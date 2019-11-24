Видео недели: цап-царап от Путина, пикап от Маска и трип-проект Первого канала в Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Цап-царап

Президент России Владимир Путин предложил подождать, пока американские компании выработают дешевые технологии по добыче сланцевой нефти. Выступая на форуме «Россия зовет!» глава государства ввел новое слово в политический лексикон: «Давайте, мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап».

Cybertrack

Tesla презентовала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck. Основатель компании Илон Маск показал футуристический автомобиль, который получит бронированный корпус и запас хода на 250, 300 или 500 миль в зависимости от версии.

Москва — Казань

Первый канал показал на этой неделе трип-проект, запечатлевший прелести путешествия из Москвы в Казань на машине. В пятницу вышел последний эпизод, в котором ведущие посетили Чебоксары и добрались до столицы Татарстана.

Здесь они посоветовали посетить мечеть «Кул-Шариф» и рассказали о ценах в гостиницах.

Столб на дороге

Во Владимирской области обнаружили два столба, стоящих посреди дороги. Видео с этим удивительным памятником безалаберности быстро распространилось в Сети.

В результате директор дорожной компании был уволен, а столбы убрали с проезжей части.

ФСБ задержала в Татарстане экстремистов

Оперативники ФСБ задержали в Татарстане и других регионах членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Спецслужбы утверждают, что экстремисты готовились к свержению власти в стране.

Юбилей Михаила Миля

На этой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения одного из основателей отечественного вертолетостроения. Конструктор Михаил Миль стал автором многих летающих машин, его конструкторское бюро разрабатывало вертолеты семейства Ми.

Минобороны РФ выпустило видео к юбилею знаменитого инженера.

Новый Half-life

Спустя 12 лет ожидания фанаты игры Half-life получили новую часть франшизы — Valve опубликовал трейлер Half-Life: Alyx. Игра будет поддерживаться на VR-платформах. Хронологически сюжет эпизода будет разворачиваться между первой и второй частями серии.

Спасение коалы

В Австралии местная жительница бросилась в лесной пожар, чтобы спасти коалу. Тони Доэрти ехала на автомобиле по дороге через горящий лес, когда увидела страдающее животное. Она завернула коалу в свою рубашку и вынесла из горящего леса.

Женщина доставила спасенного самца в специализированный приют. Он уже идет на поправку, а спасительница дала животному имя Льюис.

Пит-стоп в невесомости

Команда Aston Martin Red Bull Racing показала, как бы выглядел пит-стоп в невесомости. Специалисты F1 за 22 секунды поменяли колеса гоночного болида на борту Ил-76.

Гудков-папа

Знаменитый шоумен Александр Гудков снялся в новом клипе петербургской группы СБПЧ на трек «Часы». В этом видео он спародировал образ Джуда Лоу из сериала «Молодой Папа». Сюжетно же клип основан на «Вие» Николая Гоголя.