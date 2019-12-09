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IX Рождественский саммит по недвижимости в Казани: успешные кейсы, экспертный подход, инструкции для начинающих

09:45, 09.12.2019 1

Выездная редакция «Реального времени»

IX Рождественский саммит по недвижимости в Казани: успешные кейсы, экспертный подход, инструкции для начинающих Фото: Максим Платонов

6 декабря в отеле Kazan Palace by Tasigo прошел IX Рождественский саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ежегодно в мероприятии принимают участие ключевые игроки рынка недвижимости Республики Татарстан и соседних регионов.

Девелоперы, застройщики, проектировщики, инвесторы, архитекторы, аналитики, руководители отделов продаж, маркетологи, представители органов власти и профильных СМИ обсудили текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий.

На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Мнения, оценки и прогнозы ее гостей — в нашем видеоотчете.

Павел Кострикин, коттеджный поселок «Примавера»

Антонина Дарчинова, коммерческий директор «КамаСтройИнвест»

Ирина Мошева, управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty

Евгений Фомин, директор Pro.rent

Рафаэль Бушмусс, основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж)

Евгений Тесля, генеральный директор EST Group

Елена Стрюкова, полномочный представитель ГУД в Республике Татарстан

Илья Сотонин, глава управляющей компании «Лига ЖКХ»

Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»

Денис Иванов, управляющий партнер ООО «ОДИН»

Владислав Костюков, генеральный директор брендингового агентства «КИТ и КОТ»

Андрей Синявин, руководитель отдела консультаций Sawatzky Property Management

Андрей Степаненко, генеральный директор, член Совета директоров АО «Российский аукционный дом»

Игорь Гомон, директор по региональному развитию «Нмаркет.ПРО»

Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management

Интернет-газета «Реальное время»
Недвижимость Татарстан
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