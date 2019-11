«Ак Барс Страхование» подарило годовой полис коту Виктору

В стоимость страховки входит консультация по питанию: с помощью страховой компании из Татарстана кот Виктор может постройнеть.

История слишком толстого кота по кличке Виктор облетела отечественные и зарубежные издания в начале ноября. Его не хотели пускать в салон самолета, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет. В ответ «Аэрофлот» лишил хитроумного пассажира всех накопленных миль, но другие российские и зарубежные компании осыпали «толстячка» и его хозяина подарками и бонусами.

Как почетно быть толстым котом

Кот Виктор стал знаменитым благодаря принципиальности авиакомпании «Аэрофлот» и изобретательности своего хозяина, Михаила Галина. Михаил не хотел везти питомца в багажном отделении из Москвы во Владивосток, опасаясь за его жизнь и здоровье. Хитрость с подменой животного удалась, и вряд ли в авиакомпании что-то заподозрили бы, но сам хозяин в соцсетях похвастал тем, как он «обошел систему». Месть авиакомпании была жесткой и мгновенной: Галин лишился 370 тысяч бонусных миль, накопленных за 14 лет полетов. Сам Михаил предлагал перечислить их на благотворительность, но «Аэрофлот» был непреклонен и отказался общаться с нарушителем.

Сеть разделилась на два лагеря. Одни утверждали, что владелец кота был прав и правила надо менять (есть авиакомпании, где нормой для перевозки животного в салоне считается 10 кг, то есть технически это вероятно). Другие настаивали на том, что авиационная безопасность зиждется на неукоснительном выполнении регламентов. Тем временем кот Виктор быстро стал звездой: его бешеная популярность затмила многие текущие новости, он засветился в авторитетнейшей прессе, в том числе международной (BBC, CNN, NBC, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Daily Telegraph).

Минтай, спортзал, английский язык и форекс-счет: что подарили коту Виктору взамен отобранных у хозяина миль

Многие компании сделали коту и его владельцу подарки. Несколько сервисов зоотоваров предложили подарить Виктору корма, наполнители, игрушки и другие блага кошачьей цивилизации. А еще Виктор с Михаилом получили большой набор самых разнообразных бесплатных услуг.

Фитнес-клуб из Владивостока предоставил возможность обоим заниматься в спортзале.

Известный сервис по заказу такси предложил возить Виктора с Михаилом на сумму отобранных миль.

Татарстанский Ак Барс Банк подарил 10 000 миль на бонусную карту (кот — тоже барс, хоть и маленький!).

Крупный форекс-брокер предложил Михаилу Галину счет, на котором уже находится 370 000 бонусов.

Один из интернет-магазинов одежды посвятил коту новую коллекцию (среди новых принтов — надписи «Сам ты жирный», «Сегодня кот, а завтра каждый из вас», «Мальчик, вискаса нам принеси — мы домой летим» и другие), а хозяину предложил 10 вещей на выбор (по числу килограммов кота).

Крупный онлайн-кинотеатр подарил доступ на сумму 400 000 рублей на 400 дней.

Сервис по изучению английского языка предложил Михаилу 80 занятий.

Малый бизнес, и тот поучаствовал в истории с котом: один владивостокский ИП одарил Виктора большой коробкой филе минтая.

И вот буквально сегодня появилась информация о том, что в подарок Михаилу предложили… акции авиакомпании «Аэрофлот»! При этом сам Аэрофлот сохраняет ледяное молчание, стоя под шквалом хейтерских сообщений в соцсетях. Ситуация снова показала: к котикам в мире относятся куда благосклоннее, чем даже к людям.

«Ак Барс Страхование»: на защите домашних животных

«Ак Барс Страхование» предлагает «ТелеВЕТ»: сервис страхования домашних животных — кошек и собак. Ведущий страховщик Татарстана откликнулся на историю с полосатым бедолагой и предоставил его хозяину годовой пакет страхования домашнего животного.

В пакет, подаренный для Виктора, входят: 16 онлайн-консультаций ветеринарных врачей из ведущих клиник страны; письменный набор рекомендаций по содержанию четырехлетнего кота Виктора; второе ветеринарное мнение по поводу поставленного диагноза (на случай, если хозяин сомневается в правильности мнения первого светила), составление плана питания (есть шансы, что следующий полет кота Виктора обойдется без взвешивания какой-то посторонней кошки). Общая сумма, на которую застрахован злополучный путешественник, составила 22 440 рублей.

Коту, по запросу хозяина, могут составить индивидуальный план питания, в рамках которого подробно распишут дозировку и выбор кормов и витаминов.

Аналогичные пакеты «Ак Барс Страхование» предлагает всем владельцам кошек и собак. Можно варьировать количество и формат услуг. Самая дешевая страховка на год обойдется в 2 000 рублей, в эту сумму входят несколько онлайн-консультаций ведущих ветеринаров страны и письменные рекомендации для владельцев животных разных возрастов. Формат онлайн-консультации выбран с тем, чтобы не мучить питомца поездками в клиники и томлением в очередях: во многих случаях, когда кошка или пес болеют, достаточно просто получить квалифицированную помощь по телефону, вместо того, чтобы подвергать животное дополнительному стрессу.