ПФР уходит в интернет: смерть трудовой книжки и индексация пенсий

Топ-5 фактов о работе Пенсионного фонда в Татарстане с прицелом на 2020 год

Татарстанцев ожидают индексация пенсий, переход на электронные трудовые книжки, ежемесячный отчет работодателей о кадрах, увеличение суммы материнского капитала и развитие электронных сервисов ПФР. Сегодня на коллегии республиканского отделения Пенсионного фонда России подвели итоги этого года и поставили задачи на будущий.

Повышение выплат и индексация страховых пенсий

В этом году была проведена индексация ежемесячных денежных выплат и перерасчет пенсий работающих пенсионеров. В результате пенсии по старости выросли более чем на 1 тыс. рублей, достигнув среднего размера в 14623 рубля, средний размер всех пенсий составил 13865 рублей. Еще более 60 тысяч неработающих пенсионеров Татарстана, проживающих в сельской местности и имеющих стаж в сельском хозяйстве более 30 лет, с января этого года увеличили свой доход на 1333 рубля благодаря перерасчету, сделанному работниками ПФР. Также всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход не дотягивал до республиканского прожиточного минимума пенсионера (8232 рубля), осуществлялись доплаты до этой суммы.

Всего в Татарстане в 2019 году было выплачено пенсий и пособий на общую сумму 205 млрд рублей.

С 1 января следующего года состоится очередная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5686 рублей в месяц, стоимость пенсионного бала — 93 рубля. С 1 апреля 2020 года на 7% повысится размер государственных пенсий, включая социальные.

Трудовая книжка станет виртуальной

С нового года исчезнут привычные бумажные трудовые книжки — они станут электронными. В системе персонифицированного учета индивидуальный лицевой счет дополнится новым разделом «Сведения о трудовой деятельности».

Те, кто уже имеет такой документ, на онлайн-учет могут перейти добровольно, а вот у тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, выбора между «цифрой» и «бумагой» уже не будет.

Если гражданину потребуется сделать выписку из электронной трудовой книжки, то он может попросить об этом работодателя или сделать запрос в офисах Пенсионного фонда, на его сайте, в МФЦ и на портале госуслуг.

На коллегии отделения ПФР по РТ вице-премьер Лейла Фазлеева поставила вопрос о надежности и безопасности системы. В Пенсионном фонде заверяют, что сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных невозможны. Информация на лицевых счетах фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.

Появление электронной трудовой накладывает новые обязанности на работодателей. Они должны будут ежемесячно до 15 числа предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности. А с 1 января 2021 года информация о приеме и увольнении работников должна быть передана не позднее следующего дня после издания приказа.

Материнский капитал увеличится

С января 2020 года произойдет индексация материнского капитала, его размер составит 466617 рублей.

По словам управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда России Эдуарда Вафина, в 2019 году было выдано 16,2 тыс. государственных сертификатов и удовлетворено 23,3 тыс. заявлений о распоряжении средствами маткапитала.

По-прежнему большинство семей используют его на улучшение жилищных условий, но с каждым годом все больше желающих направить его на обучение детей. Этот рост объясняется внесенными в прошлом году поправками по снятию трехлетнего ограничения по использованию средств на дошкольное образование.

В ближайшее время планируется рассмотреть проект закона о сокращении сроков по распоряжению маткапиталом в два раза, если средства будут направлены на первоначальный взнос по ипотеке, процентную ставку по которому субсидирует государство, а также на выплату такого кредита.

Электронные сервисы ПФР

В Татарстане 87,7% граждан в этом году обратились за услугами Пенсионного фонда дистанционно. Создание центров обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) во всех управлениях фонда в республике увеличило долю граждан, получивших услуги в электронной форме, без посещения офисов ПФР. В системе зарегистрировались около 695 тыс. человек.

Электронные сервисы ПФР доступны на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в мобильном приложении для смартфонов. Кроме того, за услугами фонда можно обратиться не только в 54 клиентские службы, но и сеть из 578 МФЦ.

В следующем году в базу данных ПФР должны попасть и предпенсионеры — планируется наладить электронный обмен данными об этой категории граждан с налоговой службой, органами занятости, другими органами власти и работодателями.