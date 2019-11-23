Порт приписки — Ульяновск: «Динамо-Казань» в группе лидеров, притом что ни разу не выходило на домашний лед

Итоги старта сезона для казанских бендистов

С начала сезона казанские мастера хоккея с мячом провели на ульяновской «Волга-Спорт-Арене» уже добрую дюжину официальных и контрольных матчей, так пока ни разу и не представ перед родными болельщиками. Постоянные переезды и перелеты тем не менее не помешали самой кочевой команде Суперлиги успешно начать чемпионат России и после пяти туров идти в группе лидеров. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сибирские качели



Перед началом каждого очередного чемпионата Суперлиги руководство клуба предпринимает всевозможные усилия для того, чтобы первые туры сыграть на выезде. Причина одна — традиционная неготовность льда на стадионе «Ракета» с его изношенным холодильным оборудованием. Раньше выручали более «модерновые» «Трудовые резервы», но теплая погода вынудила администрацию и этого стадиона отозвать свое обещание подготовить для казанских любителей русского хоккея праздник открытия сезона 20 ноября на игре со «Стартом». Пришлось динамовцам пятый матч подряд (и второй номинально домашний) проводить в гостях — на своем резервном стадионе «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске.

А взяли старт в чемпионате подопечные Ильяса Хандаева в Сибири. В «Сибсельмаше» в межсезонье произошла смена главного тренера — ушел многолетний наставник команды Олег Чубинский, при котором новосибирцы не только забыли о былых успехах, но даже перестали попадать в плей-офф. Смена рулевого часто подстегивает коллектив, и подопечные Сергея Рогулева в матче открытия сезона очень хотели понравиться своим болельщикам, одолев крепкого соперника, но казанцы имели на игру свои виды. Строго придерживаясь плана тренерского штаба, динамовцы, во-первых, построили эшелонированную оборону, а во-вторых, остро сыграли в нападении. Победа с сухим счетом в бенди большая редкость, особенно если встречаются соперники, близкие по классу, но 5 ноября произошло именно это. Надежная игра Темникова в рамке, качественная защита, прессинг по всему полю и активное нападение сыграли свою роль. Три безответных гола в исполнении Ларионова в первом тайме, Ибрагимова и Артюшина во втором, непробиваемость казанского голкипера — и первые три очка в командную копилку.

В Кемерово бело-голубым пришлось перейти со свежего воздуха под крышу. В принципе, все матчи начала сезона до поездки в столицу Сибири подопечные Хандаева провели под крышей — в «Волга-Спорт-Арене», но новое возвращение «в помещение с улицы» не удалось. Гости забили свои три гола, но на этот раз Темников был вынужден 10 раз(!) доставать мяч из ворот. Корев отличился уже на второй минуте, но к середине первого тайма казанцы проигрывали 1:4, а к перерыву судьба встречи была решена — 1:6. Дубля Ларионова и большого желания Ибрагимова отличиться в сотом для себя матче в рамках Суперлиги не хватило казанцам для того, чтобы достойно противостоять разбушевавшимся хозяевам — 3:10.

Дубля Ларионова и большого желания Ибрагимова отличиться в сотом для себя матче в рамках Суперлиги не хватило казанцам для того, чтобы достойно противостоять разбушевавшимся хозяевам — 3:10. Фото vk.com/dynamokazan

Ильяс Хандаев объяснил крупное поражение причинами психологического характера: «Эту игру мы проиграли в Новосибирске. Перед поездкой в Сибирь мы слишком долго находились на сборе в Ульяновске, на день заехали домой и отправились на выезд. Я понимал, что после победы над «Сибсельмашем» все мысли игроков были не в Кемерово, а дома. Пытался их настроить — не получилось… Все дело в психологии. А «Кузбасс» вышел заряженным, предложил нам жесткий, мужской хоккей, который мне бы хотелось увидеть в исполнении своих ребят, сломал нас… Мне даже трудно винить своих игроков, но они были далеко, они «пили чай дома».

Андрей Макуненков: «Из ботинка в буквальном смысле пришлось выливать кровь»

Последствия поражения от «Кузбасса» не ограничились разгромным счетом. В одном из столкновений тяжелую травму получил защитник татарстанской команды Батманов — острое, как сабля, лезвие конька соперника пропороло Игорю ногу.

По словам начальника «Динамо» Андрея Макуненкова, немало повидавшего на своем игроцком веку и перенесшего не один десяток болезненных повреждений, такого он никогда не видел: «Из ботинка Игоря пришлось в буквальном смысле выливать кровь».

А дальше были скорая помощь, транспортировка игрока в одну из кемеровских больниц, поиск костылей и, после бессонной ночи, долгий перелет из Сибири в Казань транзитом через Москву. «Помогли старые знакомства, — говорит Макуненков. — Хочется выразить благодарность «Кузбассу» и персонально тренеру команды Евгению Сельскому, который помог и с транспортом, и с костылями, и со всем необходимым, чтобы мы смогли забрать Батманова с собой домой для последующего лечения».



Беда, как говорится, не приходит одна. Сезон не успел начаться, а «Динамо», уже лишившееся на неопределенный срок своего лидера Сергея Обухова и крепкого хоккеиста основы Батманова, понесло третью потерю. На разминке перед первым «домашним» матчем против «Мурмана» получил повреждение полузащитник Максим Рязанов.

Честно говоря, такого «праздника» открытия сезона команда Хандаева не заслужила. Представьте картину — 13-е число (ноября), 12 часов дня по московскому времени, жалкая сотня нейтральных зрителей на трибунах резервного стадиона. И сам тяжелейший матч против соперника, два поражения от которого в прошлом сезоне послужили сигналом к предновогоднему спаду в игре «Динамо».

Самая северная команда Суперлиги — непростой орешек для любого соперника. Она укомплектована опытными хоккеистами, представляющими ведущие отечественные школы — архангельскую, красноярскую, кировскую. Вратарь Янов, защитники Вавилов, Кротов и Каблуков, хавбеки Щеглов, Гладышев и Денис Корев, нападающий Константин Зубарев немало повидали на хоккейном веку. Добавьте сюда амбиции игроков, которые успели поиграть за «Динамо-Казань» — хавбеков Ивана Бойко и Николая Гаврилова, нашего перспективного воспитанника Азата Ахатова — победа над северянами оказалась пока самой трудной в сезоне для подопечных Хандаева.

Организовав эшелонированную оборону и предпринимая быстрые контратаки, мурманчане заставили атаку «Динамо» трудиться вхолостую. В такой ситуации имевших территориальное преимущество казанцев могли выручить стандарты, но ни один из поданных ими восьми (против одного у гостей) угловых цели не достиг. Когда вскоре после перерыва Зубарев вывел северян вперед, казалось, что первая «домашняя» встреча для ДК обернется конфузом. И здесь инициативу на себя взял новобранец бело-голубых Егор Дашков. Резкий, техничный, пронырливый игрок на 57-й минуте забил сам, еще через 8 минут отдал голевой пас Ларионову, и хотя за четверть часа до конца встречи казанцы не реализовали два подряд 12-метровых, перелом в игре наступил. Когда «Мурман» играл без двух человек (соотношение штрафа в этом матче 20 на 70 минут), Алексей Веселов забил третий мяч, и все, чего смог добиться соперник, — гол экс-московского динамовца Ферояна на последней минуте.

Победа над северянами оказалась пока самой трудной в сезоне для подопечных Хандаева. Фото vk.com/dynamokazan

Егор Дашков: «Я хорошо чувствую себя в команде»

Герой встречи Егор Дашков в интервью клубному сайту позитивно оценил начало сезона для своей новой команды.

— В начале мы не реализовали очень много моментов, поэтому дальше пришлось тяжело. «Мурман» хорошо сыграл в обороне и остро на контратаках. Им удалось забить первыми, хорошо, что мы быстро отыгрались.

— Вы ожидали от соперника такого сопротивления?

— Конечно. В Мурманске очень много опытных игроков, очень ровная команда.

— Ты уже успел сыграться с новыми партнерами?

— Еще не до конца, но я себя хорошо чувствую в команде.

— Подведи итоги трем сыгранным матчам.

— В Кемерово не очень хорошо получилось — многовато пропустили. В Новосибирске выиграли, потому что полностью выполнили установку тренера, дотерпели. В целом чемпионат начали неплохо.

Ибрагимович разбушевался

Поединок в Кемерово стал сотым в Суперлиге для форварда «Динамо» Рамиля Ибрагимова, для которого прошлый сезон оказался скомканным из-за тяжелой травмы. Юбилей вышел не менее скомканным — команда крупно проиграла, сам нападающий не забил. Но вот в своей 102-й игре в динамовской форме Рамиль продемонстрировал, что болельщики не зря зовут его «Ибрагимович» — сам великий Златан позавидовал бы страсти и мастерству, с которыми нападающий набрасывался 17 ноября на ворота кировской «Родины».

В начале первенства кировский клуб оконфузился — понадеялись на то, что удастся залить лед на родном стадионе, и вовремя не позаботились о переносе встречи со «Строителем» на резервный стадион — в ту же «Волга-Спорт-Арену». В результате — техническое поражение. Зато к встрече с казанцами, даже несмотря на теплую погоду, лед был что надо — гости тихо завидовали, вспоминая свое горемычное поле на «Ракете». «Родина» перед сезоном усилилась, в частности двукратным чемпионом мира Алексеем Бушуевым, и явно не хочет оставаться тем мальчиком для битья, которым команда со славным прошлом была в последние годы.

В своей 102-й игре в динамовской форме Рамиль продемонстрировал, что болельщики не зря зовут его «Ибрагимович». Фото vk.com/dynamokazan

Подгоняемые болельщиками, кировчане с первых же минут навалились на ворота Яшина, но казанская пружина сжалась и сразу же начала распрямляться резкими контрвыпадами, на острие которых был неудержимый Ибрагимов. Бомбардир начиная с 7-й минуты три раза выводил гостей вперед, забивая и со стандартов, и с игры. Уже в первом тайме он сделал покер, а после перерыва вместе с Игорем Ларионовым довершил начатое — 6:4 в пользу «Динамо» при пяти голах казанского снайпера.

И в следующем, «домашнем» (в Ульяновске), матче со «Стартом», из которого продолжается отток хоккеистов (к примеру, все четыре новичка ДК имели в прошлом сезоне нижегородскую прописку), Рамиль сделал дубль. Эта игра сложилась для подопечных Хандаева непросто — к середине первой половины встречи они «горели» 0:2 и только в последние 20 минут поединка обеспечили победный исход. Четвертый выигрыш в пяти фактически выездных матчах был достигнут, с 12-ю очками команда обосновалась в группе лидеров («Динамо» после шестого тура делит 4—6-е места с «Енисеем» и московскими одноклубниками), но лишь один из 19-ти (!) реализованных угловых в поединке со «Стартом» и снова незабитый пенальти стали одной из тем разговора корреспондента «Реального времени» с капитаном команды нападающим Игорем Ларионовым.

Игорь Ларионов: «Мы как неприкаянные»

— Игорь, почему вы так трудно вкатывались в игру и за счет чего удалось переломить ход матча?

— Мы с самого начала имели много моментов, но не реализовали их, пропустили, а отыгрываться всегда тяжело, поэтому только в заключительной части матча склонили судьбу встречи в свою сторону.

— Соотношение угловых 19:3 в вашу пользу, но только ты смог забить со стандарта. В чем причина?

— Мы постоянно работаем над выполнением угловых, другими стандартами, но здесь нашла коса на камень. Игроки «Старта» хорошо выбегали, удачно действовал их вратарь.

— У Ибрагимова не получился прошлый сезон, неясно было, удалось ли ему полностью, в том числе психологически, восстановиться к нынешнему, а он уже 8 раз отличился в пяти матчах, в том числе восхитил пятью голами в Кирове…

— Молодец, старается, много работает на тренировках, отдает всего себя в игре, а мы ему в этом помогаем.

— Обухов, Батманов, Рязанов травмированы. Как без них обходитесь?

— Тяжело. Скамейка у нас и так «узкая». Каждый человек на счету, а тут выбывают ведущие. Понимаем дополнительную ответственность, ощущаем поддержку ребят. Желаю им скорейшего выздоровления.

— Давит на вас то, что пока не можете сыграть дома, все время выступаете на чужих полях?

— Ну конечно, наездились уже. Чаще хочется быть дома. В кругу родных, в знакомой обстановке и восстанавливаться легче, и черпать новые силы для успешной игры. И по своим болельщикам соскучились. А то мы, как неприкаянные, — с самолета на автобус, с автобуса на самолет и по новому кругу.

Валерий Носов: «Так где находится спортивная столица России — в Казани или Ульяновске?»



Да, совершенно прав прославленный хоккеист, неоднократный чемпион мира и один из лидеров казанского «Динамо» — они действительно неприкаянные. Если современное положение дел сохранится, в ближайшие годы клуб по хоккею с мячом будет отмечать два грустных юбилея — 10 лет обещанию построить крытую арену с большим искусственным льдом и 10 лет, как команда открывает сезон вдали от дома. Об этом мы говорили с директором «Динамо-Казань» Валерием Носовым.

— Валерий Юрьевич, первоначально была информация, что 20 ноября сыграем со «Стартом» если не на «Ракете», то на «Трудовых резервах»?

— 13 ноября, ровно за неделю до матча, я спросил у руководства СОК «Ракета», могут ли они дать гарантию, что матч состоится на «Ракете». Мне таких гарантий не дали, а я рисковать не мог — надо готовиться к возможному выезду, бронировать гостиницу, арендовать поле стадиона для тренировок. Да и гостей мы обязаны предупреждать о том, где состоится игра, за неделю до матча. Мы поэтому заявили на эту игру «Волга-Спорт-Арену». И правильно поступили — помните, какой ливень шел 18-го? На «Трудовых» вообще трава зеленела — они покрытие недавно поменяли.

— 27 ноября команда вновь отправляется в Ульяновск, на этот раз на встречу с хозяевами. А где 30-го примете «Водник»?

— Слава богу, вчера грянул морозец, начали заливать лед, и я вот смотрю из окна (наш разговор проходил 21 ноября, — прим. ред.) — лед есть, ребята из ДЮСШ уже катаются, а завтра первую в сезоне тренировку на своем льду проведет и основная команда. Так что можно с уверенностью сказать, что игра 8-го тура «Динамо-Казань» — «Водник» состоится в субботу, 30 ноября, в 13.00 на стадионе «Ракета» в Дербышках.

— Были слухи, что недавно опять поднимался разговор о строительстве крытой арены?

— Не о строительстве, а о том, чтобы перекрыть крышей «Ракету». Здесь базируются ДЮСШ, команды Высшей лиги и Суперлиги. Дербышки — исторический центр хоккея с мячом в Казани, здесь выросли и продолжают расти поколения преданных нашему виду спорта спортсменов и болельщиков. Да, недавно этот вопрос ставился на совещании клубного руководства с представителями министерства спорта РТ.

Седьмой год мы начинаем домашнюю серию на выезде, все годы, как построили «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. Эти бесконечные поездки за 200 км — на сборы, на товарищеские матчи, на турниры, на «домашние» матчи. Неужели те, от кого зависит решение этого вопроса, не понимают, что клуб постоянно несет неоправданные дополнительные расходы, что хоккеисты неделями не бывают дома, потому что после таких «домашних» тренировок и матчей они отправляются на новые выезды, в том числе и сверхдальние — в Сибирь и на Дальний Восток? Эта нервотрепка сказывается и на бюджете, и на результате, да и на настроении игроков и тренеров.

Ульяновск уже давно стал не то что вторым, а первым домом для команды, которая не просто представляет Татарстан, но и завоевывала для республики и Казани все титулы и трофеи мирового клубного хоккея с мячом и сейчас находится на подъеме. Наверное, наши достижения тоже стали причиной продвижения бренда спортивного Татарстана, как вы думаете? А теперь мы кого представляем? Я уже сомневаться начал, а где находится спортивная столица России? В Казани или Ульяновске?

— В каком состоянии травмированные хоккеисты?

— Сергей Обухов получил травму в товарищеской игре с «Волгой» накануне начала чемпионата. Врачи огласили предварительные сроки лечения и восстановления — два месяца. Месяц прошел, но точно сказать, когда Сергей выйдет на лед, пока нельзя — все зависит от реабилитации, от индивидуальных особенностей организма. С Игорем Батмановым еще сложнее. Тяжелое повреждение — порезаны две мышцы ноги, задеты вены. Слава богу, ахилл не задет. Сроки восстановления, сами понимаете, неопределенные.

