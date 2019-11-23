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Видеоопрос: «Уменьшится ли количество неадекватов за рулем?»

07:00, 23.11.2019
Видеоопрос: «Уменьшится ли количество неадекватов за рулем?» Фото: nevainfo.ru

Новый порядок медицинского освидетельствования на получение водительских прав, который должен был вступить в силу с 22 ноября, вызвал ажиотаж в наркологических клиниках по всей стране. 21 ноября президент РФ Владимир Путин назвал нововведение «чушью», по этой причине федеральный Минздрав отложил «реформу» медосмотра водителей на неопределенный срок.

Так или иначе, процедура медосвидетельствования будет изменена.

«Как по-вашему, уменьшит ли это количество неадекватов за рулем?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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