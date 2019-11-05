5 неожиданных мест, где видели маску Гая Фокса

Как из заговорщика-неудачника, чуть не подорвавшего Вестминстерский дворец, аристократ превратился в символ протестного движения

5 ноября в Европе празднуют «Ночь костров» — провальной попытки аристократа-анархиста Гая Фокса подорвать Вестминстерский дворец в начале 17-го столетия. В этот день в Великобритании и некоторых бывших ее колониях в знак верности монархии жгут чучело заговорщика, а небо освещают тысячами салютов. Сам Гай Фокс был казнен 31 января 1606 года, и вплоть до 1859-го день его смерти даже был официальным праздником. Возможно, за пределы Туманного Альбиона имя заговорщика и вовсе бы не вышло или забылось бы гораздо быстрее, но спустя три столетия его «воскресил» английский писатель Алан Мур, сделав Фокса настоящим героем — прототипом своего графического романа «V — значит вендетта». В начале «нулевых» персонажа раскрутили уже в мировых масштабах — на экраны вышел одноименный фильм Джеймса Мактига. С тех пор лик Гая Фокса, а точнее — его маска, не сходит с обложек газет по всему миру. К слову, успел английский анархист «засветиться» даже в Башкирии, подробнее — в материале «Реального времени».

1. Гай Фокс — завсегдатай протестных акций. Начало

Настоящий Гай Фокс (по другим сведениям, Гвидо Фокс) вовсе не был героем. Потомственный английский аристократ родился в 1570 году в Йорке в довольно состоятельной семье приверженцев Англиканской церкви. Несмотря на это, учился Фокс в католической школе и впоследствии стал ярым сторонником католицизма — историки и сейчас расходятся во мнениях, что послужило тому причиной. В 90-е годы 16 века он сражался в восьмидесятилетней войне за католическую Испанию, а после этого принимал участие еще минимум в десятке походов под эгидой Папы.

В начале 17 века на английский престол взошел новый монарх — протестант Яков I, естественно не устраивающий немалую часть сторонников католицизма, многие из которых принадлежали к высшим слоям общества того времени. Гай Фокс всячески поддерживал «католическое восстание» в Англии, считая нового короля еретиком. В 1604 году он связался с небольшой группой английских католиков, возглавляемой Робертом Кейтсби, которая разрабатывала план убийства Якова I и подрыв текущего строя. Основных участников было пятеро, а их «спецоперация» позднее осталась на страницах истории как «Пороховой заговор».

План был прост — подорвать Палату лордов вместе с чуждым католицизму монархом и депутатами обеих палат парламента во время тронной речи 5 ноября 1605 года. Это должно было стать началом масштабного народного восстания, финальной точкой которого предполагалось восхождение на престол нового правителя. В подвалы под Вестминстерским дворцом заговорщики несколько месяцев перетаскивали бочки с порохом, всего их было 36. Гай Фокс был именно тем человеком, которому в решающий момент было доверено поджечь фитиль. Увы, плану не суждено было сбыться, заговорщиков предали и раскрыли, а Фокс был пойман с поличным в ту самую заветную ночь 5 ноября.

Заговорщики на гравюре 1605 года. Фото wikipedia.org

Неудавшегося подрывателя доставили в Тауэр, где под пытками в течение четырех дней выбивали имена всех сообщников. Схвачены были все — и основная пятерка, и еще минимум восемь сообщников калибром поменьше. В последних числах января 1606 года в центре Лондона состоялась череда невероятно жестоких казней — после всех пыток изувеченных заговорщиков по одному доставляли к эшафоту, где сначала заталкивали их в петлю, а затем, полуживых, четвертовали и сжигали. По легенде, плуту-Фоксу удалось избежать столь мучительной смерти — он спрыгнул с эшафота с петлей на шее и умер моментально — от перелома позвоночника.

В конце первого десятилетия 17 века английский парламент постановил каждый год 5 ноября отмечать праздник чудесного спасения короля и государственности — ночь провала «Порохового заговора», которая в народе получила название «Ночи Гая Фокса», или «Ночи костров». В течение почти 150 лет после казни заговорщиков чучело провинциального аристократа символически сжигали на площадях всех крупных английских городов, на улицы выходили тысячи зевак, а в небо запускали сотни салютов. После отмены статуса праздника в 1859 году во многих европейских городах ночь на 5 ноября отмечать не перестали, торжества проходят и до сих пор, правда, с меньшим в разы масштабом.

2. Гай Фокс — перерождение в героя на страницах романа и в кино

Скорее всего, в сознании большинства британцев память о Гае Фоксе в конце концов стерлась бы, а на место «Ночи костров» в доказательство верности монархии пришли бы новые традиции и другие «антигерои», но спустя век после отмены официальных празднований имени Фокса в свет вышел графический роман «V — значит вендетта», созданный английским писателем Аланом Муром в тандеме с иллюстратором Дэвидом Ллойдом, что изменило взгляд на личность заговорщика.

Комикс описывает историю загадочного революционера-анархиста, который в одиночку борется против тоталитарного режима в интерьерах постапокалиптичной Великобритании, пережившей ядерную войну. О персонаже Мура известно очень мало, он называет себя V и скрывает свое лицо за «маской Гая Фокса» — обычно белоснежный лик с тонкой угольной бородкой, закрученными усиками и очерченными бровями, реже — еще и с розовым румянцем на щеках. Такой визуальный образ придумал своему персонажу Ллойд, намеренно связав его с личностью Гая Фокса. Герой комикса — самоотверженный борец с кровавым режимом, впрочем, оправдывающий любые средства ради достижения своей цели. Анархизм в графическом романе Мура противопоставляется тоталитаризму, а мысли и мотивы, толкающие героя на неоднозначные поступки, остаются за кадром.

Герой комикса — самоотверженный борец с кровавым режимом, впрочем, оправдывающий любые средства ради достижения своей цели. Фото intergalacticrobot.blogspot.com

Первый из десяти эпизодов комикса был опубликован в 1982 году, последний выпуск — в 1989-м. История, рассказанная Муром на страницах изданий легендарной DC Comics, с каждым годом становилась все популярнее и была переиздана в десятках стран мира. Правда, в России — лишь к концу 2007 года, поэтому вряд ли можно сказать, что именно тот, первый художественный Фокс был широко известен в русскоязычном мире. Так или иначе, Мур и Ллойд перевернули с ног на голову представления о Гае Фоксе, в том числе и в родной Британии — заговорщик и чуть ли не террорист в общественном сознании стал потихоньку превращаться в героя-одиночку, нежелавшего смиряться с несправедливым режимом и деспотичной властью, что вызывало недоумение у многих историков. Впрочем, наша история не об этом.

В марте 2006 года на большие экраны вышла экранизация романа Мура с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях, снятая на студии «Юниверсал Пикчерс». Режиссер Джеймс Мактиг еще больше связал своего главного персонажа с Гаем Фоксом и, раскрыв гораздо больше деталей его прошлого и очеловечив образ, сделал загадочного V настоящим героем, борцом за справедливость, отдавшим свою жизнь за новый миропорядок. В финале кинокартины здание парламента торжественно взрывается, а тысячи протестующих на улицах, чьи лица скрывала та самая маска Гая Фокса, срывают ее. По сюжету, в стране начинается новая жизнь.

3. Анархический мировой цифровой разум — лик «Анонимуса»

Через несколько лет с момента выхода фильма в прокат по всему миру популярность персонажа V, самого Гая Фокса и, конечно, его маски взлетела до небес. Она стала символом борьбы против коррумпированной, лживой и ограничивающей свободу системы, и руку к этому приложило мировое движение «Анонимус». Оно представляет собой децентрализованное анонимное сообщество хакеров и активистов из числа интернет-пользователей, а потому доподлинно неизвестна точная дата его основания, предположительно — это 2003 год.

Группа позиционирует себя как борцы за свободу в Сети — свободу слова, действий и, в первую очередь, анонимности. В разных точках мира группы неизвестных, называющих себя «анонимусами», проводили акции протеста, взламывали государственные базы и сайты крупнейших мировых корпораций, сливая в Сеть засекреченные данные и корпоративные тайны — доказательства коррупционных схем. Некоторые влиятельные мировые издания всерьез называют «Анонимус» преемником WikiLeaks.

Известный уфимский правозащитник Эдвард Мурзин совместно с движениями «Левый фронт» и «Самый честный наблюдатель» в 2012 году вооружались масками Фокса, чтобы «припугнуть» местный ЦИК накануне выборов. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

В разные годы организация протестовала против Церкви сайентологии, авторского права и цензуры в интернете и даже террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). В ноябре 2015 года «Анонимус» заявил, что начинает войну против террористов — хакеры взломали и выложили список порядка пяти тысяч аккаунтов членов «Исламского государства» по всему миру. Большую огласку в 2012 году получила и другая спецоперация «Анонимус», уже в России, когда хакеры выложили в открытый доступ личную переписку чиновников из Росмолодежи, доказывающую ряд «серых» схем внутри государственной структуры.

С конца «нулевых» маска Гая Фокса — практически официальный символ «Анонимус». В сентябре 2011-го именно с этим атрибутом призывали активисты выйти людей на улицы Нью-Йорка, поддержав акцию «Захвати Уолл-Стрит» — против имущественного неравенства и тотальной власти корпораций. Тогда тысячи горожан в масках Гая Фокса наводнили центральные улицы. После этого несколько лет подряд маски массово «светились» на улицах Лондона, Парижа, Гонконга и других мировых столиц.

Отклики революционной волны под эмблемой V дошли и до России. В конце «нулевых» и даже начале «десятых» акции протеста и демонстрации совершенно различного калибра и толка не обходились без активистов, чьи лица скрывали маски Гая Фокса. Причем протестующие всякий раз интерпретировали «миссию Фокса» на свой лад — кому как удобнее. Московские студенты, например, отстаивали свободу слова, а вот известный уфимский правозащитник Эдвард Мурзин совместно с движениями «Левый фронт» и «Самый честный наблюдатель» в 2012 году вооружались масками Фокса, чтобы «припугнуть» местный ЦИК накануне выборов.

Забавно, что активисты прихватили с собой еще и маски маньяка из другого голливудского блокбастера — «Крик». Меняя атрибутику, они, как писало агентство «Башинформ», якобы демонстрировали, что «милые и дружелюбные» маски Фокса в любой момент, завидев несправедливость, могут заменить их на устрашающий лик из «Крика». По какой причине протестующие посчитали Гая Фокса дружелюбным персонажем, осталось загадкой. Подводя черту — маска Гая Фокса на десятилетие стала непременным атрибутом любой протестной акции, мало-мальски связанной с требованиями изменений, неважно кого или чего.

Весной 2014 года большой резонанс получила серия ограблений в Краснодаре: группа преступников, выряженных в маски, сначала обнесла местную ювелирку, а затем наведалась в продуктовый магазин «Курочка Ряба». Фото ntv.ru

4. Гай Фокс в банковских сейфах и за решеткой

Шли годы, по-настоящему массовые протестные акции с «участием» масок Гая Фокса поутихли, зато на вооружение «атрибут с историей» взяли борцы против системы уже другого порядка. Начиная с 2010-го, в Сети с завидной регулярностью появляются сообщения о грабителях, дебоширах, налетчиках и просто мелких вандалах, использующих маски Гая Фокса, чтобы прикрыть свои лица от камер наблюдения.

Весной 2014 года большой резонанс получила серия ограблений в Краснодаре: группа преступников, выряженных в маски, сначала обнесла местную ювелирку, а затем наведалась в продуктовый магазин «Курочка Ряба». Летом 2015-го двое молодых людей в Саратовской области, скрыв лица теми же масками, избили и ограбили крупного фермера. В 2013-м в Кемерове группа студентов в течение нескольких месяцев обносили продовольственные магазины с оружием и в масках Фокса, а в 2018-м о целом ряде мелких ограблений с участием «анонимусов» писали все украинские СМИ.

Еще во время всплеска интереса к неоднозначному атрибуту, в 2013-м, маски Гая Фокса на законодательном уровне запретили использовать — надевать и продавать — в Королевстве Бахрейн и Саудовской Аравии. Сам фильм «V — значит вендетта», к слову, долгое время был запрещен на территории КНР.

5. «Ушел в тираж»: Гай Фокс на корпоратив, худи или в салон авто

Как любую популярную и растиражированную вещь, маску Гая Фокса не обошла участь стать в конечном итоге элементом массовой культуры, не отягощенной глубокими смыслами. В последнее время маски «анонимусов» все чаще можно увидеть на новогодних корпоративах, вечеринках в честь Хеллоуина. Маска «вендетты» стала очень популярным элементом молодежной моды — множество брендов массмаркета успели напечатать ее изображение на футболках, толстовках и свитерах, в торговых центрах можно их отыскать и сейчас.

Часто маски можно обнаружить, закрепленными на подголовниках водительских сидений в личных авто, — видимо, устрашающие лики Фокса, по задумке автовладельцев, способны отпугнуть угонщиков, ну или просто позабавить уличных зевак. Как бы то ни было, поколение нынешних 20-летних уже с трудом и не без помощи Google вспоминает, кем все-таки был Гай Фокс и почему его маска стала символом протестного движения во всем мире.