«Зимняя сказка» от Ак Барс Банка с новогодним хеппи-эндом

Ак Барс Банк понизил ипотечную ставку почти на 1%, опустив ее до исторического минимума в 7,99% годовых.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АК БАРС» БАНК

Ак Барс Банк сделал условия ипотечного кредитования еще привлекательнее и снизил ставку до исторического минимума в 7,99% годовых. Предложение доступно для любого заинтересованного клиента, независимо от того, есть ли у него привилегии от банка. Новогодняя акция действует и на вторичное жилье, и на квартиры в новостройках. Продлится она до конца февраля.

Ставки по минимуму

К концу этого года Ак Барс Банк понизил ипотечную ставку одномоментно на 0,81 п.п., опустив ее до 7,99% годовых. Еще буквально в сентябре ставка по базовой программе кредитования составляла 8,8% годовых, но в декабре Ак Барс Банк запустил новогоднюю акцию «Зимняя сказка». Ставки были снижены и уравнены для всех видов квартир: под 7,99% годовых можно взять ипотеку и на вторичное жилье, и на новостройки.

При этом банк не делает различий между теми, кто заинтересуется программой: воспользоваться льготной ставкой может любой клиент, независимо от того, есть ли у него зарплатная карта Ак Барс Банка. Не имеет значения сумма кредита и площадь квартиры. Главное и единственное условие — «вилка» первоначального взноса: не ниже 20% от стоимости жилья и не выше 80%. Срок кредитования — от 1 года до 25 лет. Минимальная сумма кредита — 500 000 рублей. За досрочное погашение кредита штрафы не предусмотрены. Словом, условия очень демократичные.

Стоит ли ждать лучших условий?

В декабре интерес к ипотеке на рынке традиционно повышен: ведь в конце года застройщики чаще всего проводят акции со снижением цен. Поэтому Ак Барс Банк и запустил акцию «Зимняя сказка»: чтобы максимально удовлетворить покупательский спрос на жилье.

Акция стартовала 10 декабря и продлится до конца февраля 2020 года. Льготные условия будут действовать на те заявки заемщиков, по которым выдача кредита пройдет до 29 февраля включительно. Ожидается, что к этому времени Центробанк определится, опускать ключевую ставку дальше или оставить на действующем уровне: уверенности в том, что она продолжит ползти вниз, ни у кого нет. А значит, и по ипотечным ставкам прогнозов пока нет: не факт, что они будут снижаться. «После окончания акции «Зимняя сказка» мы планируем пересмотреть базовые ипотечные ставки в зависимости от ключевой ставки и в целом ситуации на рынке ипотечного кредитования», — сообщили в пресс-службе банка.

Рефинансирование ипотечного кредита тоже стало доступнее. Сниженная ставка 8,25% действует на базовых условиях для всех клиентов, а рефинансировать ипотеку вместе с другими кредитами можно по льготной ставке 8,9%.

Материнский капитал как первоначальный взнос

Семьи, второй или последующий ребенок в которых родился в 2018 году и позже, могут воспользоваться поддержкой государства при покупке жилья. В Ак Барс Банке действует программа с субсидированной процентной ставкой — 4,5% годовых, при условии личного и имущественного страхования. И эта ставка тоже действует и для первичного, и для вторичного рынков жилья.

Важное преимущество Ак Барс Банка в работе по этой программе — возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса (частично или полностью).

Банк формирует такую ипотечную программу с вшитыми договорами коллективного страхования (ДКС). ДКС дороже личного страхования, поэтому многие считают, что тем самым программа Ак Барс Банка уступает другим программам. Но в пресс-службе банка объясняют целесообразность такого предложения:

«Преимуществом ДКС является удобство для клиента. Страховку можно оформить в офисе банка. Для этого не потребуется проведение каких-либо исследований — анализа, диагностики, выписки из амбулаторной карты здоровья заемщика, которые могут запросить в страховых компаниях. Учитывая, что ипотечный кредит — долгосрочный, клиенты понимают целесообразность страхования жизни и потери трудоспособности. Для банка страхование жизни клиентом в первую очередь означает минимизацию рисков, что сказывается на процентной ставке по кредиту для заемщика. При этом заемщик вправе отказаться от страхования жизни и присоединения к коллективному договору страхования».

В некоторых случаях страхование по ДКС выгоднее для клиента, чем страхование таких же рисков по варианту индивидуального страхования.

Ак Барс Банк работает с аккредитованными страховыми компаниями, которые зарекомендовали себя на рынке страховых услуг.

Заявка на ипотеку по интернету

Ипотека — стратегически важное направление Ак Барс Банка в кредитовании граждан. Ипотечный кредитный портфель банка составил 61,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев по МСФО. Стратегия банка заключается в том, чтобы наращивать ее объемы, улучшать условия для потенциальных заемщиков. Поэтому ипотечные ставки уже снижены до очень комфортных значений.

А чтобы клиентам было удобнее, банк постоянно внедряет цифровые сервисы, которые позволяют направлять заявку на кредит онлайн. Таким образом снижается необходимое количество посещений офиса банка. «Мы целенаправленно проводим работу по совершенствованию сервисов и процессов в области ипотечного кредитования, чтобы они стали максимально удобными и прозрачными для партнеров и клиентов», — рассказали в пресс-службе банка.

С началом реформы долевого строительства банки становятся одним из ключевых участников рынка жилья: по правилам проектного финансирования они контролируют то, как застройщики реализуют проекты. На сегодняшний день в Ак Барс Банке открыты 40 счетов по четырем проектам строительства. Остаток средств застройщиков на эскроу-счетах составляет 103,8 млн рублей. «Банк сохраняет сумму на эскроу-счете до завершения сделки и следит за соблюдением всех условий. Несомненное преимущество таких счетов — прозрачность и гарантированность получения квартиры либо возврата денежных средств без риска их потери», — отметили в пресс-службе банка.