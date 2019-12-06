XI Рождественский саммит в Казани

6 декабря в отеле Kazan Palace by Tasigo пройдет ежегодный IX Рождественский саммит по недвижимости Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов.
Ежегодно в мероприятии (12+) принимают участие ключевые игроки рынка недвижимости Республики Татарстан и соседних регионов.
Девелоперы, застройщики, проектировщики, инвесторы, архитекторы, аналитики, руководители отделов продаж, маркетологи, представители органов власти и профильных СМИ обсуждают текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий.
Гости IX Рождественского саммита познакомятся с новым камерным форматом, где обмен мнений проходит среди равных и представляет собой открытые дискуссии. Программа саммита включает 6 тематических секций по 2,5 часа каждая, в которых у спикеров есть возможность полностью раскрыть тему выступления.
По традиции отдельные секции пройдут по жилой (инструкция по выходу на рынок Казани, недооцененные районы города, что строить в 2020 году и др.) и офисной недвижимости.
Подробнее с программой и спикерами на официальном сайте — 2019.gud-summit.ru
Организаторами мероприятия выступают полномочное представительство НП «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов» в Республике Татарстан.
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