От восстания декабристов до декрета о ВЧК — что вы знаете о российской госбезопасности

Сегодня в России отмечается День работника органов безопасности, установленный указом Бориса Ельцина от 20 декабря 1995 года. До этого в течение многих десятилетий 20 декабря неофициально отмечался День чекиста. В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Подробности прошлого и настоящего органов российской госбезопасности — в нашем тесте.