Алеша Добродеева: «Бросайте все, что вам не нравится. Пробуйте новое и это тоже бросайте»

Виртуальный ассистент в WANT — о том, что не нужно делать то, что не нравится

Что делать, когда ты уже закончил школу, пора определиться с профессией, найти постоянную работу и смысл жизни, а ты все еще не знаешь, что выбрать? И как быть, если ты занят нелюбимым делом, а тебе говорят «надо»? С лекцией на тему, почему не нужно бояться пробовать себя в новых начинаниях и с легкостью бросать их, если не подходят, в Иннополисе на публичной конференции в формате TEDx — «Слишком большие данные» выступила 18-летняя Алеша Добродеева, «специалист по бросанию нелюбимых занятий». Ее выступление — в материале «Реального времени».

«Бросала все с превеликим удовольствием»

Всем привет! Я сразу начну с того, что попрошу здесь присутствующих поднять руки, у кого есть высшее образование или кто находится в процессе его получения. Так, почти у всех здесь есть высшее образование. И это круто! А у меня нет высшего образования. Давайте я вам расскажу, почему у меня его нет и я все еще не живу в коробке под мостом.

Меня зовут Алеша, я родилась в 2001 году в семье бумеров — для которых компьютер — это плохо, а книга — хорошо. Рисовать я начала еще с детства. Первый свой рисунок, который я помню отчетливо, это мой трехногий хомяк, а рядом слово «животновод». В детстве думала, что это означает хозяин большого количества животных, и безумно хотела им стать, когда вырасту. Но с выбором профессии меня довольно быстро переубедили родители и отдали меня в художественную школу. Именно там я впервые задумалась о том, что, возможно, у меня будут не очень простые отношения с процессом обучения. В полной мере я это осознала, когда уже училась в начальной школе, в художке и музыкалке. Это не лучшее время для того, чтобы понять, что ты ненавидишь учиться. И в школе я ненавидела все вообще. Возможно, кроме сока, который продавали в столовке, и уроков ИЗО, которые вела моя мама, по своей глупости взявшая меня в свой класс ученицей.

У меня не было выбора, учиться плохо или хорошо. Я училась хорошо, параллельно ненавидя школу, родителей, себя, все на свете. Школу, к сожалению, я бы бросить не смогла. Но все остальное я бросала с превеликим удовольствием. Я бросила две художественные школы, фортепиано, уроки гитары, уроки эстрадного вокала, еще раз фортепиано. И бросала я это все, потому что понимала, это не мое.

У меня не было выбора, учиться плохо или хорошо. Я училась хорошо, параллельно ненавидя школу, родителей, себя, все на свете. Школу, к сожалению, я бы бросить не смогла. Но все остальное я бросала с превеликим удовольствием

Фортепиано мне казалось скучным, и я до жути боялась учительницу и ее длинные пальцы, похожие на шахматные фигурки. В художественной школе учили либо слишком круто, либо слишком заурядно. А для гитары у меня и вовсе пальцы были слишком короткие, и я не умела играть, поэтому я пела, пока об этом не узнали родители. И знаете, что самое глупое? В нашем обществе сформировалось мнение о том, что совершенно нельзя бросать никакие дела. Если бросишь, то автоматически становишься позором семьи. «Как это так? Твоя одноклассница Настя все еще ходит на танцы, а ты бросаешь? Доча, шахматы, гимнастику, лепку из слоенного теста не бросай. А вот курить и возвращаться домой под утро — это ты брось».

Момент икс — выбор университета

Когда настал момент икс — выбор университета, мои родители примерно знали, что от меня ожидать. Я выбрала один вуз, куда поступить для меня было большой удачей. Но если бы мне не улыбнулась фортуна, я бы не обиделась. Фортуна мне не улыбнулась, а родители и вовсе сказали, что нужно поступить хоть куда-то. Иначе я окажусь на улице, без денег, квартиры, пенсии. Но я думаю иначе. Сейчас вообще отбросила мысль о необходимости высшего образования.

Свою работу я нашла без особых проблем. Кстати, все началось с Иннополиса. Год назад, когда мой друг написал мне: «Алеша, времени нет вообще, отрисуй». После этого мне посчастливилось работать примерно так же на «Едадил», «Лентач» и «Яндекс». Спустя время я начала придумывать сама и вот уже больше года работаю иллюстратором в Иннополисе. Придумываю всякие приколы для Instagram. Это могут быть вакансии недели, интерактивный комикс и открытки. Придумывать шутки к какому-нибудь слову гораздо сложнее, чем их отрисовывать.

И вот мне спокойно жилось со своей жизнью, работала. Пока не задумала, а не обратить ли внимание на что-нибудь новенькое. И мне попалось на глаза предложение, которое для многих из вас прозвучит шокирующе. Это вебкам-моделинг. Предложение выглядело так: ищем модель для трансляции на Twitch. И я задумалась, что можно в игры играть и деньги лопатой грести. Конечно, откликнулась, сходила на собеседование.

Вебкам — это сфера бизнеса, которая основана на общении веб-модели и пользователей онлайн в видеочате. Но, как вы понимаете, модель должна флиртовать со зрителем, заманивать его в приватный чат и там получать деньги за обнаженку. И вот я пришла на свою первую смену. Села за ноутбук, мне все настроили. Я проговорила слово «не раздеваюсь» около четырех часов на английском языке, обсуждала депрессию 40 минут. А со вторым обсуждали настольные игры и фигурки из монтажной пены. После четырехчасовой смены у меня было около тысячи рублей в кармане, я заблокировала номера кураторов и сбежала. Но самое удивительное. Я обожаю разговаривать. Но выдохлась буквально за четыре часа и уехала.

Я гуглю примерно все: сидушки для унитаза, почему греческий хлеб оранжевый, где в Москве купить орехи оптом. Это все звучит так нелепо, но это прикольно. Я занимаюсь этим около месяца и пока не думаю бросать. Понимаю, что это просто путь, с которого в любой момент могу свернуть и пойти совершенно другой дорогой

Через какое-то время я совершенно случайно успешно прошла собеседование на вакансию виртуального ассистента. Это звучит гораздо серьезнее, чем есть на самом деле. Мы гуглим то, что не могут нагуглить наши клиенты. Я гуглю примерно все: сидушки для унитаза, почему греческий хлеб оранжевый, где в Москве купить орехи оптом. Это все звучит так нелепо, но это прикольно. Я занимаюсь этим около месяца и пока не думаю бросать. Понимаю, что это просто путь, с которого в любой момент могу свернуть и пойти совершенно другой дорогой.

В России 27% населения работают по специальности

Теперь я вам хочу рассказать о том, что у меня много друзей. У них совершенно разные возрасты — от 17 до 30 лет. И наблюдая за ними, я заметила, насколько сложно определиться с профессией в 17—18 лет. Ты должен выбрать дорогу, которой ты пойдешь по жизни. И ответить на главный вопрос жизни: кто я? В возрасте, когда у тебя нет полного перечня прав. Сейчас я приведу статистику. По опросам Роструда, 27% опрошенных россиян сказали, что их работа полностью соответствует их специальности, полученной в университете. В России процент населения, получившего образование на бакалавриате, — 55%. Это больше половины, учитывая то, что у нас треть россиян за чертой бедности. В США — это треть населения, в Китае — 9%.

Посмотрим на процент выпускников, которые работают по специальности — 62% в США и 27% в России. Почему так? Есть несколько причин, но я глобально рассмотрю несколько.

Во-первых, в основном в вузы идут, потому что так надо, потому что у всех должна быть корочка и тебя никуда не возьмут без высшего образования.

Вторая причина — чтобы откосить от армии. В США и Китае нет такого, поэтому в России проще пойти в университет на какую-нибудь специальность, чем пойти в армию. И тут хотелось бы сказать, что я не против образования. Образование — это круто. Но я за смену мотивации, которая приводит человека в вузы.

Когда-нибудь я пойму, что хочу углубиться в одну сферу деятельности и для этого мне придется учиться. Я сделаю это. Только сейчас мой глобальный план состоит в том, чтобы изучать только то, что интересно мне. И получать только ту информацию, которая будет полезна, а не навязана обществом. Но мне хочется напомнить, что передоз — это не всегда плохо.

Я не против образования. Образование — это круто. Но я за смену мотивации, которая приводит человека в вузы

Передоз информации — это не про то, что ее слишком много и вы не успеваете ее потреблять. Это про выбор. Вы должны отбирать информацию, которую вы хотите потребить. Потреблять не всю, а только ту, которая необходима вам лично. И это круто, что сейчас есть столько информации, чтобы она была индивидуальна для каждого. И я хотела бы вам напомнить, что перед тем, как бросить какое-нибудь дело, вам нужно все взвесить и желательно посмотреть, затрачиваете ли вы на это больше ресурсов, чем это приносит вам удовольствие. И я знаю, что это похоже на подростковый бунт. И в моих словах слышится: «Все против меня, предки отстой». Но иногда нам нужен человек, который скажет нам: «Сделай». Мы и без него это сделаем. Но с ним будет гораздо проще. Поэтому сегодня этот человек я. Бросайте все, что вам не нравится. Пробуйте новое и это тоже бросайте.