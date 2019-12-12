Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первые эшелоны с татарской нефтью, 1947 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 116-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

В 1946 году во время активной разведки нефти в Шугурово, когда здесь уже работала первая скважина, было начато строительство первого нефтепровода на станцию Клявлино (Самарская область), откуда эшелоны с татарским «черным золотом» отправлялись дальше.

К началу 1946 года Шугуровский укрупненный нефтепромысел хоть и существовал, но работал не на полную мощность: выхода к железной дороге не было. Нефть использовали для нужд промысла, отпускали колхозам и предприятиям. Но стране жизненно нужна была нефть, а чтобы ее поставлять, нужно было построить резервуары, обвязать скважину, а главное — проложить нефтепровод до ближайшей железнодорожной станции, в Клявлино Самарской области. Казалось бы, недалеко — всего 27 километров. Но если вдуматься, какими были условия, то становится понятно, какой подвиг совершили люди, строившие нефтепровод.

В постановлении Татарского областного комитета ВКП(б) в 1946 году говорилось: «Ввиду исключительной важности своевременного окончания строительства нефтепровода, срок земляных работ на трассе нефтепровода установить с 15 мая по 15 июня 1946 года. Обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП(б) районов, указанных в приложении, направить не позднее 5 мая 1946 года в строительно-монтажную контору №4 (с. Шугурово) представителя района из числа райпартактива для предварительного ознакомления с участком, условиями работы и размещения рабочих, а также для последующего руководства работой направляемых на трассу рабочих».

Начальник строительно-монтажной конторы обязывался обеспечить прибывающих из районов рабочих общежитием, питанием и инструментами, а парторгу обкома ВКП(б) было поручено организовать соцсоревнование на строительстве нефтепровода.

Это были тысячи людей из 11 районов Татарии, вооруженные только лопатами, кирками да ломами. Ночевали в стогах сена, а иногда — на постое в ближайших деревнях. Прямо в поле разворачивались кухни, где рабочим варили похлебку. Траншею вырыли за месяц — как и было указано в постановлении «сверху». Начали укладывать и сваривать трубы. И вот в апреле 1947 года нефтепровод со всеми вспомогательными сооружениями сдали в эксплуатацию, а в канун 1 Мая из Клявлино торжественно отправили первый эшелон цистерн с нефтью.

Клявлинская перевалочная нефтебаза в начале 1950-х годов. Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ Лениногорскнефть ПАО «Татнефть»)

На строительстве нефтепровода работал Самат Салахович Садриев, единственный в Татарстане нефтяник со званием Героя Советского Союза. Свое почетное звание он получил за воинские подвиги, а после войны вернулся в родное село Старое Шугурово. Он рассказывал:

«По дороге, не доезжая села Спиридоновки, тянули трубы в сторону Клявлино. Тут же электросваркой их соединяли. Остановился, долго смотрел, как стыкуют и варят трубы, и так мне это стало интересно… Я тогда сказал себе, что обязательно стану электросварщиком».

Так и вышло. Он работал сварщиком на нефтепроводе еще 20 лет. В 1948 году при прорыве нефтепровода он совершил еще один геройский поступок: вынес из огня своего коллегу, который получил сильные ожоги.



Самат Садриев, Герой Советского Союза участник строительства нефтепровода Шугурово — Клявлино. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Людмила Губаева