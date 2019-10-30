Владимир Дехтярев о наших в НХЛ: «Американский паспорт Малкина — повод обсудить политические вопросы»

Эксперт и комментатор НХЛ — об американском паспорте Малкина, возвращении Кравцова в Россию и о неудачах Тарасенко и Панарина

Комментатор НХЛ и руководитель отдела хоккея на «Советском спорте» Владимир Дехтярев в своей новой колонке подводит итоги первого месяца сезона в НХЛ для российских хоккеистов. Почему у Виталия Кравцова не получилось в НХЛ с первого захода, о скандале вокруг американского паспорта Малкина, проблемах Бобровского во «Флориде» и Панарина — в «Рейнджерс», а также об успехе Ильи Михеева в «Торонто» — в материале «Реального времени».

Виталий Кравцов — просто распиаренная фигура

Почему у Виталия Кравцова не получилось за океаном? На мой взгляд, он не совсем понял, куда попал — просто поехал в НХЛ слишком рано. Кравцов не был готов к тому, что может не пробиться в состав и его могут отправить в фарм-клуб. Возможно, он думал, что раз его выбрали в первом раунде драфта, то возьмут в состав автоматом. Вышло совсем по-другому: у «Рейнджерс» сейчас такая ситуация, что команда не может экспериментировать — надо набирать очки.

Кравцов понял, что не хочет ни играть в фарм-клубе, ни биться за место в составе. Думаю, что когда его отправили набирать форму в АХЛ, он для себя уже тогда решил, что хочет вернуться в КХЛ, и что этот уровень и эта ситуация его не устраивают. В контракте есть пункт о том, что спортсмен может уехать из Северной Америки — и Кравцов им воспользовался.

Вообще, на мой взгляд, Кравцов — это достаточно распиаренная фигура. Посмотрим, что он сейчас здесь покажет. Разве много он показывал на уровне России или на уровне молодежного чемпионата мира? Я считаю, что нет — просто его хорошо раскрутили. Пусть теперь доказывает свое мастерство в «Тракторе».

Фото nhl.com

Кравцов не был готов к тому, что может не пробиться в состав и его могут отправить в фарм-клуб. Возможно, он думал, что раз его выбрали в первом раунде драфта, то возьмут в состав автоматом. Вышло совсем по-другому

Американский паспорт Малкина оказался поводом обсудить политические вопросы

Разговоры об американском паспорте Евгения Малкина — история не совсем о спорте.

Я думаю, что это выбор каждого человека и Малкин в этом отношении такой же, как и все. Есть у него второе гражданство — и пусть будет. Быть в Putin team или в Trump team, или вообще фанатом Навального — это его выбор, и я не вижу в этом никаких проблем. Не буду называть фамилий, но канадские и американские паспорта имеют и многие другие российские хоккеисты.

Эта тема будоражит умы тех, кому интереснее поговорить про политику. Чистым спортом в России не интересуется никто — нам интересно, только когда «наши» играют против «не наших». Вот и здесь то же самое — «как же так, Малкин-то оказался не нашим!».

Я, кстати, не заметил, чтобы Малкин агитировал, призывал голосовать за кого-то. Да, он высказал свое мнение. Может быть, он не совсем корректно это сделал, но это просто его мнение.

Фото eurosport.ru

Чистым спортом в России не интересуется никто — нам интересно, только когда «наши» играют против «не наших». Вот и здесь то же самое — «как же так, Малкин-то оказался не нашим!»

Бобровского подводит слабая линия обороны

Оборона и вся система игры «Коламбус Блю Джекетс», где провел последние годы Сергей Бобровский, очень сильно отличались от игры его нынешней команды — «Флориды Пантерс», у которой множество проблем в обороне.

Да, в матче против «Эдмонтона» Бобровского не особенно нагружали — было 24 броска в створ ворот и всего две пропущенные шайбы. Казалось, что Бобровский постепенно возвращается. Но матч против «Ванкувера» показал, что проблемы в обороне «Флориды» никуда не делись и эти проблемы Кенневилль должен будет как-то решать.

Двойная замена Бобровского в последнем матче понятна: играть два матча подряд один вратарь не может, если это не игры Кубка Стэнли — в этом нет смысла. Поэтому дали возможность поиграть второму вратарю (Cэму Монтембо, — прим. ред.) — и он не выручил. Потом Бобровский пропустил две шайбы, его решили дальше не нагружать и вернули назад сменщика.

Никого криминала здесь нет: просто Кенневилль понял, что эту игру уже не вытащить, тем более команда явно устала после дальнего полета в Канаду с юга США. Сказалась еще и смена часовых поясов, и то, что команда за 4 дня провела три матча. Тренер просто решил поберечь Бобровского.

Чтобы Сергей вышел на свой уровень, ему должна помогать и оборона. Пока Кенневилль еще только выстраивает эту систему. Придя во «Флориду Пантерс», он получил хорошего вратаря и достаточно крепкую линию атаки, но «в нагрузку» ему досталась слабая линия обороны. Его основная задача сейчас — укрепить оборону, и Бобровский будет Кенневиллю в этом помогать.

Михеев сумел воспользоваться выпавшим шансом

Илье Михееву повезло вдвойне. Во-первых, он попал в нужное время в нужную команду, да еще и к тренеру, который хорошо умеет раскрывать сильные стороны своих хоккеистов. Повторит ли он путь Артемия Панарина? Я бы не стал так сразу сравнивать, но Илья выглядит очень уверенно.

Во-вторых, ему помогла система потолка зарплат. Ему дали шанс — и Михеев им воспользовался по полной программе. Он подошел к сезону полностью готовым — прошел предсезонку, готовился, трудился, пахал, показывал свой уровень, который у него достаточно хорош. И результат не заставил себя долго ждать.

При его работоспособности у него все получится. Илья это прекрасно понимает, как и понимает, в какую команду он попал (я имею в виду, что если ты плохо сыграешь в Торонто, то болельщики и журналисты тебя сразу «съедят»).

Могу пожелать Михееву только удачи, пусть у него все получится в Национальной хоккейной лиге. Самое главное — к этому есть все предпосылки.

Панарин вдвоем с Зибанежадом тянут «Нью-Йорк Рейнджерс», а Тарасенко уже не поможет «Сент Луису»

В последних неудачах «Нью-Йорка», нет ничьей вины — команда находится в стадии перестройки и от издержек этого процесса никуда не деться. Я еще перед началом сезона говорил, что они вряд ли могут рассчитывать на попадание в плей-офф — и пока так все и выглядит. Есть слишком много факторов, которые плохо сказываются на команде.

По сути, у «Рейнджерс» есть только одно первое звено. Я бы даже сказал, что есть только Панарин и Зибанежад — и больше никого. Оборона по-прежнему проваливается, и в межсезонье для ее укрепления ничего не было сделано. Команда абсолютно сырая. Проблемы еще и с тренером — Куинн не совсем понимает, как использовать своих игроков. Перестройка «Рейнджерс» идет очень тяжело, и руководство команды уже предупреждало, что болельщикам придется потерпеть и что команду будет трясти.

Что касается «Сент Луиса» и травмы Тарасенко, то будем надеяться, что Володя все-таки вернется в строй к апрелю, когда будет начинаться розыгрыш плей-офф. Конечно, ему будет тяжеловато набирать форму.

Но, с другой стороны, никто особо и не ждет, что «Сент Луис» сможет выиграть Кубок Стэнли второй год подряд. Большая часть экспертов отдает всего лишь 4,5 процента на то, что «блюзмены» второй год подряд смогут выиграть трофей. Я считаю, что повторить успех было бы практически невозможно, даже будь Тарасенко в команде.