В Казани будут судить оптового поставщика браконьерских «вкусняшек с Амура»

Как педиатр из Владивостока казанским полицейским черную икру продавал

Непрофильным бизнесом занялся 33-летний врач-педиатр Михаил Полозун — предлагал на продажу казанцам 500-граммовые банки «дикой икры» за 15—18 тысяч рублей. Свой товар он рекламировал в мессенджер-группе «Камчатский берег», а также поставлял оптом в пиццерии и рестораны. По данным Следкома, всего за пять месяцев Полозун лишь по воздуху перевез с Дальнего Востока в Татарстан почти полторы тонны деликатесов, но среди тушек осьминогов и крабов скрывалась черная икра амурского осетра и реликтовой рыбы калуги, добыча которой в России запрещена с 1958 года. Обвиняемый причастность к черному рынку отрицает, утверждает — товар китайский и добыт законно.

Спецоперация на парковке Metro



Задержали торговца дарами моря на парковке гипермаркета Metro — еще в декабре 2018 года. Сразу после сделки с покупателем, которому Михаил Полозун передал пластиковые банки с полкило черной икры за 18 тысяч рублей и килограммом красной икры за 4 тысячи. В подарок вручил еще полкило крупных креветок. А когда увидел бегущих к нему оперативников, попытался избавиться от денег — «уронил их», как писали потом в рапортах силовики. Роль покупателя исполнял их коллега.

Через несколько дней проводившие операцию сотрудники БЭП МВД и возбудившие дело следователи обнародовали информацию — к незаконному обороту краснокнижных биоресурсов причастны Алексей Самоделок и Михаил Полозун. Оба родом с Дальнего Востока. Первый был администратором группы WhatsApp, где второй рекламировал свежий завоз «вкусняшек с Амура» — камчатского краба, морского гребешка, трепанга и икры.

При обысках в казанской квартире Михаила и в арендуемом помещении склада силовики нашли еще 17 банок с черной зернистой — в холодильных камерах. Фото tatarstan.sledcom.ru

Оборот у бизнеса был серьезным: согласно авиатранспортным накладным, Полозун с августа по декабрь 2018-го доставил в Казань 1 418 килограммов замороженных морепродуктов. Преимущественно на рейсах «Аэрофлота». Какую часть этого объема составлял нелегальный товар, можно лишь гадать — ущерб оценили лишь в размере изъятого. Зато известно, что в период занятия этим бизнесом Михаил Полозун приобрел машину. Его приятель Самоделок в процессе следствия был переведен в статус свидетеля.

При обысках в казанской квартире Михаила и в арендуемом помещении склада силовики нашли еще 17 банок с черной зернистой — в холодильных камерах. Никакой маркировки и данных о производителе не было. Позже эксперты Главного управления криминалистики Следкома РФ установили — часть банок была заполнена исключительно икрой рыбы калуга, часть — икрой амурского осетра, в одной была смесь икринок обоих видов. Их коммерческий промысел на территории РФ запрещен. Поскольку эти виды рыб — под угрозой исчезновения.

«Скоро забудут, что калуга может весить больше тонны»

Вес каждой изъятой банки чуть превышал полкило. С учетом уже купленной баночки черной икры объем реализованного и подготовленного к продаже товара составил 9,5 кг. Ущерб водным биоресурсам оценили в 2,6 млн рублей, с учетом установленной постановлением Правительства РФ таксы. Согласно ей, каждый килограмм икры рыбы калуга тянет на ущерб в 351,5 тысячи рублей, а каждый килограмм икры амурского осетра на 215,4 тысячи рублей.

Впрочем, по мнению специалистов, реальный ущерб посчитать невозможно. Поскольку, несмотря на действие запрета с 1958-го, рыбные запасы калуги и амурского осетра продолжают сокращаться. «Скоро забудут, что калуга может весить больше тонны», — признавался следователям государственный инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергей Шныриков, представляющий в этом деле интересы потерпевшей стороны.

С 2013-го добыча и амурского осетра, и калуги в их естественной среде обитания — уголовно наказуемы. Фото: Приморский океанариум

Он отмечал, что рыбы-гиганты древнего происхождения калуга и амурский осетр — настоящие символы Амура, им миллионы лет. Причем калуга из Амура совершает очень длинные миграции — до Охотского и Японского морей, ее можно встретить даже у Камчатки и Курил.

Запрет на коммерческий лов в нашей стране действует с 1958 года. Была попытка возобновить регулируемый промысел в 90-е, но в 2000-м его вновь полностью запретили, разрешив лишь контрольный лов Хабаровскому филиалу Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. Выпуск выращенных в неволе рыб ценной породы в небольших масштабах осуществляют рыборазводные заводы России и Китая. Однако из-за браконьеров и загрязнения Амура численность вымирающей популяции продолжает снижаться.

С 2013-го добыча и амурского осетра, и калуги в их естественной среде обитания — уголовно наказуемы. Однако разрешено разводить и добывать эту рыбу на спецпредприятиях. Правда, специалисты легко отличают выращенные в искусственной аквакультуре особи и их икру от «диких». Черная икра от задержанного в Казани дальневосточника была методом забоя добыта у рыб, выросших на воле.

По версии обвиняемого, на самом деле он закупал в Москве икру рыбы белуга, на пластиковой упаковке были наклейки на иностранных языках, а рядом стояли вскрытые 2,5—3-литровые металлические банки с обозначением рыбы и иероглифами. Фото tatarstan.sledcom.ru

Обвиняемый признался в обмане покупателей

На веб-страничке обвиняемого Михаила Полозуна указано — учился на педиатра в Владивостокском медуниверситете, за плечами — обычная школа и школа искусств. О себе Михаил Полозун пишет: «Просто ангел во плоти. Сказочный принц... (дальше матом)».

Парню грозит до 6 лет колонии общего режима со штрафом до 2 млн рублей. Именно такая ответственность предусмотрена за незаконный оборот особо ценных биоресурсов из Красной книги РФ с их публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ).

Первые два месяца следствия торговец икрой провел под домашним арестом, позже его отпустили под подписку. И если сначала он частично признавал вину, то к финалу следствия заявил — невиновен. Полозун утверждает: браконьерский товар в Казань не возил и лишь обманывал покупателей словами про «дикую икру» рыбы калуга, используя эти слова как «свой маркетинговый ход».



По версии обвиняемого, на самом деле он закупал в Москве икру рыбы белуга, на пластиковой упаковке были наклейки на иностранных языках, а рядом стояли вскрытые 2,5—3-литровые металлические банки с обозначением рыбы и иероглифами. Что икра китайская — покупателям не говорил, чтобы не отпугнуть. Для этого же менял банки с импортными этикетками на прозрачные. В ходе следствия Полозун выдал сертификаты, которые, с его слов, получил от продавца той самой «китайской» черной икры в Москве. На них указано — товар сертифицирован ООО «Рыботоварная фирма «Диана» и соответствует нормам Евразийского экономического союза.

21 ноября материалы поступили в Ново-Савиновский райсуд Казани. Фото Ирины Плотниковой

Следователи проверили эту версию. И получили ответ из той самой фирмы «Диана»: свой товар они реализуют в пластиковой товаре 230 граммов с указанием реквизитов производителя, но в 2018-м году икру калуги ни своего производства, ни чужого не продавали совсем.

Начинали следствие сотрудники отдела Следкома по Кировскому району Казани, завершали — их коллеги из четвертого отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

21 ноября материалы поступили в Ново-Савиновский райсуд Казани.