Группу из 30—40 человек в Казани на Новый год разместить уже негде

Отели татарстанской столицы на новогодние праздники забиты под завязку

Фото: Максим Платонов

Казанские туроператоры и отельеры ждут предстоящих новогодних каникул со сдержанным оптимизмом: по разным данным в гостиницах города забронировано и выкуплено не менее 90—95% номерного фонда. Как выяснило «Реальное время», если индивидуальные туристы еще могут успеть забронировать номер, то группу побольше, которая прямо сейчас внезапно решит махнуть в Казань на праздники, разместить в одном отеле уже не смогут.

Загружены под завязку

По данным портала Country Scanner, Казань остается одним из лидеров среди направлений для экскурсионного внутрироссийского туризма на период новогодних праздников. Туристы чаще всего приезжают в Казань на четыре дня и три ночи (на сутки дольше, чем годом ранее). В столице Татарстана гостей привлекает обилие и разнообразие экскурсионных программ. Значительная часть туристов прибывает в Казань в составе групп, предпочитая для размещения недорогие номера в отелях, расположенных недалеко от исторического центра.

По словам президента ассоциации туроператоров Татарстана Рамиля Мифтахова, в гостиницах Казани на период новогодних каникул действительно забронировано и выкуплено не менее 90% номерного фонда, и если разместить семью из трех-четырех человек в отеле еще реально, найти места для проживания группе из 30—40 туристов в одном отеле уже невозможно. При этом запросы на такой вид размещения в период праздников — не редкость.

— Внутренний туризм имеет ярко выраженный сезонный характер: в каникулы, длинные праздники люди стремятся выехать в ближайшие регионы и провести время там. И в этом смысле новогодние праздники — самые длинные каникулы, и люди в Казань приезжают с удовольствием именно в высокий сезон, поэтому такая высокая загрузка, — пояснил Мифтахов.

В отелях придерживают места?

Директор компании-туроператора «Интурлайн» Зульфия Назмиева отмечает, что уже несколько лет в некоторых отелях Казани накануне сезонов пикового спроса существует практика «придерживания» мест, с тем чтобы в нужное время продать их подороже.

— Это наблюдается не только на Новый год, но и на другие праздники, и в период проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, которых в Казани в последние годы много. Гостиницы, не все, но некоторые, особенно крупных сетевых брендов, держат места, а потом за два-три дня до пиковых дат места вдруг оказываются в наличии, — рассказала Назмиева. — Это политика гостиниц, которая иногда приводит к тому, что туроператорам, которые работают на прием туристических групп, приходится отказывать клиентам по причине отсутствия мест, хотя по факту места могут быть свободны. Проблема довольно серьезная, бронировать размещение приходится за три-четыре месяца.

В итоге туроператоры вынуждены отказывать в своих услугах представителям тургрупп, если те обращаются позднее чем за месяц до пикового периода. А такие клиенты, по словам Назмиевой, не редкость.

И отельеры, и туроператоры единодушны: в большинстве средств размещения цена за номер в новогодние праздники выросла, но в пределах разумного. Фото vnukovo.ru

Отелям интереснее индивидуальные туристы, для них и держат места

Руководитель ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина в разговоре с «Реальным временем» допустила, что некоторые отели (но далеко не все) предпочитают принимать самостоятельных туристов, которые не пользуются услугами туроператоров, поскольку такие гости готовы платить больше, нежели те, что путешествуют в составе экскурсионных групп. Именно с этим, по ее словам, может быть связан тот факт, что ряд отелей «придерживают» номера, блокируя возможность их брони для туроператоров.

Что касается новогодних праздников, то повышенный спрос на гостиничные номера в это время года, по словам Гульнары Сафиной, наблюдается не всегда.

— Например, в прошлом году мы наблюдали падение спроса. При этом туристов меньше не стало, просто спрос, предположительно, ушел в сегмент посуточной аренды квартир. В этом году пока все хорошо для отелей. Некоторые коллеги сообщают о 98—100-процентной заполняемости номеров на период каникул, — отметила глава ассоциации отельеров.

Цены растут, но не везде

На повышенный спрос реагируют и цены на гостиничные услуги. И отельеры, и туроператоры единодушны: в большинстве средств размещения цена за номер в новогодние праздники выросла, но в пределах разумного.

Так, по словам Рамиля Мифтахова, часть гостиниц поднимают расценки на периоды пикового спроса, но не все. По оценке Зульфии Назмиевой, стоимость размещения в гостиницах Казани в среднем индексируется примерно на 10% в год. Гульнара Сафина говорит о 5% в год, при этом сезонные повышения если и есть, то несущественные.

— Мы не можем позволить себе серьезный рост цен, более 5%. Притом что только официальная инфляция составляет 4—5%, а фактическая — 9—10%. До московских цен нам далеко, однако в пятерку наиболее интересных для туристов городов, наряду со столицами, Сочи и Екатеринбургом, мы все же входим, — рассуждает Гульнара Сафина. — Например, я общалась с представителями сети Ibis в Казани. Там размещение стоит около 3 тысяч рублей. Точно такой же номер в Москве обойдется в 7—8 тысяч, и это не в пиковый сезон. Так что тезис о том, что отельеры в Казани очень много зарабатывают, — довольно спорный.

На сайтах для бронирования гостиниц (к примеру, booking.com) еще можно зарезервировать стандартный номер на двоих за приемлемые деньги — в пределах 10—15 тысяч рублей за три ночи, и это в дни новогодних каникул. Для непритязательных в быту туристов есть варианты размещения в хостелах по 1,5 тыс. рублей с человека за ночь. Также в наличии и дорогие номера — по 40—70 тысяч за двоих на три ночи.