Фотомарафон «100-летие ТАССР»: эскиз флага Татарской АССР, 1938 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 78-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

Первый официальный флаг Татарской АССР был утвержден Конституцией республики, которую приняли на XI Чрезвычайном съезде советов ТАССР 25 июня 1937 года.

Неофициальные символы республика имела еще с 1920 года, с момента создания. Первый неофициальный герб Татарской АССР в 1920 году нарисовал Баки Урманче, который был тогда совсем молодым художником и заведовал художественной частью Центральной военной мусульманской коллегии. На этом гербе красовалась тюркская символика: полумесяц и лук со стрелами. Рукопожатие рабочего и крестьянина символизировало единение народа в деле революции.

Герб Татарии, разработанный в 1920 году Баки Урманче.

Герб этот был очень наивным и перегруженным деталями, официально его так и не утвердили. Но он все равно был популярным символом и активно использовался на разных мероприятиях. Было у молодой республики и собственное знамя (тоже неофициальное). Бархатное полотнище было обшито золотой бахромой, а на нем арабской вязью по-татарски было вышито: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Татарская Социалистическая Советская Республика. Образована в 1920 году».



Проект Конституции ТАССР 1926 года не был утвержден высшими органами власти РСФСР, как и не ввели в обращение и официальные символы республики. Первые официальные герб и флаг республики утвердили только в 1937 году: флаг — 25 июня, герб — 4 октября. Герб состоял из «изображения золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на русском и татарском языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Татарская АССР» на русском и татарском языках».



Первый официальный герб ТАССР, 1937 год.

По Конституции 1937 года, флаг республики был красным, а в углу его у древка были золотые надписи: «Р.С.Ф.С.Р.», «R.S.F.S.R.», «Татарская А.С.С.Р.», «Tatarstan A.S.S.R.». В 1939 году, после того как татарский язык перешел на кириллицу, латинские надписи с флага убрали.

Трудовой договор с художником А.И. Милькиным на выполнение изображений герба и флага Татарской АССР, 28 февраля 1938 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Людмила Губаева