Фотомарафон «100-летие ТАССР»: 9 мая 1945 года на улице Баумана

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 110-я

9 мая 1945 года голос Левитана из всех радиоприемников страны объявил о том, что война закончена.

Война унесла более 20 миллионов жизней. Солдаты возвращались с войны еще 10—15 лет. На Дальнем Востоке еще не все было закончено с Японией. В тылу тоже не все было в порядке: большинство из тех, кто прошли плен, попали на Родине в застенки ГУЛАГа.

Но 9 мая 1945 года обо всем этом не думали: люди жили надеждой и облегчением. Самая кровопролитная война столетия была закончена, можно было больше не думать о победе над врагом — можно было ждать назад своих сыновей, братьев, мужей и женихов. На фронт из ТАССР ушли более 750 тысяч человек. Вернулись назад меньше половины от этого числа.

Площадь Свободы в Казани 9 мая 1945 года

И далеко не все вернулись сразу. Кого-то перебросили из Европы на Дальний Восток — добивать Японию. По всему Советскому Союзу 233 400 человек оказались в ГУЛАГе, потому что попали в плен — и выжили там. Мусу Джалиля и его группу считали предателями до начала 1950-х: ведь они «служили врагу» в легионе «Идель-Урал». Страна лежала в руинах.

Но повторимся, 9 мая 1945 года всем было не до того. Изнурительная, долгая, страшная война закончилась. Людмила Ивановна Порфирьева, которая девочкой работала на Авиастрое, вспоминает:

«Пришли утром на завод, как обычно. А потом нам и говорят: кончилась война. И как-то необычно стало: как так кончилась? Столько ждали, столько работали, и вроде только тем и жили, и вот — все, войны больше нет. Значит, можно было уже начинать хорошо жить? Нет уж, конечно. Как работали, так и было. Но в тот день полдня выходных всем, конечно, дали. Пошли мы с девчонками на танцы вечером. Друг с дружкой и плясали — а с кем еще было? Не было ж никого».

Улица Баумана, 9 мая 1945 года

Сразу с фронта вернулись далеко не все: окончание войны вовсе не означало мгновенной демобилизации. Отпустили домой раненых, больных, пожилых и тех, кто уж очень был нужен на Родине (ученых, преподавателей, инженеров и т. д.). Многие остались в Европе организовывать Западную группу войск: Германия после войны была разделена на две зоны влияния — американскую и советскую, и советская зона со временем обросла военными городками советских войск. Была возведена Берлинская стена, которая разделила город по живому, отрезав людей друг от друга — и уроженцы ТАССР, выжившие в кровавой войне, конечно же, вынуждены были оставаться там, где велела им Родина.

Андрей Васильевич Степанов, призванный на фронт из деревни Козяково Челны Рыбно-Слободского района 26 марта 1945 года — в день своего восемнадцатилетия, вернулся в родную деревню только в 1952-м. На фронте один за другим погибли четыре его старших брата — ему повезло родиться позже и попасть только в последние 2 месяца мясорубки. И потом 7 лет он служил в Германии, Венгрии и Польше, помогая строить Западную группу войск.

Андрей Васильевич Степанов в 1946 году в ЗГВ

Но 9 мая 1945 года Татария, которая стала одним из неутомимых сердец советской страны, которая ковала Победу как могла, которая приняла десятки тысяч беженцев и мобилизовала всех своих жителей на помощь фронту, праздновала окончание кровавой войны. Впереди были долгие годы восстановления.

Людмила Губаева