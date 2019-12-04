«Синтез» был хорош в течении восьми минут. Но этого не хватило для победы

Всего один мяч уступили казанцы берлинскому «Шпандау-04» накануне в матче Лиги чемпионов. О том, как интернационал из сербов, хорватов, черногорцев, венгров, румын, голландцев и пары немцев в итоге одолел-таки «Синтез», — в репортаже «Реального времени».

Провал в первом периоде



Стартовый период чем-то напомнил субботнюю встречу «Синтеза» с питерской «Балтикой». Тогда у казанцев проявилась какая-то минутная усталость, и после изначальных 2:0 хозяева площадки уступали уже 4:7. Ценой неимоверных усилий удалось переломить ход игры, и победить — 12:11, но, при всем уважении к «Балтике», немецкий «Шпандау» — команда гораздо более высокого уровня.

Первые два гола с позиции «столба» забил экс-хорват Матео Чук, выступающий сейчас за сборную Германии. Следующий мяч на счету еще одного сборника Дмитрия Холода, выступающего за сборную России. Алексей Рыжов-Аленичев размочил счет, но экс-серб Марин Рестович, который также играет за Германию, тут же увеличил разрыв в счете. После молниеносной перепасовки отличился еще и Никола Дедович, оставшийся, правда, верным родной сборной Сербии. Завершился стартовый период красивым голом черногорца Стефана Пьесивача — 6:2.

На этот матч приехал главный тренер сборной России Сергей Евстигнеев, поскольку зимой его подопечным предстоит сыграть с Германией на групповом этапе чемпионата Европы. Только приглядывать за «Шпандау-04», одной из самых интернациональных команд мира, в этом отношении не очень верно. В составе берлинского клуба венгерский вратарь Ласло Бакса, Тибериу Негреан из Румынии, Реми Саудадьер из Франции, упомянутый серб Дедович из Сербии, участник последнего ЧМ в Корее.

На этот матч приехал главный тренер сборной России Сергей Евстигнеев, поскольку зимой его подопечным предстоит сыграть с Германией на групповом этапе чемпионата Европы. Фото ikunin.ru

Из игроков «Шпандау» за сборную Германии на том же самом чемпионате мира выступали двое — Денис Стрелецки и Морис Юнглинг. Только вот они в этом матче практически никак не отличились. Юнглинг запомнился хотя бы темным цветом кожи, достаточно редким даже для современного водного поло. А вот Стрелецки, сын немецких переселенцев, живших в Среднем Поволжье, а затем вернувшихся на историческую родину, не выделялся вообще ничем.

В составе «Шпандау-04» есть еще три ватерполиста, о которых следует поговорить особо. Во-первых, это Лукас Гьелен, до недавних пор лидер сборной Голландии. Оранжевые вряд ли попадут на тот же чемпионат мира, а вот в составе сборной Германии Гьелен добился этой цели. Правда, в игре с «Синтезом» он также не особо выделялся. Таким образом, у «Шпандау-04» сразу три натурализованных ватерполиста. Во-вторых, это 31-летний Марко Штамм, сын легендарного ватерполиста Хагена Штамма, который был лидером сборной ФРГ и «Шпандау-04» во времена его расцвета в 80-е годы. Тогда же за ФРГ играл Гвидо Рибель, сын которого Бен Рибель выделяется в игре за «Шпандау-04», но в сборную страны пока не входит. Однако младший Штамм и Рибель в Казань не приехали.

Перелом во втором периоде

Таким образом, голевая мощь немецкого клуба легла не на плечи коренных немцев, а на натурализированных экс-югославов Чука и Рестовича, а также Дедовича и Пьесивача. Но во втором периоде казанцы смогли справиться практически со всеми из них, за исключением Пьесивача. Вначале отличился Николай Лазарев, забросив мяч, который ранее угодил в штангу. Алексей Рыжов-Аленичев реализовал удаление. Лазарев сделал дубль и вот уже — 6:5. Тут как раз Пьесивач отличился, находясь спиной к воротам, но Алексей Бугайчук сократил разрыв в счете, Артем Одинцов забил с позиции «столба», а Сергей Лисунов даже не броском, а ладонью переправил мяч в ворота — 8:7, а сам период был выигран со счетом 6:1.

Дмитрий Холод, видимо, перенес простуду, поскольку его спина демонстрировала следы от поставленных банок. Это, конечно, не красивые татуировки, которыми красуются отдельные игроки хозяев, но зато Холод был хорош и на розыгрыше мяча, и в реализации моментов, сравняв счет в третьем периоде. Латыпов в последний раз в матче вывел казанцев вперед, но период завершился вничью. Этот тяжелейший гол с позиции «столба» забил Чук. «Синтез» — «Шпандау-04» — 9:9, Чук — Бугайчук — 3:1.

В начале заключительного периода Холод в третий раз за матч выиграл розыгрыш мяча, а атаку голом завершил Дедович. В следующей атаке немцев мы потеряли Артема Одинцова, удаленного из воды за три нарушения, и получили пенальти в свои ворота, реализованный Негреаном. Уже после этого произошел момент, про который можно сказать, что казанцам впервые за долгое время откровенно повезло — сложнейший бросок Аделя Латыпова достиг цели после рикошета и попадания в перекладину.

Казанцы уступили «Шпандау-04» всего один мяч. Фото spandau04.de.

Но немцы в этой игре были сильнее на позиции «столба», и пусть отличился уже не Чук, а Пьесивач, сути это не меняло. У казанцев еще успел забить Лисунов, установивший окончательный счет — 11:12 в пользу интер-немцев.

«Синтез» вышел на финиш первого круга Лиги чемпионов

Это был последний матч Лиги чемпионов в домашнем бассейне казанцев, но в этом году им еще предстоит сыграть в Черногории с местным «Ядран Карине». Этим матчем «Синтез» завершит первый круг ЛЧ, и, увы, в нем сыграют аутсайдеры своей группы. Тот же «Шпандау-04» сейчас переместился в середину таблицы.

Стоит отметить, что «04» — это год основания плавательного клуба, в котором спустя семь лет начали развивать водное поло. Иными словами, немецким ватерполистам в этом году 108 лет, в два с половиной раза больше, чем у 45-летнего «Синтеза». Когда мы в 80-е годы играли в первой лиге чемпионата СССР, «Шпандау-04» четырежды выигрывал Кубок европейских чемпионов и дважды побеждал в Суперкубке, а сборная ФРГ дважды побеждала на чемпионате Европы и была призером чемпионата мира. На тот момент немцы были сильнее даже могучего ЦСК ВМФ, самого главного советского суперклуба.

После объединения Германии «Шпандау-04», как и футбольная «Герта» из не очень понятного города Западный Берлин, превратились в команду столицы Германии. Которая заметно утратила свою прежнюю мощь в водном поло, даже при том, что усиленно пользовалась помощью легионеров — москвичом Александром Чигирем, который сейчас тренирует «Потсдам». казахстанцем Томасом Шертвитисом, экс-игроком «Синтеза».

В нынешние времена Германия ориентируется на других «новых немцев». Но, надо отметить, не забывает и о воспитании молодого поколения немецких ватерполистов. К примеру, в середине ноября в Казань уже приезжали два игрока «Шпандау-04» Микаил Арслан и Яннек Чиру, которые в составе молодежной сборной Германии стали победителями международного турнира «Дружба». Кстати, именно из «Шпандау» в свое время переходил в «Синтез» французский ватерполист Мехди Марзуки, который еще в прошлом году был одним из лидеров казанской команды.

Германия не забывает и о воспитании молодого поколения немецких ватерполистов. Фото spandau04.de

Кстати, итальянская «Брешия», которую казанцы обыграли на пути в Лигу чемпионов, легко прошла четвертьфинал Кубка Европы, переиграв венгерский «Мишкольц», и в феврале сыграет в полуфинале с другим венгерским клубом «Эгер».

Перед поездкой в Черногорию «Синтезу» предстоит провести две пропущенные игры чемпионата России: 12-13 декабря казанцы сыграют в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Становится понятно, что команде уже не светит выход в Финал восьми Лиги чемпионов и что ей стоит сконцентрироваться на чемпионате и Кубке страны.

