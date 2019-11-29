Форум «Ak Bars Business Drive 2019»: энергия, знания, нетворкинг

28 ноября, накануне своего дня рождения, Ак Барс Банк провел бизнес-форум, собравший почти 600 предпринимателей из Татарстана и соседних регионов.

В этом году бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2019 (16+) прошел во второй раз. По сравнению с 2018-м, когда на площадках форума собралось 350 человек, мероприятие серьезно выросло. Все площадки были объединены темой «Неочевидные точки роста». Перед участниками выступали девять спикеров федерального масштаба, причем среди них не было ни одного «тренера-мотиватора». Все спикеры, приглашенные на форум, представляют крупные российские компании. Своим опытом в разных точках развития бизнеса они делились с представителями бизнес-сообщества.

Плодотворное общение на площадках Ak Bars Business Drive 2019

Предпринимателей и руководителей компаний из самых разных сфер бизнеса приглашали на форум бесплатно: так Ак Барс Банк празднует свой день рождения в деловой среде города, республики и региона. Единственным узким местом было ограниченное количество участников, поэтому регистрироваться на форум желательно было заранее. Свободных мест в большом зале «Корстона» на открытии форума было совсем немного, но и после начала мероприятия гости продолжали прибывать.

Сюда пришли те руководители и владельцы компаний, кто хочет найти прочный фундамент для роста бизнеса, почерпнуть новые идеи и услышать рассказы о собственном опыте ведущих бизнесменов России и республики. Гостеприимная и уютная площадка форума стала благоприятнейшей средой и для нетворкинга: между лекциями и семинарами гости находили время, чтобы пообщаться, познакомиться. Кое-кто даже успел провести в кулуарах мероприятия полноценные деловые переговоры.

Антон Ширшов, директор компании Love Tour, рассказал «Реальному времени»:

— Всегда стараюсь посещать мероприятия такого уровня — во-первых, для самообразования, во-вторых, для нетворкинга: здесь можно найти новых знакомых, партнеров, коллег. Интересен и формат мероприятия: все спикеры здесь — практики, а не мотиваторы. Поэтому что-то из их рассказов можно применить и в своем бизнесе. Большое количество спикеров позволяет выбирать темы: например, построение финансовой модели мне не настолько интересно, потому что у меня в компании этим занимается специально обученный человек. А вот лекцию об искусстве ведения деловых переговоров я с удовольствием послушал: как директор компании, я очень заинтересован в новых знаниях на эту тему.

Марат Муллагалиев, директор Дирекции по развитию клиентского сервиса Ак Барс Банка, кратко прокомментировал цель организации форума:

— Форум ускоряется — мы проводили его и в прошлом году. Целью его была высокая интеграция с бизнес-сообществом. Мы общаемся с нашими действующими и потенциальными клиентами, делимся наработками и собираем на одной площадке спикеров, недоступных для представителей бизнеса, стараемся организовать как можно более удобный формат общения.

Чему можно было научиться на Ak Bars Business Drive 2019

Выступление Дмитрия Левицкого

Основным модератором форума выступил харизматичный ведущий Тимур Скляров. Но даже его мощная энергетика меркла перед выступлениями спикеров. В Большом зале «Корстона» прошли пять лекций на актуальные для российского бизнеса темы.

Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям сети «ВкусВилл», «зажигал» первым: прочел увлекательнейшую лекцию о том, как без помощи кредитов за 8 лет развить сеть магазинов здорового питания с четырех точек до 1 100 по всей стране. Никакого менторства в лекции не было: Щепин честно рассказывал о своих ошибках, вовсю иронизировал над собой и 40 минут «держал» аудиторию.

Снежана Манько, эксперт в области финансовой и управленческой отчетности и автоматизации бизнес-процессов, прочла лекцию «Финансовый план для управления бизнесом. Как составить и использовать».

Дмитрий Кибкало, основатель сети «Мосигра», сооснователь сети футбольных школ «Метеор», рассказал аудитории о том, где найти точки роста развивающихся компаний.

Дмитрий Левицкий, основатель Hurma Group of Companies, кумир российских рестораторов, поведал о нефинансовой мотивации сотрудников: это очень актуальная тема для современного российского бизнеса, который ищет дополнительные способы повысить лояльность коллектива.

Юрий Белонощенко, основатель сети «Бэби-клуб», рассказал, как вырасти из локального самарского бизнеса в самую крупную детскую сеть в России и СНГ. Его лекция «Путь масштабирования бизнеса через франшизу» активно обсуждалась в кулуарах форума.

Все прочитанные лекции собрали живой отклик у аудитории. Юлия Рывкина, руководитель кофейни «Пески», поделилась с «Реальным рейтингом» мнением:

— Лекция Евгения Щепина была очень интересной, спикер харизматичный. Все, что он рассказывал, нам отзывается во многом, мы убедились в том, что идем верной дорогой. Еще хотим послушать рассказ о налогах: как малому бизнесу нам будет это крайне полезно. И вообще, здесь множество приятных лиц, что тоже радует — одухотворенных, молодых, энергичных. Это потоки энергии в чистом виде! Цели нетворкинга мы перед собой не ставили, но к нам уже какие-то люди подходили, я думаю, мы еще с кем-нибудь пообщаемся.

В Малом зале «Корстона» параллельно с лекциями тоже проводились семинары и беседы. Участникам пришлось выбирать между самыми актуальными для них темами:



Гузель Хисматуллина — «Сколько стоит разговор: внутренние коммуникации на практике»;

Дмитрий Гриц — «Сколько стоит ваш бизнес и как сделать его дороже с помощью юристов»;

Екатерина Арсентьева — «Налоговая безопасность бизнеса»;

Донат Мухаметшин — «Как все просчитать и не просчитаться».

Энергия познания и драйв общения

Форум стал одним из самых ярких бизнес-мероприятий года в Казани. Особенность его в том, что на него приехали уникальные спикеры, которые собрались на одной площадке, чтобы поделиться реальным, проверенным на себе опытом. Они все — практики, все прошли через десятки ошибок, прежде чем достигли успеха, и никто из них не стесняется говорить об этих ошибках.

Дмитрий Кибкало в выездной редакции «Реального времени»

Дмитрий Кибкало, основатель сети «Мосигра», на вопрос выездной редакции «Реального времени» о том, чем главным он хотел поделиться с участниками Форума, ответил:

— Мне кажется, что для предпринимателя очень важно видеть цель и не просто умозрительно ее представить, но прописать, зафиксировать, разбить ее на чек-пойнты, понять, что в рамках достижения этой цели приемлемо, а что недопустимо. То есть цели и ценности — это то, с чего я бы начинал движение к покорению вершин.

Но, пожалуй, самым ярким впечатлением гостей от форума стал драйв — именно то, что вынесено в его название. Один из участников мероприятия, Марсель Гильманов, руководитель ООО «Тырыш», тоже в первую очередь нашел здесь для себя источник энергии:

— Очень многие спикеры дают дополнительный порыв вперед и мотивацию применить их рассказы у себя в бизнесе. Я ищу здесь не столько идею, сколько энергию, которая позволит переосмыслить то, что я делал недавно, сделать что-то новое. Поэтому послушать практиков, проанализировать свой опыт в сравнении с тем, что они рассказывают, мне очень полезно: это сильно помогает в работе.

Донат Мухаметшин в выездной редакции «Реального времени»

Донат Мухаметшин, один из спикеров форума, основатель Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology, поделился с нами тем, как ему удается постоянно быть на драйве и ухитряться решать сразу множество задач:

— С детства меня научили одному простому правилу: чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Раньше была проблема переключаться с одной задачи на другую, а теперь, когда ты понимаешь, что все бизнесы, по сути, одинаково устроены и базируются на одном и том же — это становится все проще. И это понимание — пожалуй, самое крутое.