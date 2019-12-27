Под Казанью отчим молотком переломал шестилетнему пасынку ребра за просьбу покормить

В поселке Осиново шестилетний ребенок получил 19 переломов ребер. Полицейские считают, что его избил молотком отчим.

Случай произошел в конце ноября. Все это время мальчик находится в больнице. Его мать объяснила врачам, что ребенок упал, катаясь с горки, однако врачи ей не поверили. Придя в себя, ребенок рассказал, что его избил молотком мамин муж, передает “Татарстан 24”.

По данным издания, избиение произошло после просьбы ребенка покормить его. Все произошло на глазах у матери. При этом ребенок рассказал, что мать просила малыша не кричать так сильно, иначе “папу заберет полиция и их некому будет кормить”.

Сообщается, что в многодетной семье живут шестеро детей, еще одним женщина беременна. По словам помощника зеленодольского прокурора Яны Невмержицкой, ведомство дало указание отобрать ребенка из семьи.

Напомним, что ранее в Менделеевске отчим зарезал бывшую жену, пасынка и своего сына. Еще один пасынок успел сбежать.