Татьяна Лазарева: «У меня в семье хештег: «Мама, хватит!» Слышу это от своих детей»

Телезвезда помогла провести в Казани публичный разговор с психологом на тему взаимоотношений с подростками

Психотерапевт Альбина Локтионова и телеведущая Татьяна Лазарева во время открытой лекции «Семейный разговор» рассказали казанским родителям и педагогам о том, как строить доверительные отношения с детьми. Специалисту задавали вопросы о детях, а известная телеведущая подкрепляла ответы психолога примерами из личного опыта, искусно расположив публику и превратив встречу в теплую беседу о самом важном. Подробнее о дискуссии на тему трудностей подросткового возраста и о том, как с ними справляться, — в материале «Реального времени».

Серьезный и остроумный разговор

— У меня в семье хештег: «Мама, хватит!» Слышу это от своих детей, даже когда еще не начала говорить, — задала тон для разговора дважды лауреат телевизионной премии ТЭФИ, актриса, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание» и мама троих детей Татьяна Лазарева.

Телеведущая стала модератором просветительского благотворительного проекта «Семейный разговор», который реализуется при поддержке федерации психологов образования России и AB InBev Efes (Союза российских пивоваров). «Мне важно с возрастом делать то, что мне нравится. Главное, чтобы это было место, где тебе безопасно, интересно и ты можешь говорить, что хочешь. К сожалению, телевидение наше сегодня не такое», — высказалась Лазарева о прошлом месте работы, теперь она ведет блог на YouTube.

Психотерапевт европейского реестра, директор института психологии и психотерапии детей и подростков «Генезис» Альбина Локтионова прошла конкурсный отбор на роль ведущего этого проекта.

Изначально программа, появившаяся несколько лет назад, была нацелена на специалистов — психологов. Со временем ее инициаторы поняли, что огромный пласт вопросов идет от родителей. Сейчас проект в процессе переработки для широкого распространения. Первый семинар уже состоялся в Волжске. Родителям, школьным психологам, социальным педагогам рассказывают о том, что они должны знать о детях, как и от чего родители могут вовремя обезопасить своих детей. После Казани «Семейный разговор» состоится в этом году в Омске и Ульяновске. По мнению Альбины Локтионовой, загруженному требованиями школьному педагогу трудно выстраивать доверительные отношения с детьми, поэтому в планах проекта — идти и в учебные учреждения, помогать школьным психологам, «заточить их взгляд», а на следующем этапе — работать с подростками.

По мнению Альбины Локтионовой, загруженному требованиями школьному педагогу трудно выстраивать доверительные отношения с детьми, поэтому в планах проекта — идти и в учебные учреждения

О «добрых мышах» и «ранимых омарах»

— С пеленок мы угадываем их желания, и когда они подрастают, продолжаем прислушиваться к ним. А тут — закрылся в комнате, что-то делает. Но — «не твое дело», — о наболевшем у всех родителей говорила Татьяна Лазарева.

— Огромная нагрузка на родителях, и где взять нам силы, выносливость? — подхватывала Альбина Локтионова.

— Нет. Это я вам задаю вопрос. Не надо нас спрашивать, — шутливо отвечала ведущая.

— Представьте, был ровный ландшафт, и вдруг поднимается магма, появляются новые структуры. Тело становится большое, его трясет, оно не успевает справляться, а старые центры управления уже не работают. Организм испытывает стресс. У него нет «крыши», большие полушария «на ремонте», «открытый» мозг. Свою изнанку подростки не могут увидеть глазами, могут только почувствовать. Нельзя обижаться на человека, у которого оголенные нервы, — живописно рассказывала психотерапевт о происходящих изменениях в растущем организме.

Альбина Локтионова пояснила, что на первом этапе подросток стремится подстроить реальность под себя, на втором этапе, лет с 16, получив какой-то опыт, начинает признавать, что реальность существует. В период взросления у ребенка функционирует только эмоциональный уровень, логические центры не работают. Ему надо заново прожить очередной период, научиться говорить. А родителям нужно научиться слушать, не читая нотаций, как поступать.

— Когда?! Назовите время! — с восклицанием вопрошала Татьяна, имея ввиду финиш родительских мучений с подростковыми изменениями.

— 21 год. Тогда наступает осознание реальности, человек готов нести ответственность, строить отношения, наступает молодость, — был вердикт психотерапевта.

«Семья — это очаг безопасности, где ребенок может пересидеть, пока открыт мозг. Но вы будете бодаться. Ожог неизбежен», — объясняла психотерапевт

По ее словам, ребенок говорит «Хватит!» в тех случаях, когда взрослые пытаются тренировать открытый мозг напрямую, без обработки. И он говорит не маме, а подает сигнал о боли, которую переживает. Локтионова привела сравнение французского психоаналитика. Франсуаза Дольто называет подростковые проблемы комплексом омаров. В определенном возрасте эти животные сбрасывают шкуру и некоторое время живут без нее, пока не вырастет новая. Тело омара в это время настолько чувствительно, что, если дотронуться до него, образуется ожог.

— В древности были обряды, которые приучали мальчиков терпеть физическую боль, а девочкам давали задания, требующие кропотливого труда. Такие испытания есть и в сказках. И там же всегда оказывается рядом добрый помощник, который говорит, что будет легче. Родители должны выступать в роли той волшебной мышки. Нам нужно помочь нарастить связи, которые мы вместе переживем. Вместе ужинаем, значит, надо продолжать ужинать. Важны нормы, которые повторяются изо дня в день. Это дает опору. Семья — это очаг безопасности, где ребенок может пересидеть, пока открыт мозг. Но вы будете бодаться. Ожог неизбежен, — объясняла психотерапевт.

Советы психологов надо взвешивать

Зал КДК им. Ленина был наполнен до отказа. Были мамы и четырех, и пяти детей. У родителей накопилось много вопросов. Каждый представлялся: «Здравствуйте! Я — Гульназ. Мама троих детей». «Как на настоящем приеме у доктора. Мы вам сочувствуем!» — шутила Татьяна Лазарева. Не только мамы, но и папы, и бабушки задавали вопросы с места и направляли записки на сцену. Ведущая и психолог рассказывали о набивших оскомину родителям гаджетах. Чтобы на время забрать телефон у ребенка, нужно предложить ему взамен другое занятие. А окружение подростку нужно помогать формировать, подбирать секции, клубы. Альбина Локтинова напомнила о режиме дня. Чтобы восстанавливать силы подростку нужно спать 10—11 часов в сутки, если не ежедневно, то хотя бы высыпаться по выходным. Запуск выработки миелина, который образует оболочку нервных волокон, происходит с 22 до 23 часов. Чтобы заставить спать, не надо резко вырывать ребенка из соцсетей, нужно дать ему пять минут, чтобы он успел написать наиболее важное для него в этот момент сообщение.

Конечно, вредные связи формируются очень быстро, хорошие привычки — медленнее. Спорт — еще одно лекарство, профилактика зависимости и многочисленных комплексов, которые требуют заполнения пустоты в виде алкоголя, сигарет, наркотиков. Физические нагрузки вырабатывают гормоны, отвечающие за чувство успешности. Когда тело хорошо развивается, у подростка появляется чувство «я могу». Альбина Локтионова заявила, что советоваться с психологами нужно. Но эти советы надо примерять на свою ситуацию и выбирать свой путь семейных отношений.

Зал КДК им. Ленина был наполнен до отказа

— Не каждый день у нас есть возможность общаться с психологом, тем более с такими интересными людьми. Сегодня почерпнула для себя важную информацию, которая поможет мне понять собственного ребенка, — отметила после лекции Наталья Попова, мама 13-летнего мальчика.

— Моим сыновьям 10 и 20 лет. Лекция для меня была очень полезной. Энергетика Татьяны захватывает, конечно. Она так уместно дополняла общение шутками. От Альбины услышала что-то новое, что в ближайшее время еще переосмыслю. И хорошо, что она напомнила об известных вещах, о которых мы, к сожалению, забываем. Слушать их не устаешь, — поделилась впечатлениями Татьяна Любимова.

По завершении беседы Татьяна Лазарева ответила на «провокационный», по ее мнению, вопрос о рекламе компании-организатора:

— Два часа мы говорили об очень важных вещах. Если для вас этот разговор был рекламой, то я не могу больше ничего сказать. Я давно занимаюсь благотворительностью. Поначалу у меня были сомнения... Мне неважно, кто, как, когда заработал деньги, кто организует мероприятие, если я могу помочь кому-то в этот момент. Если ты можешь делать на своем месте, то делай.

