Илья Вольфсон, СМУ-88: «Мы не копируем ни себя, ни кого-то еще»

Один из самых востребованных застройщиков Казани заселяет своих дольщиков в новые квартиры на год раньше, чем обещал

Фото: ЖК Richmond

С каждым новым жилым комплексом Казань меняет свои привычные очертания, то приобретая деловитость поднимающегося ввысь мегаполиса, то подчеркивая самобытность тысячелетнего города. Вне зависимости от локации участка известный застройщик СМУ-88 всякий раз до мелочей продумывает застройку территории, создавая оригинальные проекты с выразительной архитектурой и комфортной средой. Чтобы в полной мере оправдать ожидания покупателей, застройщик взял за правило сдавать жилье как минимум в срок, но чаще всего — с опережением графика. Казанцы ответили взаимностью — каждая седьмая квартира в 2019 году была куплена у СМУ-88. Что привело компанию в первую тройку самых востребованных застройщиков Казани — в материале «Реального времени».

В тройке лидеров по продажам в новостройках

В современном девелопменте уже недостаточно построить тысячи погонных метров типового жилья. С планировками квартир большинство застройщиков уже тоже разобрались — обычно они действительно бывают продуманы и удобны. При относительной схожести цен покупатели отдают предпочтение проекту с оригинальным «прочтением» месторасположения будущего дома, гармоничным внешним обликом и уникальными фишками, которые позволили бы выделиться и сказать: «Да, я живу в том самом доме, где…»



Как «Реальное время» рассказывало ранее, в Казани львиную долю продаж в новостройках делят 4 компании, которые занимают 50% строительного рынка столицы. В рейтинге востребованности жилья в новостройках Казани, составленном московской компанией bm.MAP.pro, группа компаний СМУ-88 заняла второе место. По итогам продаж за 9 месяцев этого года ее доля оценивается в 14%, тогда как первое место выше всего на пару пунктов — 16%.

Аналитические данные свидетельствуют, что самым востребованным в этом году у застройщика оказался ЖК «Привилегия» — он вошел в топ-10 проектов по количеству сделок.

«Интерес к нашим проектам всегда был довольно высоким: на сегодняшний день мы сдали три жилых комплекса общей площадью 98 тыс. кв. м, и все три к моменту ввода в эксплуатацию были проданы или полностью, или на 98%», — подтверждает гендиректор СМУ-88 Илья Вольфсон.

ЖК Skyline станет первым жилым домом в Татарстане с парком на крыше

«В нашем портфолио нет «двойников»



Безусловным преимуществом при выборе проекта в последнее время становится продуманная организация общественных пространств. Те, кто покупает новое жилье, хотят, чтобы не только дети могли играть и заниматься спортом в безопасности — территория должна быть интересна и удобна для людей всех возрастов.

«Мелочей здесь нет: каждой из многочисленных составляющих проекта мы уделяем самое пристальное внимание, следуя запросам покупателей. К тому же мы стараемся не повторять найденные решения при разработке проекта. Вы не увидите в нашем портфолио «двойников», мы не копируем ни себя, ни кого-то еще, — рассказывает Илья Вольфсон, излагая кредо компании-застройщика. — Людям важно, чтобы инфраструктура была удобной и радовала глаз, вне зависимости от того, комфорт или бизнес-класс они выбирают. Мы с этим согласны и определили для себя стандарты, которые обязательно реализуем вне зависимости от стоимости квадратного метра: стеклянная входная группа с технологией «теплый пол», круглосуточное видеонаблюдение, скоростные лифты Otis, помещения для хранения колясок и велосипедов, современные детские площадки от ведущих мировых производителей, ландшафтное озеленение двора, светодиодное освещение, безбарьерная среда, яркая навигация».

Сегодня в экспозиции СМУ-88 шесть строящихся жилых проектов. Это ЖК Skyline, ЖК «Привилегия», ЖК Atlantis Deluxe, ЖК Richmond, ЖК «Норвежский» и вторая очередь ЖК «Малиновка».



ЖК «Привилегия» станет первой высоткой в Поволжье, чей фасад выполнят из глазурованного кирпича

Парк на крыше, небесная архитектура и экореабилитация озера Марьино



Что нового увидят в них казанцы? ЖК Skyline отличится особенной эксплуатируемой кровлей — новостройка станет первым жилым домом с парком на крыше. На высоте 70 метров можно будет устраивать уличные кинопоказы, наблюдать за звездами в телескоп и просто отдыхать, устроившись на диванах в окружении живых растений. Помимо этого, отсюда откроются виды на город, Казанку, Русско-немецкую Швейцарию и панораму Кремля.

ЖК «Привилегия» станет первой высоткой в Поволжье, чей фасад выполнят из глазурованного кирпича. Поставки необычного строительного материала обеспечивает голландский производитель St Joris. Производитель обещает, что благодаря уникальной технологии производства их кирпичи обеспечат дому респектабельный внешний вид и прослужат не менее 300 лет.

Главной фишкой Atlantis Deluxe тоже будет фасад, но тут он запроектирован из специальных стекол, которые в зависимости от погоды меняют свой цвет. Игра поверхностей разных оттенков создаст неповторимую «небесную» архитектуру и оставит незабываемые впечатления. К тому же это практичное и функциональное решение — фасадная система от крупнейшего мирового производителя Schuco сохранит тепло зимой и прохладу летом, а зеркальное покрытие обеспечит приватность.

В «Малиновке» вместо обычного подъезда на первых этажах расположатся уютные просторные холлы с мягкой мебелью, книжными полками, фитостеной, живыми растениями и игровой зоной.

В ЖК «Малиновка» вместо обычного подъезда — просторный холл с мягкой мебелью, книжными полками, фитостеной, живыми растениями и игровой зоной

Добавим, что СМУ-88 остается одной из немногих казанских компаний, кто применяет строительные материалы и инженерные конструкции от известных мировых брендов, которые до этого использовались при строительстве только особо статусных объектов.

Особенностью ЖК Richmond станет набережная Волги, которую запроектировал сам застройщик. «Она будет построена вместе с домами и гармонично впишется в общий архитектурный ансамбль, — рассказывает Илья Вольфсон. — Набережная будет нести две функции: позволит приятно проводить время на берегу, и благодаря ей поселок не будет подтапливать ни во время весеннего половодья, ни из-за разгулявшегося ненастья. Кстати, набережная станет полностью доступной для всех желающих».

Судя по всему, в «Норвежском» застройщик стремится отразить идеалы скандинавского строительства — лаконичность, надежность, экологичность. Именно курсом на экологичность объясняется шефство застройщика над одним из «кварталовских» озер.

«Рядом с нашим участком есть небольшое озеро — Марьино, — рассказывает Вольфсон. — Красивое, но запущенное место. Мы решили изменить ситуацию: провести экореабилитацию и благоустройство береговой территории. Этот проект мы реализуем совместно с известным казанским экологом, профессором КФУ Нафисой Мансуровной Мингазовой. Вся подготовительная работа уже завершена: проведены научные изыскания, определены необходимые мероприятия, разработан проект благоустройства. К работе собираемся приступить как только наступят благоприятные погодные условия».

По его мнению, застройщики могут влиять на облик Казани, не только возводя новые жилые комплексы, но и благоустраивая ближайшие территории. «В Казани еще очень много точек роста — заброшенные участки, бывшие промзоны, которые должны преобразиться. И есть все условия, чтобы на их месте появилась умная, красивая, удобная среда для жизни. Когда такие территории в Казани закончатся, будем думать о том, чтобы работать где-то еще».



Фасад ЖК Atlantis Deluxe в зависимости от погоды и игры поверхностей разных оттенков создаст неповторимую «небесную» архитектуру

Жилье — досрочно!



Впрочем, как бы заманчиво и привлекательно ни выглядел исходный проект застройки, главное, что волнует покупателя после заключения сделки, чтобы дом был построен и сдан точно в срок. Не секрет, что в последние годы затягивание строительства стало головной болью многих дольщиков. Когда объект сдается в эксплуатацию с опозданием на полгода, то покупатели вынуждены относиться к этому со смирением: «Слава богу, сдали», — думают они про себя.

В СМУ-88 со сроками дела обстоят очень строго. «Доверие рынка к нашим проектам можно объяснить с разных позиций, но основная — СМУ-88 строит дома в срок или раньше, — говорит Илья Вольфсон. — Два из трех ЖК мы завершили с серьезным опережением графика: IQ DOM — на полгода раньше срока, а первую очередь жилого комплекса «Малиновка Premium Life» — на целый год. На фоне того, что сдача дома позже на три-четыре месяца стала привычной, наши темпы работы были восприняты очень позитивно. Думаю, с текущими проектами мы тянуть тоже не станем, и, несмотря на то, что запланированные сроки сдачи обозначены на 2021 год, в реальности наши дольщики смогут сыграть новоселье уже в следующем году», — пообещал он.

