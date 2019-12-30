Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»
Расписание самых интересных семейных событий недели 30 декабря — 5 января
Всем привет! Я Саша, у меня двое детей, жена, борода и кот. Я в семье отвечаю за то, как мы отдыхаем. Поэтому я делаю самый крутой календарь ивентов для детей и их родителей в Казани @kzn.papa (подписывайтесь!). Рассказывайте друзьям и отдыхайте вместе! Специально для «Реального времени» я подготовил календарь наиболее интересных событий на будущую неделю 30 декабря — 5 января.
30 декабря
- 11.00 на Черном озере будут учить делать четверной. Там мастер-класс по фигурному катанию.
- 11.30 Новый проект парков и скверов «За стеклом», на самом деле, автобус-аквариум называют передвижной студией. Внутри: актеры, певцы. В понедельник выступает детский театр «Пеликан» . Будет спектакль «Умка». Кстати, эта передвижная студия колесит по всему городу — следите!
- 12.00 в Парк «Калейдоскоп» приедут Дед Мороз с внучкой, традиционная тусовка «Заморожу» и «Где моя внученька?»
- В 16.00 в парк «Калейдоскоп» и в 19.00 на ул. Баумана приедут на громкой красной ретро-тачке мужик в белой шубе и толпа клоунов — то ли военных, то ли пожарных. Все вместе они «Высокие братья» — московский уличный театр. Представления начинаются строго вовремя, длятся полчаса и очень смешные.
Спектакли
- В 10.00, 13.00, 16.00 В Ратуше сказка про девушку, которая все проспала. Авторы: театр «Сдвиг», Шарль Перро и Чайковский. С билетом вместе обещают подарок плюс огромную красивую елку и колонный зал старинного особняка.
- 10.00,13.00 Русская классика про красавицу и чудовище — «Аленький цветочек» в Филармонии на Павлюхина. Помимо сказки будет хоровод вокруг елки и антракт. Общее время 1 час 20 минут. Дети до 4 лет идут бесплатно.
- 10.00, 12.00 В ДК химиков почти сериал Lost. В главных ролях Виня и Миня. Парни-пингвины ищут затерянный самолет, в самолете — подарки, в подарках — конфеты, в конфетах — сахар, и тьфу бы на такие подарки! В общем, пингвины отправляются в «Заполярное царство». Дети до 3 бесплатно, после спектакля (45 минут) елочка (15 минут). Билеты.
После можно покататься на коньках вокруг елки. Должен быть прокат.
- 10.00, 12.00, 14.00 В Молодежном театре на Булаке «Кто спрятал подарок?» Вероятно, подарок был девочки Сони. У нее есть друзья, сторонние злодеи и невероятное чувство юмора. Спектакль для всей семьи. С 3 лет нужен билет.
- 13.00 ТЮЗ, «Тайна волшебного королевства». История о том, как злая фея всех заколдовала, но молодежь не взяли даже самые отменные заклинания. Билетов очень мало, и их нужно купить, даже если вам 0.
31 декабря
Выходной, сами голосовали в «Инстаграме» сами знаете у кого. А значит, с самого утра можно резать салаты, лепить пельмени и делать заливную рыбу. А ровно в 22.00 отряхиваете муку с передничка, берете все тазики с собой и едете к «Чаше», на Черное озеро или на набережную — делать все тоже самое, что бы вы делали у себя дома: есть оливье, слушать куранты и загадывать желания. На свежем воздухе. Вход везде бесплатный, а хлопушки и фейерверки точно кто-нибудь притащит.
Днем между салатами можно сходить в ТЮЗ, сеансы в 10.00 13.00 — «Тайна волшебного королевства». Билетов очень мало.
1 января
- Можно освежиться уже в час дня. Оживлять вас будут рождественские пряники. Вы будете спать в уголочке, а дети в 13.00 будут творить в музее Пушечного двора (проезд Шейнкмана, 1, корп. 5).
- Друзья пряника Зефирка и Сладкая Королева будут зажигать в парках. Им предстоит сразиться с мистером Тянучкой. Если вы живете возле парка «Континент» — выгоняйте детей туда к 12.00, если вы обладатель квартиры в Дербышках — то к 16.00 в сквер на улице Мира.
- В 17.00 в костюме медведя или белочки можно медленным шагом прийти в парк Крылья Советов. Там Новогодний карнавал. Если вы не состоянии надеть костюм — лучше посидите дома.
- В 17.00 праздничная тусовка начнется у «Чаши». Берите с собой ледянки. Там пять отличных горок. Еще не забудьте про ярмарку, уверен, на улице вам точно захочется перекусить.
- 18.00-21.00 На Набережной спасут тех, кто не дотанцевал ночью. Там праздничная дискотека.
2 января
- 11.00. Выспавшиеся и свежие бежим на лыжах в парке Победы. Полежать у телека не вариант!
- 11.30 В парк «Континент» прибудет передвижная студия-аквариум, там детский театр кукольный «Пеликан» будет показывать спектакль. Как правило, постановки для малышни, короткие и понятные.
- 11.00, 13.00, 15.00 В КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будем на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р.
- 12.00 Снежки (реали?), взятие зимней крепости, катание на санях… В парке «Лес» обещают русские народные забавы. Если снега так и не будет — придется.
- 12.00 В парк «Континент» нагрянет Дед Мороз.
- 16.00 «Белые цветы», там соберутся все девчонки планеты. В парках дадут представления «Холодное сердце», с Эльзой, песнями, автографами и криками «Давайте еще!»
- 17.00 Генеральная уборка сделана, но тренировки по керлингу продолжаются. Они проходят на льду без коньков, трём-трём-трём (чем-то вроде швабры) и камень по этому идеально натертому паркету-льду катится.
- 17.00 У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков и на ипподроме начнется новогодняя вечеринка. Когда оливье закончился даже у бабушки.
- 17.00-19.00 — спорт, спорт, спорт! На Набережной открытая тренировка по кёрлингу. Берите детей, они быстро закончат эту бесконечную пытку едой.
- 18.00 «Эх, сез матур кызлар!» — ваши любимые хиты в «Туган авылым». Театрализованное фольклорное шоу KAZAN — почувствуйте себя туристом!
Спектакли
- 10.00, 12.30, 15.00 В театре кукол «Сны Диснея». Суть в том, что великий мультипликатор не спал по ночам — к нему приходили Микки Маусы, Белоснежки (кстати, не исключено) и, наверное, белочки. Всех увидим на сцене, перед спектаклем елка! Цена: 800 рублей с каждого!
- 10.30, 13.00, 15.30, 18.00 В театре кукол «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства». В мире Трикотов, Фиксиков и Малышариков Змей Горыныч, Баба-Яга и Василиса сильно загрустили и даже объединились. Как выжить в этом сложном инстамире? Спектакль от театра «Изумрудный город», не кукольный — детям 4 лет билет не нужен.
- 11.00, 14.30, 18.00 «Русалочка» и новогоднее шоу в воде. Дворец водных видов спорта.
- 14.00, 17.30 В «Татнефть Арене» будет голова в шлеме без туловища. Мюзикл «Черномор» (чувствуете крымскую тему, а?) Кстати, голова огромная и выглядит очень реалистично. Это шоу-калейдоскоп — обещают организаторы. (Через сутки после Нового года это даже не обсуждается). Длительность 1.20, ребенку до 12 лет подарок (возраст надо будет доказать). Дети до 4 лет бесплатно без места. Цены вполне. От 500 р.
- 17.30 «Инстаграм» есть и у Дедушки Мороза, доказательства предоставят в «Пирамиде». В описании сказано, что герои будут кого-то спасать, видимо, деда от «Инстаграма». Билет нужен каждому, даже младенцу.
- 16.00 В филармонии. Спектакль типа «один дома» — дети решают отметить Новый год так, как нравится им. Оливье и шампусика не ожидается. И ничего хорошего из этого не выходит. Итак, «Праздник непослушания». Вначале елка. Билетов мало
- 11.00 Новая елка в новом зоопарке. Помимо мартышек, страусов и бегемота будут еще и тролли. Страшные и счастливые. Елка длится час.
Для детей билет: елка+зоопарк (1 200 р). Для взрослого нужно купить отдельный талончик в мир животных за 300 р.
- ТЮЗ «Тайна волшебного королевства». Билетов очень мало.
- 13.00 Спрятаться от новогоднего безумства в юрте — отличное решение. Мастер-класс по созданию Юрты-СЮРПРИЗа. Очевидно, что сюрприз — это спящий вы внутри. Музей истории государственности Татарстана. Проезд Шейнкмана,1а, 1этаж (территория Кремля)
3 января
- 11.00 На Черном озере снова будут учить каскады и тулупы. Приходить на мастер-класс по фигурному можно с 4 лет.
- 2 и 3 января 11.00, 13.00, 15.00 в КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будет на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р.
- 12.00 В парке Горького соревнования для профессиональных ведьм — «Метлобол» (метлу, кстати, лучше взять свою, а не то, что дадут). С вас валенки — с нас метла и мяч. Собираем две команды и погнали. Игра любительская, люди с фамилиями Месси и Роналдо не допускаются.
- 12.00 Ждем снега, чтобы теперь в парке Урицкого ударить по снежкам. Там зимние забавы.
- 12.00 Уже старые друзья Зефирка и мистер Тянучка доедут до парка Тинчурина. Будет спектакль «Сладкое королевство». Главное, за череду праздников не слипнуться. В 16.00 они же будут выступать в Лядском саду.
- 12.00 В парке «Лес» традиционная мастерская Деда Мороза, будут мастерить поделки.
- 13.00 Через час там же, в «Лесу», будет выступать кавер-группа Youcatch. Смотрится очень забавно, они в тепле в грузовичке-аквариуме, вы на улице — с теплым чаем и хорошей музыкой.
- 12.00, 15.00 В Свияжске есть возможность окунуться в мир то ли Айвенго, то ли Игры престолов. Люди в средневековых костюмах во главе в Дедом-Воеводой собирают дружину. Научат стрелять из лука, потом нужно будет захватить крепость, по итогам нарядиться царем и отпить из царского кубка. Все длится час: взрослый билет 350 руб., школьники –пенсионеры 350. Звоните заранее: 89046644357, 89600431665. «Ленивый Торжок»
Кстати, в праздничные дни добраться до острова можно сначала на электричке (до станции Свияжск), там вас будут ждать автобусы: 12.10, 14.10, 15.45, 17.10 — туда, обратно: 13.30, 15.10, 16.25, 17.30. Хотя, если снега не будет, — можно и на великах.
В ЖД кассах можно купить единый билет: на поезд, автобус + музеи. 450 руб. за все.
- 16.00 в парк Горького доберется Дед Мороз.
- 16.00 Поющий аквариум прибудет в Нагорный. Девчонки-снежинки из вокального трио «Бэллур» будут зажигать для жителей пригорода.
- 12.00 В парк «Континент» идем всей семьей. Папы особенно приветствуются и существенно повышают шансы на победу. Там спортивные соревнования, одеваемся «как на лыжах».
- 16.00-18.00 На набережной как бы будут намекать, что уже хватит. Берем мелких и на своем примере показываем, как важно пить зеленый чай, прыгать и бегать. Там «День здоровья»!
- 17.00 Праздник-праздник возле «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, «Крылья Советов».
- 17.00 На бульвар «Белые цветы» приедет Салават, но это не точно. Зато его друзья будут наверняка. Будет концерт.
- 19.00 «Вечеринки плохи только тогда, когда начинается драка», — таков девиз ребят из «Пальм-клуб». Так что бить посуду и бросаться стульями не будут (потому-то их там нет!). На Черном озере настоящая вечеринка на катке. Ребята модные, музыка молодежная.
Спектакли
- 11.30, 16.00 «Черномор», «Татнефть Арена»
- 11.00, 14.30 «Русалочка», ДВВС
- 10.30, 15.30, 18.00 Театр кукол «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства»
- 11.00, 14.00 сейчас тяжело вздохнут мамы мальчишек. «Синий трактор Деда Мороза» в «УНИКСе». Да, тот самый. «По полям, по полям, синий трактор…» — эта песня будет тоже. Малышня будет счастлива.
- и 13.30 В БКЗ «Волшебные Сказки Андерсена». На сцене Снежная Королева, но ее попытаются свергнуть китайский император, прекрасная Роза (из Германии?) и Соловей (а этот откуда??) Будет вокал, музыка и рассказчик из Америки.
На самом деле великолепная елка ДО, с кучей аниматоров, и сам спектакль музыкальный, насыщенный, отличный сказочник. Рекомендую, для малышей не забудьте печеньки и попить — а то до конца может не досидеть. На первом этаже отличный буфет — пироженки по 50 р.
- 10.30 ДК Ленина «Новогодние приключения Вовки в стране сказок». Вовану сделали лучший подарок — книгу (а он то хотел «Сони плейстейшн»). Но в НГ все желания сбываются, и книга становится 3D (считай, «Плейстейшн»). Оживают царь Горох, Золушка, Снежная Королева и прочая сказочная тусовка. И все вместе они ищут самого главного волшебника. Догадались, кто он? Сказка не политическая, поэтому главный волшебник — Дед! Детям с 4 лет нужен билет, елочка ПОСЛЕ спектакля.
- 10.00 12.00 В Молодежном театре на Булаке продолжают искать подарок.
- 11.00 В Качаловском классика — «Красная шапочка»
- 11.00 16.00 В театре «Угол» вангуют! Там идет спектакль о городе, где никогда не идет снег. Чувствуете? «Сказки Мэг». Надо идти — вдруг еще что предскажут? Про цены на бензин, там или про доллар. Театр маленький. Наряжаться не обязательно. Билеты здесь. Отзывы очень хорошие.
4 января
- 6.00 — 17.00 Международная выставка голубей. Будут не те, что на улице. Покрасивее. Денег за билет возьмут только с мужчин (100 руб.), ну, а без них вы туда с трудом доберетесь. Все происходит в ДК «Юность».
- 12.00 В парке «Лес» прыгаем, бегаем, соревнуемся, потом пьем чай.
- 12.00 В парке Горького будет смешно. Там пройдет фестиваль «Сани Казани», это когда все желающие могут сделать реактивный аппарат по езде с горки своими руками. Вот кто во что горазд. Идею подглядели в Мамадыше (там фестиваль в конце января. ООООчень крутой!). В прошлом году в Казани участников было немного, посмотрим, что будет в этом. На каких печах, самодельных бассейнах и танках будут кататься с высоченной горки.
- 12.00 На бульваре «Белые цветы» Мастерская Деда Мороза, предварительно записываемся. @park.kzn.
- 12.00 В парк Тинчурина приедет Дед Мороз и детский театр в стеклянном грузовичке. «Пеликан» — кукольный театр, спектакли для малышей.
- 16.00 Юдино взбодрит дуэт баянистов.
- 16.00-18.00 «Новогодний каламбур». Набережная завлекает вас заняться спортом. Но в это время в катании на коньках как раз перерыв. Прежде чем ехать туда — все уточните!
- 17.00 У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме продолжают развлекать уставших от застолья.
- 17.00 На Черном озере трут и кидают. Открытая тренировка по керлингу.
- 18.00-19.00 Набережная хочет, чтобы вы остались навсегда. После спортзарядки будут танцы. Поет вокальный ансамбль «Atmosphere».
Спектакли
- 10.30 13.30 «Волшебные сказки Андерсена» в БКЗ.
- 11.00 Елка с троллями в зоопарке.
- 13.30 В «УНИКС» приедут «Три кота» и одна кошечка, но это не точно. Ростовые куклы, оранжевые животные и дети, которые встретились будто с Мадонной.
- 11.00, 13.30, 16.00 «Красавица и чудовище» в Эрмитаже. Герои будут выступать в мыльных пузырях. Будет елка, подарят бесплатный билет в аквапарк и на колесо обозрения.
- 14.00 «Кто спрятал подарок?» — Молодежный театр на Булаке.
- 16.00 «Кто поедет в новый год» ДК Гайдара
- 16.00 ДК Ленина «Новогодние приключения Вовки в стране сказок»
- 16.00 «Сказки Мэг», «Угол». Билеты здесь
- 17.30 «Инстаграм Дедушки Мороза» в «Пирамиде».
5 января
- 6.00 — 13.00 международная выставка голубей. День второй. Далеко, зато красиво. Голуби бывают разные, синие, белые, красные. Где: ДК «Юность».
- 11.00 Мастер-класс от Татьяны Тарасовой по фигурному катанию на Черном озере.
- 11.00 Елка в зоопарке, на этот раз там «Холодное Сердце». Там Анечка, Эльза и Олафомчик будет петь, играть в снежки, если повезет. Фотосессия после тоже будет.
- 12.00 В наш стеклянный грузовик влезет труба, тромбон, орган, аккордеон (он тоже духовой), рожок. В сквере филармонии выступит коллектив духовых инструментов.
- 12.00 В «Смене» мастер-класс «Новогодний город» от проекта «Смена дети». 5+.
- 13.00 В парке Урицкого «Быстрее, выше, сильнее».
- 16.00 Грузовик-аквариум высадил трубы и загрузил скрипки. В Вознесенском — скрипичный дуэт «Сапфир». Ждем Вивальди.
- 17.00 У «Чаши», в парке «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме вечеринка в огнях.
- 18.00 В парк «Лес» отправляем старшеклассников. Там концерт, бесплатный. На сцене группа «Меджикул» (сами себя называют сенсацией, кайфуйте) и Тося Чайкина (на ТНТ ее слушал сам Тимати, чем-то напоминает молодого Дорна, только девочка). А еще Тося вошла в топ-10 новых русских музыкантов. Хорошо будет! Погуглите, заслушался!
Спектакли
- 10.30, 13.30 «Волшебные сказки Андерсена» БКЗ.
- 12.00 «Кто спрятал подарок?» — Молодежный театр на Булаке.
- 11.30, 15.00 «Волшебное перо Жар-Птицы», катается Татьяна Навка, Дворец спорта.
- 13.30 «УНИКС» «Ми-ми-мишки». Да, туда привезли всех звезд «ютьюба»!
- 11.00, 13.30, 16.00 Мыльно-пузырная «Красавица и чудовище», Эрмитаж.
- 13.00 16.00 «Путешествие Красной Шапочки» в филармонии, все в конце хорошо будет, а бродить она будет под джаз. Билет нужен с 5 лет.
- 11.00 В обновленный КЦ «Сайдаш» залетит ковер-самолет, джин и парень в шароварах. Правильно, там «Аладдин».
- 16.00 «Сказки Мэг», «Угол». Билеты здесь
- 17.00 В музее «В Сказке» будет иллюзионное шоу. Приедет родственник Дэвида Копперфильда и будет чудить. Вход 600 рублей. Справки по телефону +7 (919) 631-89-35
Друзья! Не забываем про ярмарки и народные гулянья на Набережной (сказочный городок работает до конца января), возле метро «Кремлевская», у «Чаши».
Счастливых праздников и приятных выходных!
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