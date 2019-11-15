Как первая леди БТИ Черемшана «людям помогала»

В Татарстане дошло до суда дело о липовом исполнении федеральной программы «Устойчивое развитие села»

Второй раз на скамью подсудимых сядет экс-руководитель Черемшанского подразделения «Бюро технической инвентаризации РТ» Эльмира Шириязданова. Осужденную за превышение полномочий с выдачей справки о наличии отсутствующего объекта обвиняют еще в шести таких фактах. Нарисованные домики «в стадии готовности 30%» позволили гражданам получить 9,3 млн рублей в виде субсидий «на достройку» в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Фундамент преступления



Летом 2016 года черемшанская фирма «Щит» обязалась построить частные дома в селах Шешминская Крепость, Старый Утамыш, Черемшан и Шешминка. Хозяева участков заключили договоры на возведение домов с «нуля», однако новоселье за три года не справил ни один — после строительства крыши и частичной установки окон работы замерли. Поскольку у будущих жильцов закончились бюджетные деньги!

Все шестеро несостоявшихся новоселов ранее стали участниками Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 2014—2020 годах», установили сотрудники четвертого отдела Следкома по РТ. По условиям программы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий сельчане, в том числе молодые специалисты, могут получить субсидии на строительство домов, но лишь в размере 70% от требуемой суммы. И лишь после предоставления полного пакета документов, включая подтверждение — на 30% будущий дом уже построен. То есть имеется фундамент и начато возведение стен.

Минимум шесть субсидий — от 1,2 до 2 млн рублей — черемшанцы получили незаконно: на их участках не были проведены даже подготовительные работы. Среди получателей благ оказались и частные предприниматели, и бюджетники, а еще неблагополучные граждане с тягой к спиртному. И все благодаря липовым техническим паспортам на объект. Как полагают следователи, подделку штамповали по указанию 43-летней Эльмиры Ширияздановой, на тот момент начальницы подразделения «Бюро технической инвентаризации РТ».

Шириязданова написала явку с повинной и признала, что лично подписывала недостоверные справки о 30%-й готовности домов и техпаспорта, составленные на фирменных бланках без выезда на место и необходимых замеров. Фото facebook.com

«Не ездили, потому что знали — зданий нет»

В марте 2016-го сообщалось — районы республики в рамках программы по развитию села получат из бюджета 430,8 млн рублей, в том числе на развитие социальных объектов и коммуникаций. 256 млн рублей из этой суммы планировалось направить именно на жилищные субсидии сельчанам.

В июле того же года начальник отдела жилищной политики Черемшанского района Рамзия Гайсина сообщала на муниципальном сайте — субсидии получили 79 жителей, активнее всего строятся жители райцентра, а всего в программе участвуют 292 черемшанских семьи.

Уголовное дело по результатам исполнения ФЦП в Черемшане возбудили в августе 2019-го. Шириязданова написала явку с повинной и признала, что лично подписывала недостоверные справки о 30%-й готовности домов и техпаспорта, составленные на фирменных бланках без выезда на место и необходимых замеров. «Не ездили, потому что знали — зданий нет», — поясняли подчиненные Ширияздановой.

Сама обвиняемая настаивала — никакой корысти не преследовала, просто хотела помочь людям, а еще — выполнить просьбу начальника отдела жилищной политики исполкома района. Допрошенная экс-сотрудница исполкома (на фото) в этой части информацию отрицала.

Впрочем, в администрации района подтвердили — ни один из шести домов для проживания не пригоден, поскольку бюджетных 70% на все работы не хватило, а у получателей субсидий нет ни возможности, ни желания заниматься достройкой.



Заметим, схема не нова. С приписками в сельском хозяйстве борются уже много лет. Но рекордами за счет неучтенного поголовья и пашен все равно гордятся. К слову, сельских борцов за бюджетные дотации переплюнули военные бизнесмены, что отчитались об установке надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны с помощью программы Photoshop.

Кто возместит ущерб бюджету?

Статус потерпевшего получило районное управление сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Хотя общий ущерб установлен — 9 млн 287 тысяч рублей. Шансы вернуть эту сумму деньгами с получателей незаконных субсидий — невелики.

Гражданский иск к обвиняемой экс-чиновнице пока также не заявлен, хотя в счет возможного возмещения ущерба у нее арестовали жилой дом и два земельных участка в Черемшане.

Сама обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, в надежде на более мягкое наказание. К слову, таким был ее первый приговор в декабре 2018-го. Тогда за превышение полномочий с выдачей липовых документов всего по одной несуществующей постройке ее наказали уголовным штрафом в 10 тысяч рублей.

13 ноября 2019-го новое дело Ширияздановой поступило в Черемшанский райсуд. Фото nashcheremshan.ru

Смягчающим вину обстоятельством Черемшанский суд признал наличие у Ширияздановой троих малолетних детей. А еще тот факт, что ущерб в 250 тысяч рублей уже возмещен — самим получателем незаконной субсидии. К слову, субсидия эта выдавалась в мае 2018 года. А новые эпизоды дела связаны с более ранним периодом, так что ужесточение наказания за рецидив первой леди БТИ Черемшана не грозит.



13 ноября 2019-го новое дело Ширияздановой поступило в Черемшанский райсуд.