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От восстания декабристов до декрета о ВЧК — что вы знаете о российской госбезопасности

07:00, 20.12.2019 2

Тест «Реального времени» к Дню чекиста

От восстания декабристов до декрета о ВЧК — что вы знаете о российской госбезопасности Фото: rgsu.net

Сегодня в России отмечается День работника органов безопасности, установленный указом Бориса Ельцина от 20 декабря 1995 года. До этого в течение многих десятилетий 20 декабря неофициально отмечался День чекиста. В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Подробности прошлого и настоящего органов российской госбезопасности — в нашем тесте.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:24
    10 вопрос прям удивил... Не слышал, что выпускали какой-то спец айфон.... 4/7 Слабовато
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  • Анонимно 09:49
    6/7 Есть какие знания в этом вопросе
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