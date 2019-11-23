Видеоопрос: «Уменьшится ли количество неадекватов за рулем?»

Новый порядок медицинского освидетельствования на получение водительских прав, который должен был вступить в силу с 22 ноября, вызвал ажиотаж в наркологических клиниках по всей стране. 21 ноября президент РФ Владимир Путин назвал нововведение «чушью», по этой причине федеральный Минздрав отложил «реформу» медосмотра водителей на неопределенный срок.

Так или иначе, процедура медосвидетельствования будет изменена.

