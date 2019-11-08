Тендеры Башкирии: ремонт моста через Белую, заборы от пешеходов и кредиты для покрытия дефицита бюджета Уфы

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Отремонтировать старый мост через Белую

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы стало одним из главных заказчиков недели в Башкортостане. Оно обнародовало сразу несколько примечательных тендеров. Один из них — на сумму в 51,5 млн рублей — касается разработки проекта капремонта старого моста через Белую в створе улицы Воровского. О такой закупке стало известно 31 октября, заявки можно будет подать до 25 ноября, а рассматривать и оценивать их будут 26 ноября и 3 декабря.

Работы будут оплачивать в течение двух лет: в 2019 году 10 миллионов выделят из бюджета Башкортостана, еще 309 тысяч — из бюджета Уфы. В 2020 году из регионального бюджета выделят 40 миллионов, а из бюджета города — 1,23 млн рублей. Проект капитального ремонта должен быть готов к 30 ноября 2020 года. Сам ремонт планируется на 2021—2022 годы. Расчетная скорость движения по 670-метровому мосту составит 100 км/ч, при этом у моста будет архитектурная подсветка.



2. 10 тендеров на кредиты по 100 миллионов для администрации Уфы

Тем временем администрация Уфы собирается набрать сразу несколько кредитов для покрытия дефицита городского бюджета и погашения долговых обязательств. На портале госзакупок удалось обнаружить 10 таких тендеров, за каждый из которых администрация готова заплатить по 40 млн рублей.

Речь идет о кредитах на сумму в 100 миллионов рублей (для каждого из контрактов), которые должны быть выплачены до 2024 года — в течение 60 месяцев. Процентная ставка на основании трех коммерческих предложений определена в размере 8% годовых.

Всего «Башинформсвязи» понадобятся 25 грузопассажирских фургонов УАЗ-390995-04 или их эквивалентов. Фото ps-ufa.ru

3. 25 УАЗов для «Башинформсвязи»

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» готовится купить автомобилей на общую сумму в 18,1 млн рублей. О такой закупке стало известно 6 ноября, заявки будут принимать до 14-го числа, а итоги подведут 19 ноября.

Всего «Башинформсвязи» понадобятся 25 грузопассажирских фургонов УАЗ-390995-04 или их эквивалентов. Стоимость каждого составит 724,9 тысячи рублей. Машины должны быть семиместными, с изолированным грузовым отсеком. Двигатель предполагается бензиновый, объемом не менее 2,6 литра и мощностью не меньше 82,5 л.с. Подать заявку на участие могут компании — официальные дилеры завода-изготовителя. Гарантия на автомобили составит 24 месяца, или 80 тысяч километров пробега. Максимальный срок поставки — 10 календарных дней с даты подписания заказа.



4. Пять новых светофоров для Уфы за 6,3 миллиона

Уже упоминавшееся УСРДИС администрации Уфы планирует заплатить 6,3 млн рублей за установку светофоров. О тендере объявили 6 ноября, заявки будут приниматься до 14 ноября, а сам аукцион состоится 18-го числа. Финансирование обеспечат из бюджета Уфы.

Всего, как следует из документации, в столице региона появятся пять новых светофоров. Среди мест их дислокации — пересечения улицы Российской и Северного проезда, улиц Аксакова и Свердлова, Трамвайной и Макарова, Первомайской и Маяковского, а также улица Гафури, в районе жилого дома, расположенного по адресу Гафури, 4. Светофорные объекты должны быть установлены в период с 12 мая по 31 августа 2020 года.



Всего в городе установят 1,2 километра ограждений на пяти участках. Фото ufacity.info

5. Пешеходные заборы на улицах Уфы

Еще один тендер от управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы — на установку пешеходных ограждений на улично-дорожной сети города. Эти работы будут стоить муниципальному бюджету 1,68 млн рублей. Информация о закупке была обнародована 6 ноября, заявки принимаются до 14 ноября, а аукцион состоится 18 ноября.

В документации указывается, что основной целью установки пешеходных ограждений является организация упорядоченного движения пешеходов в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и нормативно-технической документацией. Всего в городе установят 1,2 километра ограждений на пяти участках. Самый длинный из них — 426 метров — будет на пересечении бульвара Баландина и улицы Янаби. Ограждение длиной в 240 метров появится на улице Зорге, в районе административного здания на Зорге, 75 (за парком Гафури). Заборы длиной 200 м установят на пересечениях Кольцевой и Борисоглебской, а также Кувыкина и Батырской, а 134-метровое ограждение появится на пересечении Айской и Чернышевского.



6. Периферийное устройство за 4 миллиона для киностудии

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова планирует купить оборудования на сумму в 3,9 млн рублей. О закупке, которая будет осуществлена у единственного поставщика, стало известно 5 ноября. Этим поставщиком стало открытое в 2013 году ООО «Медиа РБ Инжениринг». Учредители предприятия — Рамиль Зигануров и Виталий Фролкин.

Какое именно оборудование планируется купить, в документации обнаружить не удалось, но известно, что это один комплект «периферийных устройств с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений». Поставку должны осуществить в Уфу, на улицу Высотную, 10/1.



Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова планирует купить оборудования на сумму в 3,9 млн рублей. Фото vk.com/bulatyusupov

7. Сувенирный мед для Хозяйственного управления

А вот Хозяйственное управление Башкортостана готово купить сувенирные изделия — медовую продукцию — на общую сумму в 2,6 млн рублей. Об электронном аукционе объявили 31 октября, заявки принимаются до 11 ноября, а сам аукцион состоится 13 ноября. Закупку оплатят из бюджета Башкортостана.

Поставку должны осуществить до 25 декабря 2019 года в Уфу, на улицу Карла Маркса, 3. Всего понадобится 10 видов медовой продукции — например, 180 батманов с бортевым и сотовым медом в разном дизайне, 20 берестяных шкатулок с сотовым медом с изображением памятника Салавату Юлаеву, 50 чемоданов с сотовым медом с изображением гравюры видов башкирской природы, 300 единиц секционного меда, столько же стеклянных банок с липовым медом.



8. Два новогодних городка в Межгорье за 2 миллиона

Новогодние городки в Центральном и Юго-западном микрорайонах закрытого административно-территориального образования «Город Межгорье» обойдутся администрации ЗАТО в 1,8 млн рублей. Оплатят их из бюджета городского округа. Отметим, что эти микрорайоны — единственные в составе ЗАТО, они находятся друг от друга на расстоянии 25 километров.

От подрядчика потребуется заготовить ледяные блоки размером 1 на 2 на 0,3 метра для возведения объектов новогодних городков, общим объемом в 430 кубометров, установить две елки высотой более 10 метров, устроить два постамента для елок и ограждения из ледяных блоков, четыре ледяные горки, изготовить 10 композиций из ледяных горок. Помимо этого, понадобится обеспечить освещение.



Разборку моста на 2001-м километре реки Белой должны произвести очень быстро — уже до 30 ноября. Фото newsbash.ru

9. В Бирске за две недели разберут понтонный мост

Муниципальное казенное учреждение Бирска «Управление благоустройства» готово заплатить 1,17 млн рублей за разборку понтонного моста. Об аукционе стало известно 6 ноября, заявки будут приниматься до 14 ноября, а аукцион состоится 15 ноября. Работы оплатят из бюджета Бирского района.

Разборку моста на 2001-м километре реки Белой должны произвести очень быстро — уже до 30 ноября. В состав работ войдет снятие противопожарного и спасательного имущества, разборка электрических цепей, снятие сигнально-осветительной аппаратуры и кабелей, разводка выводных участков из линии моста, отсоединение аппарелей, буксировка составных частей понтонного моста до места хранения.



10. Щебень для улицы в Деме

Администрация Демского района Уфы собирается купить щебня для благоустройства улицы Майора Зимина на сумму 1,09 млн рублей. Объявили об этом 1 ноября, заявки принимаются до 11 ноября, а аукцион проведут 13 ноября. Оплатят работы из бюджета Уфы.

Всего понадобится 1300 тонн щебня фракции 20—40 мм марки не менее 1000, морозостойкости не менее F300. Товар должен быть поставлен в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта. Предполагаемая стоимость одной тонны щебня составляет около 836 рублей. Улица Майора Зимина расположена на западе района, между улицами Якуба Коласа и Александровка.