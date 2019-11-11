Российский шопинг онлайн: оборот в триллион и новые лидеры в топе продаж

Покупки в интернете предпочитают уже 42% россиян. Что отложили к Всемирному дню шопинга татарстанцы?

Сегодня отмечается Всемирный день шопинга, в рамках которого интернет-магазины и маркетплейсы устраивают масштабные распродажи. Специально для читателей «Реального времени» эксперты рассказали, что чаще всего покупают россияне, и татарстанцы в частности, 11 ноября, почему онлайн-покупки популярны в глубинке и как падающий потребительский спрос в России открывает новые перспективы перед интернет-торговлей.

«Жители Татарстана особенно серьезно готовятся к зимней рыбалке»

История ежегодной глобальной распродажи, именуемой Всемирным днем шопинга, берет свое начало на площадках Alibaba в Китае, а затем на сайте AliExpress. Успех акции, впервые проведенной азиатскими онлайн-ретейлерами несколько лет назад, вдохновил интернет-магазины и маркетплейсы по всему миру также обрушивать цены на товары 11 ноября.

— Распродажи всегда влияют позитивно на объем продаж. Думаю, что очередная распродажа, которая проходит сегодня — в китайский День холостяка — наверное, самая большая распродажа во всем мире. Все аналитики отмечают, что она в очередной раз поставит какие-то невероятные рекорды. Этот прогноз складывается из понимания динамики, покупательского интереса, несколько большей, чем ранее, рекламной активности, — считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

«Реальное время» поинтересовалось у российских онлайн-ретейлеров, что чаще всего покупают россияне, и татарстанцы в частности, в этот день. Так, по словам руководителя службы аналитики группы компаний «Яндекс.Маркет» Владислава Исмагилова, 11 ноября прошлого года пользователи их площадки чаще всего интересовались мобильными телефонами и аксессуарами к ним, шинами, телевизорами, отделочными материалами и ноутбуками. В Татарстане на втором месте после телефонов были строительные инструменты.

— Бытовая техника и электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на площадках AliExpress Россия, — рассказывает пресс-секретарь площадки Антон Пантелеев. — Среднее их количество в месяц составляет 4,5 миллиона и растет более чем на 10% год к году. Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами — эти товары входят в топ-5 среди всех поисковых запросов на сайте. За 3 дня до начала Всемирного дня шопинга товары в корзину уже отложили более 8 млн покупателей AliExpress Россия. Среди самых популярных категорий среди российских покупателей платформы Home & Garden, Phones & Communications, Consumer Electronics, Women Clothing, Beauty & Health, Auto & Moto.

Как сообщает пресс-секретарь Ozon Наталья Филиппова, в Татарстане самые популярные категории в акции «Всемирный день шопинга»: детские товары, товары для дома и интерьера, электроника, одежда, спорт — на них приходится около 80% заказов. Также, судя по заказам, жители республики решили воспользоваться скидками для подготовки к зимнему сезону: зимнюю верхнюю одежду в 6,6 раза чаще добавляют в этот день в корзину, а обувь — почти в 4 раза чаще.



Помимо этого, собеседница нашего издания отмечает, что «жители Татарстана особенно серьезно готовятся к зимней рыбалке»: заказы рыболовных ледорубов выросли на 361% относительно среднего значения в течение года, утепленных костюмов для рыбной ловли — на 130%, а зимних катушек для рыбной ловли — на 123%.

«Банально денег у людей не хватает»

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что рынок интернет-торговли в России сейчас активно развивается и у него есть мощный потенциал. К примеру, представитель «Яндекс.Маркета» Владислав Исмагилов приводит следующие данные: если в мире доля оборота онлайн-ретейла от всего ретейла составляет около 10%, то в России пока только около 5%. Сейчас оборот рынка интернет-торговли в России уже превышает 1 трлн рублей. По его мнению, основной рост будет достигаться за счет появления новых онлайн-покупателей. По данным GFK Rus, в интернете пока покупают только 42% россиян (в 2018 году было 37%), но эта доля может стать гораздо больше.

— По статистике в среднем в развитых странах интернет-торговля занимает 20% от общей торговли и стремительно растет. В России сейчас показатель 3—4%, соответственно в ближайшие 7—8 лет ожидается рост в 5 раз. Поэтому ближайшие перспективы хорошие, — считает руководитель интернет-площадки KazanExpress Ленар Сайфиев.

Сейчас оборот рынка интернет-торговли в России уже превышает 1 трлн рублей. Фото pewresearch.org

В свою очередь руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев озвучил следующие цифры: оборот площадки в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд рублей, а за 9 месяцев 2019 года он составил 140 млрд рублей, что на 84% выше аналогичного периода прошлого года. Также он отмечает, что среди жителей Татарстана заметно растет интерес к онлайн-покупкам: по результатам девяти месяцев 2019 года оборот Wildberries в регионе вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Последние несколько кризисных лет интернет-торговля росла медленнее, чем в предыдущие годы. Но раньше были периоды, когда она показывала 15—20% роста, что вполне совпадает с графиками примерного роста e-commerce в мире. Предполагаю, что все-таки этот год будет рекордным по росту торговли. Правда, у нас, что называется, низкая база, мы все равно в роли догоняющих, — комментирует глава НАДТ Александр Иванов. — Ситуация, может быть, сдерживается искусственно невысоким спросом, потому что банально денег у людей не хватает. Но поскольку страна у нас находится в ситуации именно падающего потребительского спроса, а интернет-торговля показывает при этом рост за счет перетекания из офлайна в онлайн, то, понятно, перспективы у интернет-торговли неплохие. Россия живет в некотором смысле на отшибе мировых тенденций. Но при этом электронная коммерция демонстрирует большой рост, появляются интересные, оригинальные проекты. Это не местечковый тренд, а общемировой.

Также, по словам Александра Иванова, одной из точек роста для интернет-торговли в России является спрос среди покупателей из небольших и отдаленных населенных пунктов: «Среди жителей небольших городов группа покупателей довольно многочисленна и устойчива. Оторванность от крупных торговых комплексов в мегаполисах, отсутствие у них альтернативы, наоборот, подхлестывает к интернет-покупкам. В таких населенных пунктах более активные покупатели. Но, с другой стороны, повторюсь, люди не располагают большими деньгами, чтобы их тратить».

«Маркетплейсы зарабатывают около нуля или даже работают в убыток»

В числе основных трендов на рынке интернет-торговли руководитель интернет-площадки KazanExpress Ленар Сайфиев указывает переход на получение товаров на пунктах выдачи, а также то, что люди стали чаще покупать, но на меньшие суммы. Другие эксперты отмечают, что все больше клиентов предпочитают совершать покупки в мобильных приложениях, смартфонах и планшетах.

— Если говорить о трендах, то ретейлеры сейчас активно развивают такой формат, как маркетплейс. Маркетплейс, в отличие от интернет-магазина, не является владельцем товара, а предоставляет другим магазинам услуги для продажи товаров. Магазины получают услуги фулфилмента, логистики, службы поддержки, а клиенты получают доступ к мультикатегорийной корзине. Онлайн-ретейлеры активно сотрудничают с Почтой России, и доставить заказ можно в любое отделение, которое есть в каждом городе России. Почтовой доставкой заказов из интернет-магазинов пользовались 44% онлайн-покупателей Казани. В России — почти половина всех онлайн-покупателей, — считает руководитель службы аналитики группы компаний «Яндекс.Маркет» Владислав Исмагилов.

В свою очередь руководитель интернет-площадки KazanExpress отмечает, что «все маркетплейсы зарабатывают около нуля или даже работают в убыток».

— Они не за доходом гонятся, а за потребителем, за юзерами. Если каждую неделю к тебе юзер заходит — это ценный капитал. Чтобы привлекать юзеров, мы цены снижаем, следим за качеством товаров. Доход сейчас не самое важное значение имеет. Именно юзер — человек который заходит в приложение, скачал его и пользуется, он создает рекламный контакт. Потребителя тяжело переманить, если он привык уже к одной хорошей площадке, — комментирует Ленар Сайфиев.

«Когда-то российский e-commerce начинался с бытовой техники и электроники»

По оценке президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, сейчас в России очень активно продается одежда, хуже — бытовая техника и электроника.

— Когда-то российский e-commerce начинался с бытовой техники, электроники, мобильных телефонов. Сейчас это точно не лидирующая позиция. Первые строчки занимают все так же детские товары, косметика, спортовары неплохо идут. Сейчас развивается еще одна категория — то что у нас формально пока не получило одобрение законодательства из-за нелепых запретов, но тем не менее — продукты питания и аптечные товары. Законодательство опаздывает очень сильно со смягчением ограничений, но в 2018 году эти продажи активизировались, — комментирует глава НАДТ.

Руководитель кластера РАЭК/e-commerce Иван Кургузов предрекает бурный рост торговли продовольственными товарами, сначала в мегаполисах, потом в целом по стране. Также собеседник нашего издания указывает на то, что «в Татарстане активно развиваются существующие методы организации интернет-торговли, плюс продолжится рост в непродовольственной рознице». Всплеск же продовольственной интернет-торговли «немного задержится, поскольку спрос пока ниже».