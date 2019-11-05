В Казани жителей многоэтажки эвакуируют из-за пожара

В Казани на улице Назарбаева в многоэтажке вспыхнул пожар. Жильцов дома эвакуируют.

Известно, что огонь вспыхнул на кухне квартиры на четвертом этаже. На месте работают подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона, проводится эвакуация жильцов.

На спасение людей развернуты автоматический коленчатый подъемник и автолестница. С помощью высотной спецтехники из окон спасены 5 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

В 10.22 пожар был потушен.

Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина. Он уснул с сигаретой.