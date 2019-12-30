Куда пойти с детьми в Казани — афиша «Казанского папы»

Расписание самых интересных семейных событий недели 30 декабря — 5 января

Фото: Максим Платонов

Всем привет! Я Саша, у меня двое детей, жена, борода и кот. Я в семье отвечаю за то, как мы отдыхаем. Поэтому я делаю самый крутой календарь ивентов для детей и их родителей в Казани @kzn.papa (подписывайтесь!). Рассказывайте друзьям и отдыхайте вместе! Специально для «Реального времени» я подготовил календарь наиболее интересных событий на будущую неделю 30 декабря — 5 января.



30 декабря

11.00 на Черном озере будут учить делать четверной. Там мастер-класс по фигурному катанию.

на Черном озере будут учить делать четверной. Там мастер-класс по фигурному катанию. 11.30 Новый проект парков и скверов «За стеклом», на самом деле, автобус-аквариум называют передвижной студией. Внутри: актеры, певцы. В понедельник выступает детский театр «Пеликан» . Будет спектакль «Умка». Кстати, эта передвижная студия колесит по всему городу — следите!

Новый проект парков и скверов «За стеклом», на самом деле, автобус-аквариум называют передвижной студией. Внутри: актеры, певцы. В понедельник выступает детский театр «Пеликан» . Будет спектакль «Умка». Кстати, эта передвижная студия колесит по всему городу — следите! 12.00 в Парк «Калейдоскоп» приедут Дед Мороз с внучкой, традиционная тусовка «Заморожу» и «Где моя внученька?»

в Парк «Калейдоскоп» приедут Дед Мороз с внучкой, традиционная тусовка «Заморожу» и «Где моя внученька?» В 16.00 в парк «Калейдоскоп» и в 19.00 на ул. Баумана приедут на громкой красной ретро-тачке мужик в белой шубе и толпа клоунов — то ли военных, то ли пожарных. Все вместе они «Высокие братья» — московский уличный театр. Представления начинаются строго вовремя, длятся полчаса и очень смешные.

«Высокие братья» — московский уличный театр. Представления начинаются строго вовремя, длятся полчаса и очень смешные. Фото tatar-inforn.ru

Спектакли

В 10.00, 13.00, 16.00 В Ратуше сказка про девушку, которая все проспала. Авторы: театр «Сдвиг», Шарль Перро и Чайковский. С билетом вместе обещают подарок плюс огромную красивую елку и колонный зал старинного особняка.



В Ратуше сказка про девушку, которая все проспала. Авторы: театр «Сдвиг», Шарль Перро и Чайковский. С билетом вместе обещают подарок плюс огромную красивую елку и колонный зал старинного особняка. 10.00,13.00 Русская классика про красавицу и чудовище — «Аленький цветочек» в Филармонии на Павлюхина. Помимо сказки будет хоровод вокруг елки и антракт. Общее время 1 час 20 минут. Дети до 4 лет идут бесплатно.

Русская классика про красавицу и чудовище — «Аленький цветочек» в Филармонии на Павлюхина. Помимо сказки будет хоровод вокруг елки и антракт. Общее время 1 час 20 минут. Дети до 4 лет идут бесплатно. 10.00, 12.00 В ДК химиков почти сериал Lost. В главных ролях Виня и Миня. Парни-пингвины ищут затерянный самолет, в самолете — подарки, в подарках — конфеты, в конфетах — сахар, и тьфу бы на такие подарки! В общем, пингвины отправляются в «Заполярное царство». Дети до 3 бесплатно, после спектакля (45 минут) елочка (15 минут). Билеты.



После можно покататься на коньках вокруг елки. Должен быть прокат.

В ДК химиков почти сериал Lost. В главных ролях Виня и Миня. Парни-пингвины ищут затерянный самолет, в самолете — подарки, в подарках — конфеты, в конфетах — сахар, и тьфу бы на такие подарки! В общем, пингвины отправляются в «Заполярное царство». Дети до 3 бесплатно, после спектакля (45 минут) елочка (15 минут). Билеты. После можно покататься на коньках вокруг елки. Должен быть прокат. 10.00, 12.00, 14.00 В Молодежном театре на Булаке «Кто спрятал подарок?» Вероятно, подарок был девочки Сони. У нее есть друзья, сторонние злодеи и невероятное чувство юмора. Спектакль для всей семьи. С 3 лет нужен билет.

В Молодежном театре на Булаке «Кто спрятал подарок?» Вероятно, подарок был девочки Сони. У нее есть друзья, сторонние злодеи и невероятное чувство юмора. Спектакль для всей семьи. С 3 лет нужен билет. 13.00 ТЮЗ, «Тайна волшебного королевства». История о том, как злая фея всех заколдовала, но молодежь не взяли даже самые отменные заклинания. Билетов очень мало, и их нужно купить, даже если вам 0.



Ровно в 22.00 отряхиваете муку с передничка, берете все тазики с собой и едете к «Чаше», на Черное озеро или на Набережную — делать все то же самое, что бы вы делали у себя дома: есть оливье, слушать куранты и загадывать желания

31 декабря

Выходной, сами голосовали в «Инстаграме» сами знаете у кого. А значит, с самого утра можно резать салаты, лепить пельмени и делать заливную рыбу. А ровно в 22.00 отряхиваете муку с передничка, берете все тазики с собой и едете к «Чаше», на Черное озеро или на набережную — делать все тоже самое, что бы вы делали у себя дома: есть оливье, слушать куранты и загадывать желания. На свежем воздухе. Вход везде бесплатный, а хлопушки и фейерверки точно кто-нибудь притащит.

Днем между салатами можно сходить в ТЮЗ, сеансы в 10.00 13.00 — «Тайна волшебного королевства». Билетов очень мало.

1 января

Можно освежиться уже в час дня. Оживлять вас будут рождественские пряники. Вы будете спать в уголочке, а дети в 13.00 будут творить в музее Пушечного двора (проезд Шейнкмана, 1, корп. 5).

будут творить в музее Пушечного двора (проезд Шейнкмана, 1, корп. 5). Друзья пряника Зефирка и Сладкая Королева будут зажигать в парках. Им предстоит сразиться с мистером Тянучкой. Если вы живете возле парка «Континент» — выгоняйте детей туда к 12.00, если вы обладатель квартиры в Дербышках — то к 16.00 в сквер на улице Мира.

В 17.00 в костюме медведя или белочки можно медленным шагом прийти в парк Крылья Советов. Там Новогодний карнавал. Если вы не состоянии надеть костюм — лучше посидите дома.

в костюме медведя или белочки можно медленным шагом прийти в парк Крылья Советов. Там Новогодний карнавал. Если вы не состоянии надеть костюм — лучше посидите дома. В 17.00 праздничная тусовка начнется у «Чаши». Берите с собой ледянки. Там пять отличных горок. Еще не забудьте про ярмарку, уверен, на улице вам точно захочется перекусить.

праздничная тусовка начнется у «Чаши». Берите с собой ледянки. Там пять отличных горок. Еще не забудьте про ярмарку, уверен, на улице вам точно захочется перекусить. 18.00-21.00 На Набережной спасут тех, кто не дотанцевал ночью. Там праздничная дискотека.

В парке «Лес» обещают русские народные забавы. Фото Максима Платонова

2 января

11.00. Выспавшиеся и свежие бежим на лыжах в парке Победы. Полежать у телека не вариант!

Выспавшиеся и свежие бежим на лыжах в парке Победы. Полежать у телека не вариант! 11.30 В парк «Континент» прибудет передвижная студия-аквариум, там детский театр кукольный «Пеликан» будет показывать спектакль. Как правило, постановки для малышни, короткие и понятные.

В парк «Континент» прибудет передвижная студия-аквариум, там детский театр кукольный «Пеликан» будет показывать спектакль. Как правило, постановки для малышни, короткие и понятные. 11.00, 13.00, 15.00 В КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будем на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р.

В КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будем на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р. 12.00 Снежки (реали?), взятие зимней крепости, катание на санях… В парке «Лес» обещают русские народные забавы. Если снега так и не будет — придется.

Снежки (реали?), взятие зимней крепости, катание на санях… В парке «Лес» обещают русские народные забавы. Если снега так и не будет — придется. 12.00 В парк «Континент» нагрянет Дед Мороз.

В парк «Континент» нагрянет Дед Мороз. 16.00 «Белые цветы», там соберутся все девчонки планеты. В парках дадут представления «Холодное сердце», с Эльзой, песнями, автографами и криками «Давайте еще!»

«Белые цветы», там соберутся все девчонки планеты. В парках дадут представления «Холодное сердце», с Эльзой, песнями, автографами и криками «Давайте еще!» 17.00 Генеральная уборка сделана, но тренировки по керлингу продолжаются. Они проходят на льду без коньков, трём-трём-трём (чем-то вроде швабры) и камень по этому идеально натертому паркету-льду катится.

Генеральная уборка сделана, но тренировки по керлингу продолжаются. Они проходят на льду без коньков, трём-трём-трём (чем-то вроде швабры) и камень по этому идеально натертому паркету-льду катится. 17.00 У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков и на ипподроме начнется новогодняя вечеринка. Когда оливье закончился даже у бабушки.

У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков и на ипподроме начнется новогодняя вечеринка. Когда оливье закончился даже у бабушки. 17.00-19.00 — спорт, спорт, спорт! На Набережной открытая тренировка по кёрлингу. Берите детей, они быстро закончат эту бесконечную пытку едой.

— спорт, спорт, спорт! На Набережной открытая тренировка по кёрлингу. Берите детей, они быстро закончат эту бесконечную пытку едой. 18.00 «Эх, сез матур кызлар!» — ваши любимые хиты в «Туган авылым». Театрализованное фольклорное шоу KAZAN — почувствуйте себя туристом!

Мюзикл «Черномор» — это шоу-калейдоскоп, обещают организаторы. Фото kassir.ru

Спектакли



10.00, 12.30, 15.00 В театре кукол «Сны Диснея». Суть в том, что великий мультипликатор не спал по ночам — к нему приходили Микки Маусы, Белоснежки (кстати, не исключено) и, наверное, белочки. Всех увидим на сцене, перед спектаклем елка! Цена: 800 рублей с каждого!

В театре кукол «Сны Диснея». Суть в том, что великий мультипликатор не спал по ночам — к нему приходили Микки Маусы, Белоснежки (кстати, не исключено) и, наверное, белочки. Всех увидим на сцене, перед спектаклем елка! Цена: 800 рублей с каждого! 10.30, 13.00, 15.30, 18.00 В театре кукол «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства». В мире Трикотов, Фиксиков и Малышариков Змей Горыныч, Баба-Яга и Василиса сильно загрустили и даже объединились. Как выжить в этом сложном инстамире? Спектакль от театра «Изумрудный город», не кукольный — детям 4 лет билет не нужен.

В театре кукол «Новогодняя сказка, или Спасение Тридевятого царства». В мире Трикотов, Фиксиков и Малышариков Змей Горыныч, Баба-Яга и Василиса сильно загрустили и даже объединились. Как выжить в этом сложном инстамире? Спектакль от театра «Изумрудный город», не кукольный — детям 4 лет билет не нужен. 11.00, 14.30, 18.00 «Русалочка» и новогоднее шоу в воде. Дворец водных видов спорта.

«Русалочка» и новогоднее шоу в воде. Дворец водных видов спорта. 14.00, 17.30 В «Татнефть Арене» будет голова в шлеме без туловища. Мюзикл «Черномор» (чувствуете крымскую тему, а?) Кстати, голова огромная и выглядит очень реалистично. Это шоу-калейдоскоп — обещают организаторы. (Через сутки после Нового года это даже не обсуждается). Длительность 1.20, ребенку до 12 лет подарок (возраст надо будет доказать). Дети до 4 лет бесплатно без места. Цены вполне. От 500 р.

В «Татнефть Арене» будет голова в шлеме без туловища. Мюзикл «Черномор» (чувствуете крымскую тему, а?) Кстати, голова огромная и выглядит очень реалистично. Это шоу-калейдоскоп — обещают организаторы. (Через сутки после Нового года это даже не обсуждается). Длительность 1.20, ребенку до 12 лет подарок (возраст надо будет доказать). Дети до 4 лет бесплатно без места. Цены вполне. От 500 р. 17.30 «Инстаграм» есть и у Дедушки Мороза, доказательства предоставят в «Пирамиде». В описании сказано, что герои будут кого-то спасать, видимо, деда от «Инстаграма». Билет нужен каждому, даже младенцу.

«Инстаграм» есть и у Дедушки Мороза, доказательства предоставят в «Пирамиде». В описании сказано, что герои будут кого-то спасать, видимо, деда от «Инстаграма». Билет нужен каждому, даже младенцу. 16.00 В филармонии. Спектакль типа «один дома» — дети решают отметить Новый год так, как нравится им. Оливье и шампусика не ожидается. И ничего хорошего из этого не выходит. Итак, «Праздник непослушания». Вначале елка. Билетов мало

В филармонии. Спектакль типа «один дома» — дети решают отметить Новый год так, как нравится им. Оливье и шампусика не ожидается. И ничего хорошего из этого не выходит. Итак, «Праздник непослушания». Вначале елка. Билетов мало 11.00 Новая елка в новом зоопарке. Помимо мартышек, страусов и бегемота будут еще и тролли. Страшные и счастливые. Елка длится час.

Для детей билет: елка+зоопарк (1 200 р). Для взрослого нужно купить отдельный талончик в мир животных за 300 р.

Новая елка в новом зоопарке. Помимо мартышек, страусов и бегемота будут еще и тролли. Страшные и счастливые. Елка длится час. Для детей билет: елка+зоопарк (1 200 р). Для взрослого нужно купить отдельный талончик в мир животных за 300 р. ТЮЗ «Тайна волшебного королевства». Билетов очень мало.

13.00 Спрятаться от новогоднего безумства в юрте — отличное решение. Мастер-класс по созданию Юрты-СЮРПРИЗа. Очевидно, что сюрприз — это спящий вы внутри. Музей истории государственности Татарстана. Проезд Шейнкмана,1а, 1этаж (территория Кремля)

На Черном озере снова будут учить каскады и тулупы

3 января

11.00 На Черном озере снова будут учить каскады и тулупы. Приходить на мастер-класс по фигурному можно с 4 лет.

На Черном озере снова будут учить каскады и тулупы. Приходить на мастер-класс по фигурному можно с 4 лет. 2 и 3 января 11.00, 13.00, 15.00 в КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будет на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р.

в КЦ «Московский» портим квадрат Малевича, потому что творить будет на черном. «Рисуем новогоднюю Казань на черном». Уметь ничего не надо, просто запишитесь. Тел. 8927037970, 300 р. 12.00 В парке Горького соревнования для профессиональных ведьм — «Метлобол» (метлу, кстати, лучше взять свою, а не то, что дадут). С вас валенки — с нас метла и мяч. Собираем две команды и погнали. Игра любительская, люди с фамилиями Месси и Роналдо не допускаются.

В парке Горького соревнования для профессиональных ведьм — «Метлобол» (метлу, кстати, лучше взять свою, а не то, что дадут). С вас валенки — с нас метла и мяч. Собираем две команды и погнали. Игра любительская, люди с фамилиями Месси и Роналдо не допускаются. 12.00 Ждем снега, чтобы теперь в парке Урицкого ударить по снежкам. Там зимние забавы.

Ждем снега, чтобы теперь в парке Урицкого ударить по снежкам. Там зимние забавы. 12.00 Уже старые друзья Зефирка и мистер Тянучка доедут до парка Тинчурина. Будет спектакль «Сладкое королевство». Главное, за череду праздников не слипнуться. В 16.00 они же будут выступать в Лядском саду.

Уже старые друзья Зефирка и мистер Тянучка доедут до парка Тинчурина. Будет спектакль «Сладкое королевство». Главное, за череду праздников не слипнуться. В 16.00 они же будут выступать в Лядском саду. 12.00 В парке «Лес» традиционная мастерская Деда Мороза, будут мастерить поделки.

В парке «Лес» традиционная мастерская Деда Мороза, будут мастерить поделки. 13.00 Через час там же, в «Лесу», будет выступать кавер-группа Youcatch. Смотрится очень забавно, они в тепле в грузовичке-аквариуме, вы на улице — с теплым чаем и хорошей музыкой.

Через час там же, в «Лесу», будет выступать кавер-группа Youcatch. Смотрится очень забавно, они в тепле в грузовичке-аквариуме, вы на улице — с теплым чаем и хорошей музыкой. 12.00, 15.00 В Свияжске есть возможность окунуться в мир то ли Айвенго, то ли Игры престолов. Люди в средневековых костюмах во главе в Дедом-Воеводой собирают дружину. Научат стрелять из лука, потом нужно будет захватить крепость, по итогам нарядиться царем и отпить из царского кубка. Все длится час: взрослый билет 350 руб., школьники –пенсионеры 350. Звоните заранее: 89046644357, 89600431665. «Ленивый Торжок»

Кстати, в праздничные дни добраться до острова можно сначала на электричке (до станции Свияжск), там вас будут ждать автобусы: 12.10, 14.10, 15.45, 17.10 — туда, обратно: 13.30, 15.10, 16.25, 17.30. Хотя, если снега не будет, — можно и на великах.



В ЖД кассах можно купить единый билет: на поезд, автобус + музеи. 450 руб. за все.



Папы особенно приветствуются. Фото Максима Платонова

16.00 в парк Горького доберется Дед Мороз.



в парк Горького доберется Дед Мороз. 16.00 Поющий аквариум прибудет в Нагорный. Девчонки-снежинки из вокального трио «Бэллур» будут зажигать для жителей пригорода.

Поющий аквариум прибудет в Нагорный. Девчонки-снежинки из вокального трио «Бэллур» будут зажигать для жителей пригорода. 12.00 В парк «Континент» идем всей семьей. Папы особенно приветствуются и существенно повышают шансы на победу. Там спортивные соревнования, одеваемся «как на лыжах».

В парк «Континент» идем всей семьей. Папы особенно приветствуются и существенно повышают шансы на победу. Там спортивные соревнования, одеваемся «как на лыжах». 16.00-18.00 На набережной как бы будут намекать, что уже хватит. Берем мелких и на своем примере показываем, как важно пить зеленый чай, прыгать и бегать. Там «День здоровья»!

На набережной как бы будут намекать, что уже хватит. Берем мелких и на своем примере показываем, как важно пить зеленый чай, прыгать и бегать. Там «День здоровья»! 17.00 Праздник-праздник возле «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, «Крылья Советов».

Праздник-праздник возле «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, «Крылья Советов». 17.00 На бульвар «Белые цветы» приедет Салават, но это не точно. Зато его друзья будут наверняка. Будет концерт.

На бульвар «Белые цветы» приедет Салават, но это не точно. Зато его друзья будут наверняка. Будет концерт. 19.00 «Вечеринки плохи только тогда, когда начинается драка», — таков девиз ребят из «Пальм-клуб». Так что бить посуду и бросаться стульями не будут (потому-то их там нет!). На Черном озере настоящая вечеринка на катке. Ребята модные, музыка молодежная.

Спектакли

На самом деле великолепная елка ДО, с кучей аниматоров, и сам спектакль музыкальный, насыщенный, отличный сказочник. Рекомендую, для малышей не забудьте печеньки и попить — а то до конца может не досидеть. На первом этаже отличный буфет — пироженки по 50 р.

В Качаловском классика «Красная шапочка». Фото teatrkachalov.ru

10.30 ДК Ленина «Новогодние приключения Вовки в стране сказок». Вовану сделали лучший подарок — книгу (а он то хотел «Сони плейстейшн»). Но в НГ все желания сбываются, и книга становится 3D (считай, «Плейстейшн»). Оживают царь Горох, Золушка, Снежная Королева и прочая сказочная тусовка. И все вместе они ищут самого главного волшебника. Догадались, кто он? Сказка не политическая, поэтому главный волшебник — Дед! Детям с 4 лет нужен билет, елочка ПОСЛЕ спектакля.

ДК Ленина «Новогодние приключения Вовки в стране сказок». Вовану сделали лучший подарок — книгу (а он то хотел «Сони плейстейшн»). Но в НГ все желания сбываются, и книга становится 3D (считай, «Плейстейшн»). Оживают царь Горох, Золушка, Снежная Королева и прочая сказочная тусовка. И все вместе они ищут самого главного волшебника. Догадались, кто он? Сказка не политическая, поэтому главный волшебник — Дед! Детям с 4 лет нужен билет, елочка ПОСЛЕ спектакля. 10.00 12.00 В Молодежном театре на Булаке продолжают искать подарок.

В Молодежном театре на Булаке продолжают искать подарок. 11.00 В Качаловском классика — «Красная шапочка»

В Качаловском классика — «Красная шапочка» 11.00 16.00 В театре «Угол» вангуют! Там идет спектакль о городе, где никогда не идет снег. Чувствуете? «Сказки Мэг». Надо идти — вдруг еще что предскажут? Про цены на бензин, там или про доллар. Театр маленький. Наряжаться не обязательно. Билеты здесь. Отзывы очень хорошие.

4 января

6.00 — 17.00 Международная выставка голубей. Будут не те, что на улице. Покрасивее. Денег за билет возьмут только с мужчин (100 руб.), ну, а без них вы туда с трудом доберетесь. Все происходит в ДК «Юность».

Международная выставка голубей. Будут не те, что на улице. Покрасивее. Денег за билет возьмут только с мужчин (100 руб.), ну, а без них вы туда с трудом доберетесь. Все происходит в ДК «Юность». 12.00 В парке «Лес» прыгаем, бегаем, соревнуемся, потом пьем чай.

В парке «Лес» прыгаем, бегаем, соревнуемся, потом пьем чай. 12.00 В парке Горького будет смешно. Там пройдет фестиваль «Сани Казани», это когда все желающие могут сделать реактивный аппарат по езде с горки своими руками. Вот кто во что горазд. Идею подглядели в Мамадыше (там фестиваль в конце января. ООООчень крутой!). В прошлом году в Казани участников было немного, посмотрим, что будет в этом. На каких печах, самодельных бассейнах и танках будут кататься с высоченной горки.

В парке Горького будет смешно. Там пройдет фестиваль «Сани Казани», это когда все желающие могут сделать реактивный аппарат по езде с горки своими руками. Вот кто во что горазд. Идею подглядели в Мамадыше (там фестиваль в конце января. ООООчень крутой!). В прошлом году в Казани участников было немного, посмотрим, что будет в этом. На каких печах, самодельных бассейнах и танках будут кататься с высоченной горки. 12.00 На бульваре «Белые цветы» Мастерская Деда Мороза, предварительно записываемся. @park.kzn.

На бульваре «Белые цветы» Мастерская Деда Мороза, предварительно записываемся. @park.kzn. 12.00 В парк Тинчурина приедет Дед Мороз и детский театр в стеклянном грузовичке. «Пеликан» — кукольный театр, спектакли для малышей.

В парк Тинчурина приедет Дед Мороз и детский театр в стеклянном грузовичке. «Пеликан» — кукольный театр, спектакли для малышей. 16.00 Юдино взбодрит дуэт баянистов.

Юдино взбодрит дуэт баянистов. 16.00-18.00 «Новогодний каламбур». Набережная завлекает вас заняться спортом. Но в это время в катании на коньках как раз перерыв. Прежде чем ехать туда — все уточните!

«Новогодний каламбур». Набережная завлекает вас заняться спортом. Но в это время в катании на коньках как раз перерыв. Прежде чем ехать туда — все уточните! 17.00 У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме продолжают развлекать уставших от застолья.

У «Чаши», в парках «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме продолжают развлекать уставших от застолья. 17.00 На Черном озере трут и кидают. Открытая тренировка по керлингу.

На Черном озере трут и кидают. Открытая тренировка по керлингу. 18.00-19.00 Набережная хочет, чтобы вы остались навсегда. После спортзарядки будут танцы. Поет вокальный ансамбль «Atmosphere».

«Инстаграм Дедушки Мороза» в Пирамиде. Фото kzngo.ru

Спектакли

5 января



6.00 — 13.00 международная выставка голубей. День второй. Далеко, зато красиво. Голуби бывают разные, синие, белые, красные. Где: ДК «Юность».

международная выставка голубей. День второй. Далеко, зато красиво. Голуби бывают разные, синие, белые, красные. Где: ДК «Юность». 11.00 Мастер-класс от Татьяны Тарасовой по фигурному катанию на Черном озере.

Мастер-класс от Татьяны Тарасовой по фигурному катанию на Черном озере. 11.00 Елка в зоопарке, на этот раз там «Холодное Сердце». Там Анечка, Эльза и Олафомчик будет петь, играть в снежки, если повезет. Фотосессия после тоже будет.

Елка в зоопарке, на этот раз там «Холодное Сердце». Там Анечка, Эльза и Олафомчик будет петь, играть в снежки, если повезет. Фотосессия после тоже будет. 12.00 В наш стеклянный грузовик влезет труба, тромбон, орган, аккордеон (он тоже духовой), рожок. В сквере филармонии выступит коллектив духовых инструментов.

В наш стеклянный грузовик влезет труба, тромбон, орган, аккордеон (он тоже духовой), рожок. В сквере филармонии выступит коллектив духовых инструментов. 12.00 В «Смене» мастер-класс «Новогодний город» от проекта «Смена дети». 5+.

В «Смене» мастер-класс «Новогодний город» от проекта «Смена дети». 5+. 13.00 В парке Урицкого «Быстрее, выше, сильнее».

В парке Урицкого «Быстрее, выше, сильнее». 16.00 Грузовик-аквариум высадил трубы и загрузил скрипки. В Вознесенском — скрипичный дуэт «Сапфир». Ждем Вивальди.

Грузовик-аквариум высадил трубы и загрузил скрипки. В Вознесенском — скрипичный дуэт «Сапфир». Ждем Вивальди. 17.00 У «Чаши», в парке «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме вечеринка в огнях.

У «Чаши», в парке «Калейдоскоп», ДК химиков, на улице Мира, ипподроме вечеринка в огнях. 18.00 В парк «Лес» отправляем старшеклассников. Там концерт, бесплатный. На сцене группа «Меджикул» (сами себя называют сенсацией, кайфуйте) и Тося Чайкина (на ТНТ ее слушал сам Тимати, чем-то напоминает молодого Дорна, только девочка). А еще Тося вошла в топ-10 новых русских музыкантов. Хорошо будет! Погуглите, заслушался!

Не забываем про ярмарки и народные гулянья на набережной (сказочный городок работает до конца января), возле метро Кремлевская, у «Чаши»

Спектакли

10.30, 13.30 «Волшебные сказки Андерсена» БКЗ.

«Волшебные сказки Андерсена» БКЗ. 12.00 «Кто спрятал подарок?» — Молодежный театр на Булаке.

«Кто спрятал подарок?» — Молодежный театр на Булаке. 11.30, 15.00 «Волшебное перо Жар-Птицы», катается Татьяна Навка, Дворец спорта.

«Волшебное перо Жар-Птицы», катается Татьяна Навка, Дворец спорта. 13.30 «УНИКС» «Ми-ми-мишки». Да, туда привезли всех звезд «ютьюба»!

«УНИКС» «Ми-ми-мишки». Да, туда привезли всех звезд «ютьюба»! 11.00, 13.30, 16.00 Мыльно-пузырная «Красавица и чудовище», Эрмитаж.

Мыльно-пузырная «Красавица и чудовище», Эрмитаж. 13.00 16.00 «Путешествие Красной Шапочки» в филармонии, все в конце хорошо будет, а бродить она будет под джаз. Билет нужен с 5 лет.

«Путешествие Красной Шапочки» в филармонии, все в конце хорошо будет, а бродить она будет под джаз. Билет нужен с 5 лет. 11.00 В обновленный КЦ «Сайдаш» залетит ковер-самолет, джин и парень в шароварах. Правильно, там «Аладдин».

В обновленный КЦ «Сайдаш» залетит ковер-самолет, джин и парень в шароварах. Правильно, там «Аладдин». 16.00 «Сказки Мэг», «Угол». Билеты здесь

«Сказки Мэг», «Угол». Билеты здесь 17.00 В музее «В Сказке» будет иллюзионное шоу. Приедет родственник Дэвида Копперфильда и будет чудить. Вход 600 рублей. Справки по телефону +7 (919) 631-89-35

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Друзья! Не забываем про ярмарки и народные гулянья на Набережной (сказочный городок работает до конца января), возле метро «Кремлевская», у «Чаши».

Счастливых праздников и приятных выходных!