после определенной дозы многие не чувствуют холода? Алкоголь, воздействуя на сосудистый центр, вызывает расширение мелких периферических сосудов, увеличивается отдача тепла организмом во внешнюю среду. И именно это создает ощущение тепла. Но надо понимать, что это обманчивое ощущение: ведь на самом-то деле тепло при этом расходуется быстрее.

Поэтому каждую зиму доктора регистрируют десятки смертей от переохлаждения: нетрезвые люди садились отдохнуть в сугроб и засыпали там навсегда. Так что держите, пожалуйста, себя в руках и постарайтесь не выходить на мороз после праздничного застолья.

Но даже если вы и просто вышли погулять в новогоднюю ночь, не забывайте, что выпившим в холод нужна помощь. Поэтому если встретили кого-то лежащим в состоянии опьянения, вызывайте скорую помощь.

Встретить Новый год ярко — желание достаточно распространенное. Но алкоголь и пиротехника несовместимы. Фото Олега Тихонова

Полрюмки за рулем могут погубить десятки жизней

Конечно же, приняв алкоголь, ни в коем случае не стоит садиться за руль. Да, в последние 3 года количество аварий, совершенных пьяными, уменьшается. Но только в 2018 году по вине нетрезвых людей в России было совершено 16,5 тысячи ДТП, в которых погибли 4,6 тысячи человек. Виновники практически каждой восьмой дорожной аварии или доказанно находились под воздействием алкоголя, или же отказались от медицинского освидетельствования. Надо четко понимать: пьяный водитель за рулем рискует жизнями огромного количества людей.

Еще один момент — пиротехника. Встретить Новый год ярко — желание достаточно распространенное. Но алкоголь и пиротехника несовместимы. Всегда нужно руководствоваться правилами эксплуатации или техники безопасности. Помимо этого, эксперты рекомендуют изучать сертификат качества, покупать только лицензированный товар и обращаться с ним очень осторожно. Фактически вся пиротехника в той или иной степени опасна.

Качественный алкоголь: как распознать?

Особое внимание нужно обратить на качество алкоголя. Роспотребнадзор рекомендует изучить лицензию магазина на продажу спиртного и этикетку на бутылке: она должна быть целой, без повреждений, с федеральной маркой (для отечественного алкоголя) или акцизной маркой (для импортного). С помощью приложения для смартфонов «Антиконтрафакт алко» можно проверить легальность товара. Магазин должен продать товар только через кассовый аппарат — бутылка должна пройти Единую государственную автоматизированную информационную систему.

Особое внимание нужно обратить на качество алкоголя. Фото Олега Тихонова

По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом «алкоголизм» в стране с 2008 по 2017 год сократилось на 37% — с 2,08 млн до 1,3 млн человек. Заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 2,2 раза — с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения. Но несмотря на улучшение статистики, надо понимать, что алкоголизм большими шагами идет по стране и воздействует не только на потребителя, но затрагивает его близких, семью, друзей. Поэтому радоваться еще рано, чрезмерное потребление алкоголя — одна из важнейших проблем нашего общества.

И если уж Новый год — это время новых желаний и новых возможностей, то я рекомендую начать его с новой хорошей привычки — активных и интересных каникул без алкоголя.

С наступающим Новым годом!

