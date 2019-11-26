Комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Об этом информирует официальный сайт организации.

По заявлению комитета, отчет WADA основан на судебной экспертизе разногласий, обнаруженных в данных, полученных агентством из московской лаборатории в январе 2019 года, а также включает в себя рассмотрение ответов российских властей на перечень вопросов по несоответствиям в базе данных.



Изменения в базу московской лаборатории были добавлены после 25 ноября 2018 года (то есть после установления требования к данным), но до 10 января 2019-го (до того, как данные были предоставлены WADA).

Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря. После этого у российской стороны будет 21 день для подготовки апелляции.

Помимо отстранения российских спортсменов комитет по соответствию рекомендовал не пускать российских официальных лиц на международные турниры. Также Россию могут лишить права проведения крупных международных состязаний. В число таких соревнований могут попасть чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио и финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил об отсутствии махинаций в базе данных московской лаборатории.