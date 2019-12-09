Максим Чернин: «Хуже всего, когда «истину» вешают на щит и ради нее совершают великие и страшные деяния»

Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 10-я

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Максим Чернин родился 3 августа 1979 года в Москве. В 2000 году окончил Госуниверситет «Высшая школа экономики» по направлению «Общий менеджмент», в 2002 году — магистратуру по направлению «Стратегическое управление». Начал карьеру в 2001 году в должности специалиста отдела маркетинговых исследований страховой компании РОСНО (страховой концерн Allianz). В 2008 году был назначен гендиректором компании «Альянс РОСНО Жизнь» и членом правления группы в России. В 2010 возглавил комитет Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни. В 2012-м перешел в группу «Сбербанк», где в статусе гендиректора запускал первый стартап компании на рынке страхования — СК «Сбербанк страхование жизни». В 2017 году сменил сферу деятельности и возглавил совет директоров медицинской компании «Доктор рядом», развивающей сеть клиник и услуги в области цифровой медицины. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о прелестях ухода из корпораций в стартапы, достижениях Михаила Горбачева и опасностях трактовки истины.

Максим Чернин, 40 лет, председатель совета директоров ООО «Медицинская компания «Доктор рядом», исполнительный директор компании «Тим-Драйв», член совета директоров ПАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах Жизнь». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Москву.

Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?

— Мне кажется, что ничего нельзя менять в истории, хотя бы потому, что это уже будем не мы. Мы такие, какие мы есть, Вселенная нас привела именно туда, где мы находимся, нельзя ни о чем жалеть. Жалость к каким-то событиям прошлого и к себе только разрушает. Самое главное — помнить о том, что было, делать выводы и принимать решения, устремленные в будущее, а не ведомые прошлым — великим или наоборот. Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.

— Самый главный принцип: дети учатся на примере близких людей, а самыми близкими людьми являются родители. Поэтому самым надежным и самым правильным принципом будет исключительно свой личный пример в поведении, а не в декларировании каких-то ценностей. Второе — важно с самого детства воспитывать уважение к окружающим и самому себе, потому что только на основе взаимного уважения можно построить правильное гражданское общество, в котором будет комфортно всем. Это проявляется в отсутствии нехорошего эгоизма. Как? Смотрите пункт номер один: только своим примером.



Третий пункт, наверное, не про то, как надо делать, а про то, как делать не стоит. Каждый ребенок — личность, и я считаю, что большое зло — пытаться самореализоваться в своем ребенке. Когда ты пытаешься «ублажить» свое эго и пытаешься сделать из своего ребенка чемпиона мира по фигурному катанию или Эйнштейна только потому, что в свое время сам не смог в этом реализоваться. Мы все разные, и не факт, что ребенку подойдет то, что вы за него решили. Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?

— Мне кажется, кто бы что ни говорил, ни один человек не сможет уверенно сказать, как бы он поступил в критической ситуации. Мы не знаем своих истинных сил, возможностей, которые могут проявиться в экстремальной ситуации. Поведем мы себя благородно или позорно опустим глаза — заранее наверняка сказать нельзя. Мой посыл такой: пусть в нашей жизни таких ситуаций будет как можно меньше. А в нормальной, обычной жизни главные поступки, которые мы можем совершать, — честно жить и честно трудиться, опять же уважать других, не делать по отношению к другим того, чего бы не хотел получить сам. Пусть это будет без каких-либо ярких подвигов, без ожидания похвалы и восхищения тобой. Махатма Ганди сказал: «Хочешь изменить мир — начни с себя». Это великая фраза, и это то, чем должен руководствоваться каждый человек и уж точно каждый лидер. Изменяя себя, ты запускаешь фантастическую цепочку больших изменений. Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.

— Безусловно, важным и интересным событием стал конкурс «Лидеры России», но в моем конкретном случае я бы все-таки на первое место поставил другое решение, которое я принял чуть больше двух лет назад. Вся моя карьера строилась в крупных корпорациях: международном концерне Allianz, в Сбербанке. Два года назад я решил, что хочу попробовать себя в стартаповом, венчурном, частном бизнесе, где гораздо больше рисков и в разы меньше страховки за спиной, а стабильное видение своего будущего сменяется на непредсказуемость, обостряется интерес. Спустя два года я считаю, что этот переход мне многое дал в профессиональном и личностном плане. Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?

— Наверное, мой ответ будет не самым популярным, но все же скажу. Когда оцениваешь людей, их свершения, для меня в этом вопросе важны не только конкретные достижения, но и сам человек, его сущность, человеческие качества и ценности. Поэтому выделю такого деятеля, как Михаил Сергеевич Горбачев. На его плечи выпали крайне непростые исторические события и испытания — неизбежный распад огромной империи, «большой машины» Советского Союза. Мне кажется, только его внутренние установки, интеллигентность, уважение к отдельно взятой человеческой жизни, отсутствие жажды власти, свойственной очень многим лидерам, позволили избежать многих жертв и кровопролития в процессе распада Союза. Я очень благодарен этому человеку — и за то, как и что он ставил во главу угла, и за то, чем он жертвовал. При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?

— Тяжелый вопрос, особенно когда не знаешь всей конкретики ситуации, контекста. Но я дам, наверное, очень простой ответ: если эти 100 человек приобрели свое «благо» в ущерб другим — вопреки законам, совести, каким-то морально-этическим принципам общества, то в таком случае это будет справедливым. Хотя еще раз скажу, что каждый случай особенный, и к таким вопросам всегда надо подходить в контексте. Назовите пять самых полезных для лидера книг.

— Есть две книги, которые я считаю своими «профессиональными библиями». Первая со мной очень давно, в первый раз я ее читал еще на втором курсе университета, на английском языке, потому что перевода на русский еще не было, — Адизес Ицхак Кальдерон, «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует». На основании этой книжки я как руководитель уже очень много лет формирую свои команды. Вторая книга — «Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры» (Логан Дэйв, Кинг Джон и Фишер-Райт Хэли). Очень полезная книга, когда ты формируешь команды, она в свое время дала мне несколько очень важных инсайтов. Третья книга из бизнес-серии — «Стратегия голубого океана» Кима Чана и Рене Моборн.



Мне кажется, что каким бы лидером ты не был, нельзя замыкаться на бизнес-литературе. Поэтому я точно отмечу и две книги из разряда художественной литературы: это «Трудно быть богом» Стругацких и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Если бы можно было добавить шестую, добавил бы «Маленького принца». Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?

— Победа в конкурсе «Лидеры России» реально дала мне возможность задать некоторые вопросы мэру своего города — была встреча московских победителей с Сергеем Семеновичем Собяниным. Вопрос, наверное, следующий. Я родился в Москве, всю жизнь живу здесь. За последнее время город сильно изменился в лучшую сторону, и за это спасибо. Но мне кажется, что есть огромный потенциал для изменений, которые будут способствовать росту числа людей, заинтересованных в здоровом образе жизни — правильном питании, физической активности, прочих аспектах из области Public Health. При адекватном управлении пространственным развитием, формировании системы специальных побуждений можно улучшить здоровье жителей нашего города. Мне было бы интересно узнать о наличии какого-то перспективного плана развития Москвы в этом направлении и, возможно, о том, как в этом может помочь не только город, но и взаимодействие с бизнесом. Я вижу у этой истории огромные перспективы. Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.

— Это мир, в котором люди искренне уважают друг друга и умеют договариваться ради общей безопасности, блага и гармонии. Что такое истина для вас?

— Я считаю, что истины не существует, все относительно. Любые свои убеждения надо периодически подвергать сомнению, а хуже всего, когда «истину» вешают на щит и ради нее совершают великие и страшные деяния. Большинство войн и бед на Земле разворачивалось именно в защиту истины одних против истины других.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций доктора философских наук Элины Миннуллиной.

подготовила Ольга Голыжбина